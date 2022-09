Erste Hochrechnung aus Italien: Melonis Postfaschisten stärkste Kraft – „Besorgniserregend“

Parlamentswahl im News-Ticker

Italien hat gewählt: Die Rechtspopulisten von Giorgia Meloni gewinnen die Parlamentswahl. Silvio Berlusconi und seine Partei gehören zu den Verlierern. Der News-Ticker.

Update vom 26. September, 1.00 Uhr: Noch sind rund um das Ergebnis der Italien-Wahl viele Fragen offen – eine Hochrechnung (siehe unten) gibt es nur zur Besetzung des Senats, der kleineren der beiden Parlamentskammern. Doch alle Indizien, inklusive der Exit-Polls, deuten auf einen Wahlsieg der rechtsnationalistischen Allianz hin: Stärkste Kraft dürften die postfaschistischen Fratelli d‘Italia werden, ihre Chefin Giorgia Meloni hat die besten Karten für den Posten als (erste) Ministerpräsidentin Italiens. Verlusten ihrer Bündnispartner von Lega und Forza Italia zum Trotz.

Angesichts dessen gibt es bereits erste Warnungen aus dem Ausland. „Giorgia Meloni wird eine Ministerpräsidentin sein, deren politische Vorbilder Viktor Orbán und Donald Trump heißen. Der Wahlsieg des Bündnisses von Rechts-Mitte-Parteien in Italien ist deshalb besorgniserregend“, sagte die Vizepräsident des Europaparlaments, Katharina Barley (SPD), der Welt. Der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, sagte, der „beispiellose italienische Rechtsrutsch“ werde massive Auswirkungen auf Europa und EU haben: „Italien als Gründungsmitglied und drittstärkste Wirtschaft der EU steuert auf eine antidemokratische und antieuropäische Regierung zu.“ Der US-Sender CNN konstatierte, bei Meloni werde es sich um die „am weitesten rechts-außen“ zu verortende italienische Regierungschefin seit Mussolini handeln.

Politiker der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) aus Frankreich und der polnischen PiS haben Meloni hingegen zum Wahlsieg in Italien gratuliert. „Wir jubeln mit Italien!“, schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch auf Twitter. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schrieb auf Twitter: „Glückwunsch @Giogia Meloni“. Der französische Europaabgeordnete Jordan Bardella von Marine Le Pens RN twitterte, die Italiener hätten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „eine Lektion in Demut“ erteilt. Die deutsche Politikerin hatte vorige Woche gesagt, dass ihre Behörde „Werkzeuge“ habe, sollte Italien unter einer rechten Regierung die EU-Regeln nicht beachten.

Erste Hochrechnung zur Parlamentswahl in Italien, Stand Sonntagnacht, 0.30 Uhr:

Partei: Prozent: Fratelli d'Italia (rechtspopulistisch) 24,6% Partito Democratico (Sozialdemokraten) 19,4% Movimento 5 Stelle (umweltpolitisch) 16,5% Lega (rechtspopulistisch) 8,5% Azione-Italia Viva (liberal) 7,3% Forza Italia (rechtskonservativ) 8,0%

Update vom 26. September, 0.27 Uhr: Der Sender RAI hat eine erste Hochrechnung zum Ausgang der Italien-Wahl veröffentlicht. Gegliedert sind die Zahlen dabei nach Wahlblöcken: Die rechte Allianz kommt demnach auf 42,2 Prozent der Stimmen im Senat, einer der beiden Parlamentskammern. Das Linksbündnis aus Partito Democratico von Enrico Letta, Grünen und Più Europa landet bei 26,4 Prozent. Das allein angetretene Movimento 5 Stelle rangiert bei 16,5 Prozent.

Gegenüber der ersten Prognose leiden vor allem die potenziellen Koalitionspartner von Giorgia Melonis Fratelli d‘Italia. Lega und Forza Italia rangieren mit 8 beziehungsweise 8,5% am unteren Rand des zunächst angegebenen Ergebniskorridors – und spürbar unterhalb ihrer Wahlergebnisse von 2018.

Fratelli und Lega rechnen mit rechter Regierung – was sind die Folgen des Ergebnisses?

Update vom 26. September, 0.20 Uhr: Die hart rechte „Allianz“ geht nach den ersten Prognosen zur Italien-Wahl selbst von einer Übernahme der Regierungsverantwortung aus. „Mit diesen Zahlen können wir regieren“, sagte Fratelli-Parlamentarier Fabio Rampelli. Das Bündnis habe „sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat einen klaren Vorsprung“, erklärte Lega-Politiker Matteo Salvini auf Twitter. „Die Nacht wird lang, aber ich möchte Euch schon mal danken.“

Erste, teils bange, Blicke richten sich nun auf die Auswirkungen des Wahlergebnisses auf Italien, Europa und den Ukraine-Krieg. Die Rechten hatten im Wahlkampf enorm kostspielige Forderungen präsentiert, um den Folgen von Energiekrise und Inflation beizukommen. Dazu gehören massive Steuersenkungen – eine Idee zur Finanzierungen hatten Fratelli, Lega und Forza Italia nicht vorgestellt.

Beim Thema Ukraine und vor allem Russland-Sanktionen könnte Streit drohen. Fratelli-Chefin Giorgia Meloni hatte sich im Wahlkampf demonstrativ hinter die europäische Unterstützung für die Ukraine und auch die Sanktionen gegen Russland gestellt. Salvini hatte letztere aber offen in Frage gestellt. EU-kritisch sind hingegen sowohl Salvinis Lega als auch die Fratelli d‘Italia eingestellt.

Update vom 25. September, 23.50 Uhr: In Rom deutet sich nach der Schließung der Wahllokale eine neue rechtsnationale Regierung an.

So kommt das Bündnis aus der rechtsradikalen Partei Fratelli d‘Italia, der rechtspopulistischen Lega und der nationalkonservativen Forza Italia auf 41 bis 45 Prozent der Stimmen und wegen des Mehrheitswahlrechts wohl auch auf mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament. Giorgia Meloni, Spitzenkandidatin der Fratelli, dürfte damit erste Regierungschefin in der Geschichte Italiens werden. Bis Montagmittag sollen die Stimmen ausgezählt sein und das endgültige Endergebnis der Parlamentswahl feststehen.

Neue Regierung in Rom? Fratelli d‘Italia, Lega und Forza Italia kommen auf mehr als die Hälfte der Sitze

Update vom 25. September, 23.25 Uhr: Wie die TV-Sender Rai und SkyTG24 am Sonntagabend übereinstimmend auf Grundlage von Nachwahlbefragungen berichten, kommt das Bündnis aus der rechtsradikalen Partei Fratelli d‘Italia, der rechtspopulistischen Lega und der nationalkonservativen Forza Italia auf mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament.

Damit wäre eine Regierungsbildung aus diesen drei Parteien möglich. Die neue Regierungschefin hieße dann Giorgia Meloni und wäre zum ersten Mal in der Geschichte Italiens eine Frau.

+ Bald Regierungschefin Italiens: Giorgia Meloni in Rom bei der Bekanntgabe der ersten Prognosen. © IMAGO / ZUMA Press

Erste Prognosen aus Italien: Rechtspopulisten von Giorgia Meloni gewinnen die Parlamentswahl

Update vom 25. September, 23.20 Uhr: Die ersten Prognosen sehen einen Wahlsieg der rechtspopulistischen Fratelli d‘Italia von Giorgia Meloni, der mit geschätzt 22 bis 26 Prozent der Stimmen aber geringer ausfällt als in den Umfragen (27 Prozent) vorhergesagt. Stattdessen kann die Movimento 5 Stelle (M5S) von Ex-Regierungschef Giuseppe Conte an Prozentpunkten im Vergleich zu den Erhebungen nachlegen.

Wahlverlierer ist, Stand jetzt, die nationalkonservative Forza Italia des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Dieser wollte eigentlich der rechtskonservativen Lega von Matteo Salvini Stimmen wegnehmen und über zehn Prozent kommen. Stattdessen soll sich den ersten Prognosen zufolge seine Partei zwischen sechs und acht Prozent einpendeln. Wegen des Mehrheitswahlrechts ist ein rechtskonservatives Bündnis aus Fratelli, Lega und Forza Italia in Rom laut diesen Prognosen dennoch wohl möglich.

Wahl in Italien: Erste Prognosen sehen rechtspopulistische Fratelli d‘Italia als stärkste Kraft

Update vom 25. September, 23.05 Uhr: Die ersten vorläufigen Prognosen zum Wahlausgang in Italien sind da. Demnach ist die rechtspopulistische Fratelli d‘Italia stärkste Kraft mit 22 bis 26 Prozent, gefolgt von der sozialdemokratischen Partito Democratico mit 17 bis 21 Prozent. Die rechtskonservative Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi kommt demnach nur auf sechs bis acht Prozent der Stimmen. Das berichtet unter anderem die Tageszeitung La Repubblica.

Update vom 25. September, 22.45 Uhr: Noch eine Viertelstunde haben die Wahllokale in Italien geöffnet. Dann gibt es die ersten Hochrechnungen zwischen Sizilien, Rom, der Toskana, dem Piemont und Venedig.

Geringe Wahlbeteiligung in Italien: Im Süden gehen deutlicher weniger wählen

Update vom 25. September, 22.25 Uhr: Die Wahlbeteiligung wird in Italien also doch geringer ausfallen als vor vier Jahren und damit auf ein Rekordtief seit Ende des Zweiten Weltkrieges fallen.

Bis 19 Uhr hatten in den 20 italienischen Regionen so viele der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben:

Emilia-Romagna 59,76 %

Lombardei 58,35 %

Toskana 58,07 %

Venetien 57,6 %

Friaul Julisch Venetien 56,23 %

Umbrien 56,07 %

Marken 55,69 %

Piemont 53,61 %

Ligurien 53,45; %

Latium 53,18 %

Trentino-Südtirol 52,55 %

Abruzzen 51,38 %

Aostatal 48,76 %

Molise 44,04 %

Apulien 42,58 %

Sizilien 41,90 %

Basilikata 41,27 %

Sardinien 40,97 %

Kampanien 38,72 %

Kalabrien 36,92 %

Update vom 25. September, 22.00 Uhr: Noch eine Stunde lang haben die Wahllokale in Italien geöffnet. Wie La Repubblica berichtet, lag die Wahlbeteiligung um 19 Uhr nur bei 51,1 Prozent. Dies entspreche einem Rückgang von mehr als sieben Prozentpunkten im Vergleich zu 2018, als 73 Prozent aller wahlberechtigten Italienerinnen und Italiener an die Urnen gegangen waren.

Vergleichsweise hoch sei die Wahlbeteiligung in der norditalienischen Emilia-Romagna mit Städten wie Bologna, Modena und Parma. Weniger Wähler hätten dagegen ihre Stimmen in den ärmeren Regionen im Süden abgegeben, zum Beispiel in Apulien oder in Kalabrien.

Giorgia Meloni wählt spät: Rechtspopulistin will erst kurz vor Schließung der Wahllokale erscheinen

Update vom 25. September, 21.25 Uhr: Die Rechtspopulistin und Wahlfavoritin Giorgia Meloni hatte sich am Sonntagvormittag zur Stimmabgabe in einer Schule im Süden Roms angekündigt, erschien aber nicht wie geplant. Laut einer Sprecherin will sie stattdessen erst kurz vor Schließung der Wahllokale wählen.

Mehrere Spitzenkandidaten hatten schon am Vormittag gewählt: Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega in Mailand, der Sozialdemokrat Enrico Letta in Rom und Zentrumspolitiker Matteo Renzi in Florenz. Der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi von der Partei Forza Italia hatte seine Stimme mit seiner Partnerin Marta Fascina ebenfalls in Mailand abgegeben.

+ Spitzenkandidatin der Fratelli: Girogia Meloni. © IMAGO / ZUMA Wire

„Kurz vor der Wahl noch viele Unentschlossene“: Gibt es eine Überraschung bei der Italien-Wahl?

Update vom 25. September, 20.15 Uhr: „Weil es kurz vor der Wahl noch viele Unentschlossene gab, ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen.“ Das berichtet die „Tagesschau“ der ARD an diesem Sonntagabend zur Italien-Wahl.

Umfragen hatten die rechtspopulistische Fratelli d’Italia (FdI) von Giorgia Meloni vorne gesehen. „Meloni war in den letzten drei Regierungen in der Opposition. Das ist ein guter Bonus für Sie in Bezug auf die Wählerschaft zu sagen, ich habe mit den Regierungen nichts zu tun gehabt“, erklärt Andrea de Petris vom Zentrum für Europäische Politik Rom in dem Beitrag. In einer Umfrage des SWG-Instituts vom 9. September kam die Fratelli auf 27 Prozent der Stimmen, laut einer Erhebung von Ipsos vom selben Tag auf 25,1 Prozent.

Movimento 5 Stelle siegte bei italienischer Parlamentswahl 2018 - jetzt droht Giuseppe Conte eine Niederlage

Update vom 25. September, 18.55 Uhr: Die Parlamentswahlen 2018 hatte noch das Movimento 5 Stelle, zu Deutsch die Fünf-Sterne-Bewegung gewonnen. Die M5S stellte anschließend mit Giuseppe Conte vom 1. Juni 2018 bis zum 13. Februar 2021 den Ministerpräsidenten Italiens.

Am 4. März 2018 holte die umweltfreundliche und EU-skeptische sowie globalisierungskritische Partei noch 32,68 Prozent der Stimmen. Diesmal droht jedoch eine empfindliche Niederlage. Laut jüngsten Umfragen kam die M5S nur noch auf 12 % (SWG) bis 14,5 % (Ipsos) der Stimmen. Mit der Regierungsbildung werden Conte und seine politischen Mitstreiter damit wohl nichts zu tun haben. Die ersten Hochrechnungen werden heute Abend nach 23 Uhr erwartet, das vorläufige Endergebnis erst Montagmorgen.

Silvio Berlusconi rückt wieder in den Fokus: Forza Italia will 1000 Euro Mindestrente

Update vom 25. September, 18.30 Uhr: Silvio Berlusconi rückt in Italien bei dieser Parlamentswahl einmal mehr in den Fokus. Seiner Partei Forza Italia geht es unter anderem um 1000 Euro Mindestrente und einen Mindestlohn von 1000 Euro für junge Angestellte.

Berlusconis Partei will, dass der Staatspräsident künftig direkt gewählt wird. Und diese oder dieser soll mehr politische Macht bekommen. Im Gegensatz zur Lega und zur Fratelli ist die Forza Italia gemäßigter in punkto Einwanderungspolitik. Auch mit Blick auf die Europäische Union (EU) ist sie moderater. Der heute 85-jährige Berlusconi war von 1994 bis 1995, von 2001 bis 2005 und von 2005 bis 2006 sowie von 2008 bis 2011 italienischer Ministerpräsident.

Update vom 25. September, 18.20 Uhr: Zwischen Sizilien, Rom, der Toskana und dem Gardasee läuft der Urnengang zur Wahl eines neuen Parlaments. Erste Prognosen zur Italien-Wahl werden erst nach Schließung der Wahllokale um 23 Uhr erwartet.

Politische Rechte Italiens gibt sich siegessicher: Matteo Salvini hat neue Regierung angeblich „im Kopf“

Update vom 25. September, 18.05 Uhr: Die politische Rechte Italiens gibt sich betont siegessicher. Und sie deutet ein mögliches Bündnis in Rom nach der Parlamentswahl an. Laut La Repubblica kündigte Matteo Salvini von der Lega an: „Ich habe die Regierung im Kopf.“

Der ehemalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi erklärte demnach, er wolle der „neue Regisseur“ einer Regierung sein. Seine Partei werde mehr als zehn Prozent holen und der Lega Stimmen wegnehmen, prognostizierte er. Die post-faschistischen Fratelli d‘Italia von Giorgia Meloni lag in den letzten Umfragen vom 9. September vorn. Die Partei kam laut der Institute SWG und Ipsos auf 25 bis 27 Prozent der Stimmen. Eine absolute Mehrheit hatte Melonis angepeiltes Rechtsbündnis aus Fratelli, Lega und Forza Italia jedoch in keiner der beiden Erhebungen im Auftrag der TV-Sendung „Tg La7“ und des Corriere della Sera .

+ Der Bundesgeschäftsführer der Lega Nord, Matteo Salvini (r), unterhält sich mit der Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni. © Oliver Weiken/dpa

Zu spät zur Parlamentswahl daheim? Viele Italienerinnen und Italiener sind derzeit in München

Update vom 25. September, 17.40 Uhr: In keiner deutschen Stadt leben mehr Italiener als in München (circa 28.000). Just an diesem Wochenende sind Hunderttausende Landsleute wegen des Oktoberfests nach Bayern gereist.

Viele von ihnen verbringen das ganze Wochenende auf der „Festa d’ottobre“. Es sind so viele, dass bayrische Radiosender teils dazu übergehen, am zweiten Wochenende der Wiesn die Verkehrsmeldungen auch in italienischer Sprache zu senden. Den Urnengang in der Heimat dürfte so mancher italienische Oktoberfest-Besucher, die oder der nicht per Briefwahl gewählt hat, damit verpassen.

Rechtspopulistin Giorgia Meloni erste Ministerpräsidentin? Umfragen sehen rechten Block vorne

Update vom 25. September, 17.15 Uhr: Die Rechtspopulistin Giorgia Meloni könnte mit ihrem Block aus rechten Parteien die erste Ministerpräsidentin Italiens werden.

In den Umfragen lag ein mögliches Bündnis aus Melonis Fratelli d’Italia, der Forza Italia und der Lega vorne. Meloni hatte auf ihrer Abschlusskundgebung auf der Piazza del popolo in Rom gerufen: „Italien zuerst! Wir sind bereit, die Freiheit und den Stolz Italiens wiederherzustellen!“ Unter Meloni würde eine EU-kritische Regierungspolitik erwartet werden.

Geringste Wahlbeteiligung der Nachkriegszeit? Experten erwarten verhaltenen Urnengang in Italien

Update vom 25. September, 17.05 Uhr: Wird es die geringste Wahlbeteiligung in Italien in der Nachkriegszeit? Laut „Tagesschau“ der ARD erwarten Experten eine Wahlbeteiligung von unter 70 Prozent. Das wären dann doch deutlich weniger abgegebene Stimmen als noch 2018.

Vor vier Jahren waren bei den Parlamentswahlen 73 Prozent aller wahlberechtigten Italienerinnen und Italiener an die Wahlurnen gegangen. Schon das war die geringste Wahlbeteiligung im Nachkriegs-Italien. La Repubblica hatte noch von einer ähnlichen Wahlbeteiligung wie 2018 berichtet.

Silvio Berlusconi zeigt sich siegessicher: Gewinnt die Rechte die Wahl in Italien?

Update vom 25. September, 16.45 Uhr: Silvio Berlusconi hat sich siegessicher gezeigt. „Ich spiele, um zu gewinnen und nicht, um teilzunehmen“, meinte der 85-jährige Vorsitzende der Partei Forza Italia nach dem Urnengang in Begleitung seiner 32-jährigen Partnerin Marta Fascina. Er habe „noch nie so viele Menschen zur Abstimmung anstehen sehen“., sagte er.

51 Millionen Italiener sind an diesem Sonntag wahlberechtigt, die Wahllokale sind noch bis 23 Uhr geöffnet. Der italienischen Rechten um Berlusconi, Matteo Salvini und Giorgia Meloni werden Chancen auf den Wahlsieg eingeräumt.

Ähnliche Wahlbeteiligung wie 2018? Damals stimmten 73 % der wahlberechtigten Italiener ab

Update vom 25. September, 16.25 Uhr: In Italien zeichnet sich eine ähnliche Wahlbeteiligung wie 2018 ab. Das berichtet La Repubblica. Demnach hatten bis 12 Uhr 19,21 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung bei knapp 73 Prozent.

Update vom 25. September, 15.23 Uhr: „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben“, twitterte Georgia Meloni am Morgen (25. September). Auch ihre Verbündeten etwa der Lega setzten in den sozialen Netzwerken etliche Wahlbotschaften ab - sie ignorierten damit eine Vorgabe, auf derartige Äußerungen am Vortag und am Tag der Wahl zu verzichten.

Berlusconi gibt Stimme ab: „Ich weiß wirklich nicht, wen ich wählen soll“

Update vom 25. September, 15.10 Uhr: Auch Silvio Berlusconi hat bereits gewählt. Er ging in Mailand an die Urne. „Von all diesen Führungskräften gibt es keinen, der jemals gearbeitet hat. Ich weiß wirklich nicht, wen ich wählen soll. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist“, witzelte er laut La Stampa im Wahllokal. Auch Berlusconi ging auf die lange Schlange vor seinem Wahllokal ein und sagte: „Ich habe noch nie eine solche Schlange zur Abstimmung gesehen“, sagte er demnach. Hintergrund ist ein zusätzliches Prozedere zur Bekämpfung vom Wahlbetrug.

Italien-Wahl: Meloni verschiebt Stimmabgabe auf den Abend

Update vom 25. September, 14.28 Uhr: Giorgia Meloni will nun doch erst kurz vor Schließung der Wahllokale ihre Stimme abgeben. Eigentlich wollte die Politikerin, die sich mit ihrer Partei Fratelli d‘Italia zu den „Post-Faschisten“ zählt, am Vormittag in einer Schule in Rom wählen. Eine Sprecherin teilte laut dpa Melonis Meinungsänderung mit. Als Grund gab diese an, dass das Wahllokal so voller Fotografen und Fans gewesen sei, dass andere Bürger bei ihrer Wahl gestört worden wären, berichtet La Stampa.

+ Der Bundesgeschäftsführer der Lega Nord, Matteo Salvini (r), unterhält sich mit der Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni. © Oliver Weiken/dpa

Ärger vor Wahllokalen: Streifen an Stimmzettel sorgt wohl für Warteschlangen

Update vom 25. September, 14.16 Uhr: Ein zusätzliches Prozedere zu Bekämpfung von Wahlbetrug hat bei der Italien-Wahl auch Frust verursacht. Vor manchen Wahllokalen kam es zu langen Schlangen, was auch daran, dass von den zwei ausgefüllten Stimmzetteln ein Streifen sorgfältig abgerissen werden musste, bevor sie in die Wahlurne geworfen werden konnten.

Salvini zu Abschneiden der Lega bei Italien-Wahl: „Im schlimmsten Fall dritter“

Update vom 25. September, 13.34 Uhr: Matteo Salvini sieht seine Partei bei der Italien-Wahl „auf dem Podium: Erster, zweiter, im schlimmsten Fall dritter“, sagte der Politiker der rechtspopulistische Lega bei seiner Stimmabgabe. „Ich kann es kaum erwarten, ab morgen wieder in die Regierung dieses außergewöhnlichen Landes zurückzukehren“, so der frühere Innenminister.

Die meisten Analysten gehen davon aus, dass das rechte Lager gewinnen wird. Allerdings könnte der erwartete Erdrutschsieg auch ausbleiben - rund 20 Prozent der italienischen Wähler galten bis zuletzt als unentschlossen, Überraschungen waren Experten zufolge noch möglich.

Wahlbeteiligung in Italien: Stand 12 Uhr niedriger als bei vorheriger Wahl

Update vom 25. September, 12.54 Uhr: Um zwölf Uhr lag die Wahlbeteiligung in Italien bei 18,41 Prozent. Das berichtet La Repubblica unter Berufung auf Zahlen aus dem Innenministerium. Die Daten beziehen sich demnach auf Zahlen aus 4.275 von insgesamt 7.904 Gemeinden. Bei der letzten Wahl hatte die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt demnach bei 19,17 Prozent gelegen.

Update vom 25. September, 12.27 Uhr: Zur Italien-Wahl 2022 kursiert auf Twitter auch ein „Was-bisher-geschah“-Clip zur politischen Lage in dem Land: Alle Wahlergebnisse in Italien seit 1983. Regierungen gehen in Italien außergewöhnlich häufig zu Bruch. Ein wichtiger Grund dafür ist das politische System des Landes Die Infografik ist dementsprechend bunt:

Italien-Wahl: Beobachter fürchten niedrige Wahlbeteiligung

Update vom 25. September, 11.39 Uhr: Beobachter erwarten, dass die traditionell eigentlich hohe Wahlbeteiligung in Italien weiter schrumpfen wird: 2001 hatte sie noch bei über 85 Prozent gelegen, seither ging sie von Wahl zu Wahl auf nur noch 72,9 Prozent zurück.

„Italienische Verhältnisse“, dieser Ausdruck steht im Deutschen sprichwörtlich für politisches Chaos - die Republik hatte seit ihrer Gründung 1946 bereits 67 Regierungen. Davor scheint auch das Oberhaupt der Katholiken kapituliert zu haben. „Von italienischer Politik verstehe ich nicht viel“, sagte Papst Franziskus laut AFP kürzlich. „20 Regierungen in 20 Jahren, das kommt mir schon ein bisschen seltsam vor.“ Immerhin, der Argentinier machte eine gütige Ergänzung: „Jeder hat wohl seine eigene Art, Tango zu tanzen.“

Italien-Wahl: Erste Spitzenpolitiker geben Stimme ab

Update vom 25. September, 10.45 Uhr: Die Schicksalswahl in Italien läuft und auch die ersten Spitzenpolitiker haben ihre Stimmen abgegeben. Präsident Sergio Mattarella wählte schon um kurz vor neun Uhr in Palermo. Lega-Chef Matteo Salvini stand um kurz nach neun Uhr in Mailand an der Urne. „Ich spiele, um zu gewinnen, nicht, um dabei zu sein“, sagte er laut La Stampa angesprochen auf seine Ziele bei der Wahl. Auch der Chef der Italia Viva, Matteo Renzi hat seine Stimme bereits abgegeben. Er wählte mit seiner Frau in Rom. Für Renzi geht es nun allerdings direkt nach Tokio, um dort dem Staatsbegräbnis von Shinzo Abe beizuwohnen.

Italien-Wahl: Kompliziertes Wahlsystem pro Rechts-Block

Update vom 25. September, 9.55 Uhr: Italiens Wahlsystem ist übrigens eine Mischung aus Direkt- und Verhältniswahl, von dem starke Allianzen profitieren können. Je ein Drittel der 200 Senatoren und 400 Mitglieder des Abgeordnetenhauses werden in den Wahlkreisen direkt gewählt. Die restlichen zwei Drittel der Sitze werden je nach landesweitem Abschneiden der Parteien vergeben.

Weil die Rechten sich in den Direktwahlkreisen auf gemeinsame Kandidaten einigen konnten, während ihre teils arg zerstrittenen Gegner jeweils eigene Leute nominierten, prognostizierten Beobachter die möglicherweise guten Ergebnisse für Meloni. Bei der Verhältniswahl würden dann weniger als 50 Prozent Zustimmung trotzdem für eine Mehrheit im Parlament reichen. Überhangmandate wie in Deutschland gibt es nicht.

„Strand-Enteignung“ als Wahlkampfthema: Meloni beunruhigt Familienunternehmen

Update vom 25. September, 8.31 Uhr: Bei der Italien-Wahl heben die Kandidaten auch auf die weltweit beliebten Strände des Landes ab - vor allem Giorgia Meloni mit den Postfaschisten der Fratelli d‘Italia (FDI). „Wir haben das Meer und tun so, als ob es nicht da wäre. Wir handeln, als ob wir die Schweiz wären!“, rief Meloni laut tagesschau.de bei einem Wahlkampfauftritt in Pescara.

Der Hintergrund: Der größte Teil der fast 8000 Kilometer italienischen Küste ist in privater Hand, die Preise für Touristen sind hoch. Die EU verlangt nun, dass Italien die Strand-Konzessionen ab 2024 europaweit nach nachvollziehbaren Kriterien ausschreibt. Dabei sollen aber bereits vorhandene Investitionen geschützt und auch Unternehmer, die in den letzten fünf Jahren hauptsächlich von den Strandbädern gelebt haben, berücksichtigt werden, berichtet ein ARD-Rom-Korrespondent.

Dennoch pustete Meloni jetzt in die Glut: 30.000 Strandbad-Unternehmen seien „enteignet“ worden, behauptete sie, und weiter habe der Staat deren Geld „jetzt den ausländischen multinationalen Firmen überlassen“, so der Bericht - und beunruhigte so betroffene Familienunternehmen.

Italien-Wahl: Wahllokale von 7 bis 23 Uhr geöffnet

Update vom 25. September, 8.09 Uhr: Seit 7 Uhr morgens laufen die Parlamentswahlen in Italien. Die Wahllokale sind bis 23.00 Uhr geöffnet und gut 51,5 Millionen Italienerinnen und Italiener zur Abstimmung aufgerufen.

Favoriten auf den Sieg sind laut Umfragen die Rechtsparteien: Giorgia Meloni von der extrem rechten Partei Fratelli d‘Italia hat gute Chancen, neue Ministerpräsidentin zu werden. „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben“, twitterte sie am Morgen.

Italien-Wahl: Rom vor dem Rechtsruck? Melonis Fratelli in Umfragen vorn

Erstmeldung: Rom – Die italienische Politik gilt nicht gerade als beständig. Mehr als 60 mal hat Italien seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein neues Parlament gewählt. In der 16-jährigen Kanzleramtszeit Angela Merkels wechselte in Rom gleich neunmal der Regierungschef. Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi. Länger als zwei Jahre hielt nur Berlusconi durch.

Nach der Regierungskrise und chaotischen Machtspielchen um den gescheiterten Ministerpräsidenten Mario Draghi steht Italien nun vor dem nächsten politischen Kurswechsel. Eine vorgezogene Neuwahl steht an. Sie könnte die Verhältnisse in Rom durcheinanderwirbeln. Geht‘s nach rechts?

Italien-Wahl: Rechtsextreme Fratelli vorn - Meloni erste Ministerpräsidentin?

Die letzten Umfragen zur Italien-Wahl am 25. September sehen die post-faschistischen Fratelli d‘Italia klar in Führung. Die „Brüder Italiens“ um Spitzenkandidatin Giorgia Meloni kommen bei den Institute SWG und Ipsos auf 25 bis 27 Prozent. Meloni könnte die erste Ministerpräsidentin des Mittelmeer-Landes werden. Stärkster Konkurrent ist die Partido Democratico (PD), eine Schwesterpartei der SPD, die in Umfragen bei 20,5 Prozent steht. Die Zahlen sind vom 9. September. In den zwei Wochen vor der Wahl dürfen in Italien keine neuen Umfragen mehr veröffentlicht werden.

Die restlichen Parteien scheinen mit dem Wahlsieg nichts zu tun zu haben. Die Regierungspartei Movimente 5 Stelli steht zwischen 12 und 14,5 Prozent, die rechte Lega um den früheren Innenminister Matteo Salvini bei 12 bis 12,5 Prozent. Berlusconis konservative Forza Italia erreicht 6,7 bis 8 Prozent.

Datum Quelle Fratelli d'Italia Partito Democratico Lega Movimento 5 Stelle Forza Italia Azione & Italia Viva Verdi/Sinistra 09.09.2022 SWG 27,0% 20,4% 12,1% 12% 6,7% 7,5% 4,0% 09.09.2022 Ipsos 25,1% 20,5% 12,5% 14,5% 8,0% 6,7% 3,4%

Koalitionen nach der Italien-Wahl: Meloni strebt Rechtsbündnis an

Die Wahlergebnisse von Lega und Forza Italia sind auch für Melonis Fratelli d‘Italia relevant. Die Rechtsaußen-Partei plant ein rechtes Dreierbündnis. Eine absolute Mehrheit hat Melonis angepeiltes Rechtsbündnis laut Umfragen bisher nicht. Das ist aber vermutlich auch gar nicht nötig, um eine Regierung anzuführen. Laut italienischem Wahlrecht wird ein Drittel der Sitze per Mehrheitswahlrecht vergeben.

Eine Mitte-Links-Koalition um den PD-Gründer Enrico Letta und kleineren linken und liberalen Parteien verpasst die Mehrheit derzeit deutlich. Sie betonten im Wahlkampf oft, den Kurs des im Juli gestürzten Ministerpräsidenten Mario Draghi fortsetzen zu wollen. Der 75-Jährige hatte nach einem Streit mit der Koalition seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Italien-Wahl: EU wegen Rechtsruck „nervös“ - Von der Leyen spricht schon von Konsequenzen

Die Italien-Wahl gilt als richtungsweisend, auch für die Europäische Union. In der EU könnte es allmählich einen Rechtsruck geben. Die EU-kritischen Regierungen aus Polen und Ungarn stehen plötzlich nicht mehr isoliert da. Erst vor zwei Wochen siegten in Schweden die rechten Schwedendemokraten. Mit Melonis Allianz bekäme das rechte Lager auch in Brüssel mehr Gehör. FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff zeigte sich im Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA bereits „nervös, was den europäischen Zusammenhalt angeht, sollte Frau Meloni Italien regieren“.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte gar schon Konsequenzen an, sollten Italiens Rechtsparteien bei einem Wahlsieg demokratische Grundsätze der EU verletzen. Ob sie Sorgen vor dem Wahlausgang habe, fragte eine Studentin von der Leyen auf einer Universitätsveranstaltung: „Wir werden sehen. Wenn die Dinge in eine schwierige Richtung gehen – ich hatte schon über Ungarn und Polen geredet – dann haben wir Werkzeuge.“ Lega-Chef Salvini bezeichnete die Aussagen als „eine schäbige Drohung“.

Meloni gab sich derweil kämpferisch. „Italien hat keine Angst“ und „wir sind bereit“ skandierte die gebürtige Römerin auf einer Wahlkampfveranstaltung in der italienischen Hauptstadt. Die Wahllokale am Sonntag sind von 7 bis 23 Uhr geöffnet. In diesem News-Ticker halten wir Sie zu allen Infos rund um die Italien-Wahl auf dem Laufendem. (as)

