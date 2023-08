Erdogans Koalitionspartner fordert Geschlechtertrennung an Schulen in der Türkei

Gemischter Schulunterricht

Mit der Trennung von Jungen und Mädchen will Hüda Par sexuelle Übergriffe verhindern. Die Opposition reagiert auf den Vorstoß aus dem Lager Erdogans.

Ankara – Die umstrittene Hüda Par gehört zu den Partnern der Regierungspartei AKP und sitzt mit vier Mitgliedern im Parlament. Möglich machte das ein Deal, wonach die islamistische Partei bei der Türkei-Wahl Präsident Recep Tayyip Erdogan unterstützte. Als Gegenzug wurden vier Mitglieder auf aussichtsreiche Listenplätze der AKP gesetzt, in denen ein Einzug ins Parlament praktisch sicher war.

Jetzt fordert die Hüda Par radikale Änderungen im Schulsystem und getrennte Schulklassen für Jungen und Mädchen, um sexuelle Übergriffe zu verhindern. „Jugendliche können sich in koedukativen Schulen gegenseitig belästigen,“ sagte Parteichef und Abgerdneter Zekeriya Yapicioglu bei einem Kongress der Hüda Par in dieser Woche. Die jungen Menschen könnten sich gegenseitig Dinge antun. Das Bildungssystem zwänge die jungen Menschen zu solchen Handlungen. „Wir brauchen definitiv eine Bildungsrevolution, die unseren Lehrplan von Grund auf überarbeitet“, so Yapicioglu.

Erdogans Partner wollen Geschlechtertrennung an Schulen

Auch sein Parteikollege und ebenfalls Abgeordneter Faruk Dinc fordert eine Aufhebung des Zwangs für gemischte Klassen. „Gemischter Unterricht sollte nicht zwingend sein. Wer will, soll auf Jungenschulen gehen und wer auf Mädchenschulen gehen will, soll dahin gehen“. Gemischte Klassen hätten mit Laizismus nichts zu tun, sagte Dinc bei einer Veranstaltung der Hüda Par.

+ Besonders religiöse Gruppen haben bei der Türkei-Wahl für Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine AKP geworben. © IMAGO/Valeria Ferraro

Kritik an den Forderungen kommt von der Oppositionspartei CHP. Die Abgeordnete Gamze Tascier sagte, ihre Partei werde keinen Schritt vom sogenannten Schulunterricht weichen, also von Schulen, in den Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden. Tascier betonte außerdem die Nähe der Hüda Par zur Terrorganisation Hisbollah.

„Der Traum der Hisbollah-Leute ist es, die Türkei in ein Afghanistan zu verwandeln. Das ist eine ´Denke´, die die Anwesenheit von Mädchen und Frauen als Ursache für sexuelle Übergriffe ansieht. Ihre sogenannten Lösungen sind heute getrennte Schulen und Busse, morgen de facto Hausarrest“, schreibt Tascier auf dem Kurznachrichtendienst Twitter („X“).

Seit Jahren anhaltende Kooperation zwischen AKP und Hüda Par

Die Kooperation zwischen Erdogans AKP und der Hüda Par hat eine Vorgeschichte. Bei den Wahlen am 24. Juni 2018 hatte die Hüda Par erklärt, keinen Präsidentschaftskandidaten aufzustellen und Erdogan zu unterstützen. Ähnlich auch bei den Kommunalwahlen am 31. Mai 2019.

Nach einem Bericht der türkischen Zeitung Sözcü unter Berufung auf das Justizministerium hatte es 295 Mitglieder der Terrororganisation Hisbollah in den Gefängnissen gegeben. 273 der verurteilen Hisbollah-Mitglieder seien zwischen 2018 und 2021 wieder entlassen worden sein, schreibt das Blatt. In fast allen Fällen seien die Betroffenen vom Parteivorsitzenden der Hüda Par, Zekeriya Yapicioglu, vertreten worden.

Erdogans Verbündete mit Nähe zu Terrororganisationen

Yapicioglu hatte in neuen Gerichtsprozessen die zuvor getätigten Urteile angefochten, weil diese von Militärrichtern vor den inzwischen aufgelösten sogenannten „Staatssicherheitsgerichten“ (Türkisch: Devlet Güvenlik Mahkemesi) verhängt worden seien. Diese hätten unter anderem Prozessfehler begangen.

Derr Chef der Hüda Par hat in der Vergangenheit offen seine Einstellung zur türkischen Hisbollah im türkischen TV gezeigt. „Für mich ist die Hisbollah keine Terrororganisation“. Sie habe sich lediglich verteidigt. Auf das Konto der türkischen Hisbollah gehen hunderte Morde, darunter auch Journalisten. Nichts zu vergessen bleibt auch, dass die Hüda Par im Vorfeld der Türkei-Wahl im Mai auch in Deutschland Wahlkampfveranstaltungen abgehalten hat, so etwa in Hamburg und in Wiesbaden. Recherchen unserer Redaktion hatten ergeben, dass die Abgesandten dort für Präsident Erdogan warben.

