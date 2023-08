Riesige A400M der Luftwaffe im Tiefflug über Deutschland: Was es damit auf sich hat

Transportflugzeug

Jüngst war eine A400M von Airbus der Bundeswehr im Tiefflug über Deutschland zu sehen. Da könnte künftig noch öfter passieren.

Köln – Es ist ein dicker Brummer, eines der größten und schwersten Flugzeuge in den Beständen der Bundeswehr: das Transportflugzeug Airbus A400M. Mit einem maximalen Abfluggewicht von 141 Tonnen kann die Maschine bis zu 114 Soldaten befördern. Das Flugzeug kann auch große Fahrzeuge und sogar Panzer an Bord nehmen. Laut Bundeswehr ermöglicht der Laderaum etwa den „Transport von unterschiedlichstem Material wie beispielsweise einem Kampfhubschrauber Tiger, ein leichter Unterstützungshubschrauber H145M, vier Geländewagen vom Typ Wolf oder ein Transportpanzer Fuchs beziehungsweise Schützenpanzer Puma“.

Airbus A400M der Bundeswehr nach Wunstorf ausgeliefert

In manchen Regionen Deutschlands konnten Anwohner eine A400M jüngst sehen und hören. Nach Angaben des Bereichs Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (AIN) handelt es sich um die 42. Maschine dieser Art, die an die deutschen Streitkräfte ausgeliefert wurde. Die Luftwaffe hatte 53 Exemplare bestellt, bis 2026 sollen alle angekommen sein. Sprich: Auch in Zukunft wird die Maschine immer wieder über Deutschland zu sehen sein. In diesem Jahr ist es die erste Airbus A400M, die in die Hände der deutschen Streitkräfte überging.

Weiterer #Meilenstein erreicht: 42. deutsche #A400M wurde übernommen und wird aktuell von Sevilla nach #Wunstorf überführt✈️@Team_Luftwaffe

Über die OCCAR hat das #BAAINBw insgesamt 53 Maschinen bestellt, die bis 2026 ausgeliefert werden sollen. #Beschaffungläuft pic.twitter.com/5vIpTmTlGA — Bundeswehr AIN (@BaainBw) August 18, 2023

Das deutsche Unternehmen Airbus hat seinen Hauptsitz in Hamburg, gefertigt wurde die besagte Airbus A400 jedoch in Sevilla. Dort wurden im Juni auch Erprobungsflüge durchgeführt, um herauszufinden, ob man das Öffnen und Verriegeln der Laderampe optimieren kann. Unter Umständen muss die Maschine nämlich im Flug aus großer Höhe Ladung abwerfen. Zielort der Maschine war der Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen, wo das Lufttransportgeschwader 62 stationiert ist. Dieses ist seit dem 1. Juli 2015 dem Luftwaffentruppenkommando in Köln-Wahn (Stadtbezirk Köln Porz) unterstellt.

Die A400M in Zahlen

Seit 2014 befindet sich die A400 im Bestand der Bundeswehr und ersetzt die C-160 TRANSALL, die Ende 2021 endgültig ausgemustert wurde. Die maximale Nutzlast des Transportflugzeugs beträgt 37 Tonnen, wobei die Ladung auch Auswirkungen auf die Reichweite hat. Bei voller Nutzlast kommt der Airbus-Transporter bis 3.300 Kilometer weit, bei 30 Tonnen Zuladungen 4.535 Kilometer und bei 20 Tonnen Zuladung 6.390 Kilometer. Bei Überführungen im Leerzustand, wie beim Flug von Sevilla nach Wunstorf, kann der Flieger sogar 8.700 Kilometer zurücklegen.

Länge 45,10 Meter Höhe 14,70 Meter Spannweite 42,36 Meter Leergewicht 78,6 Tonnen Maximales Abfluggewicht 141 Tonnen Reisegeschwindigkeit Mach 0,68

So reagiert die Bevölkerung auf den Tiefflug der A400

Am Boden haben Menschen die A400M bei ihrer Überführung im Tiefflug gesehen. Was bedeutet Tiefflug nach Bundeswehr-Definition? Dies sind Flüge mit einer Höhe von unter 1.500 Fuß (ca. 457 Meter). Tiefflüge sind an Werktagen zwischen 7 Uhr und 17 Uhr erlaubt, dürfen bei Transportflugzeugen wie der A400M eine Mindestflughöhe von 500 Fuß (ca. 152 Meter) nicht unterschreiten.

Ein Nutzer von X, ehemals Twitter, schreibt: „Durfte gestern auf einer Talsperre im sächsischen Vogtland einen aus der ‚Nähe‘ bestaunen. Schon mächtig gewaltig, dieses Flugzeug. Auch wenn es kurz etwas beängstigend war. War mit dem Boot am Angeln und einer ist vielleicht 100m genau über hinweg geflogen. Sau stark.“

Weniger begeistert waren die Anwohner des Kreises Soest, als eine A400M vom Fliegerhost Wunstorf vor wenigen Tagen im Tiefflug über die Stadt und den nahen Möhnesee donnerte, wie WA.de berichtet. Mehrere Maschinen des Typs waren im Juni auch für das Manöver Air Defender 2023 im Einsatz. Eine davon wurde für die Übung mit einer Spezialfolierung versehen. Insgesamt stellte die Bundeswehr fünf Airbus A400M für das gigantische Kampfjet-Manöver, ebenso wie unter anderem 30 Eurofighter und 16 Tornados. Nun haben die Streitkräfte eine weitere Maschine vom Typ Airbus A400M in ihrem Bestand – bis 2026 sollen noch elf weitere hinzukommen. (nbo)

