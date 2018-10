Reaktionen zur Landtagswahl in Bayern: CSU im Tief - Söder gibt erstes Statement ab

Was sagt Berlin zum Bayern-Ergebnis?

Landtagswahl 2018 in Bayern: Hier finden Sie alle Reaktionen auf das drohende Bayern-Beben. Vor allem auf die Reaktion von Kanzlerin Merkel darf man gespannt sein.

Die Umfragen im Vorfeld der Landtagswahl in Bayern 2018 hatten gewaltige Verschiebungen der bisherigen Kräfteverhältnisse vorhergesagt. Wie reagieren Markus Söder, Horst Seehofer und der Rest der CSU auf die Wahl? Auch auf die Reaktionen aus Berlin um Angela Merkel darf man gespannt sein: Die bayerische Landtagswahl hat große Bedeutung auch für die Bundespolitik Der Blick geht zugleich Richtung SPD: Wird ein schwaches Wahlergebnis auch Parteichefin Andrea Nahles unter Druck bringen?

Opposition und Experten werden sich ebenfalls nicht mit ihrer Meinung zurückhalten: Das Wahlergebnis dürfte Anlass für harte Angriffe, aber auch für politische Deutungen liefern.

18.39 Uhr: Für die Freien Wähler spricht im Bayerischen Rundfunk Alexander Hold, bekannt als TV-Richter. „Ich denke, dass wir erstmal den Stil ändern sollten, dass wir ändern sollten, wie man in der Politik miteinander umgehen“. Auch Wohnungsbau, Ökologie, Konsequenz des Rechtsstaats und eine „europafreundliche Politik“, nennt er als Vorgaben für eine mögliche Koalition mit der CSU. „Mit uns kann man immer sprechen“, sagt Hold.

18.37 Uhr: „Ich freu mich gerade einfach erstmal nur“, sagt Grüne-Spitzenkandidatin Katharina Schulze angesprochen auf möglicherweise drohende weitere vier Jahre in der Opposition. Man müsse „nicht am rechten Rand surfen, um Wählerinnen und Wähler zu gewinnen“, sagt Schulze. „Unsere Haltung ist klar: Mit uns kann man immer über eine ökologische und gerechte Politik sprechen“, betont sie - ausschließen will Schulze Schwarz-Grün also nicht.

18.35 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht im BR von „herben Verlustungen“ und einer „Enttäuschung“. Nötig sei nun eine Analyse, betont auch Herrmann.

18.30 Uhr: SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen tritt sichtbar geknickt aufs Podium. Die Partei habe nach dem Ergebnis einen „schwerden Weg“ vor sich, sagt sie. Man habe bereits am Nachmittag im Landesvorstand telefoniert, „ich habe deutlich gemacht, dass wir alles reden werden, und ich meine über alles“, berichtet Kohnen. Die Beratungen der kommenden Tage sollen aber intern bleiben, kündigt sie an.

Landtagswahl in Bayern: CSU im Tief - Söder gibt erstes Statement ab

18.23 Uhr: Als „Hauptaufgabe“ sieht Söder, „eine stabile Regierung zu stellen“. „Wir spüren, dass ihnen diesen Zeiten der Veränderung in Deutschland und auch Europa Instabilität das Entscheidende ist“, sagt er weiter. Bayern könne aber eine stabile und starke Regierung bilden. Diesen Auftrag nehme die CSU an.

18.21 Uhr: Markus Söder tritt zu einem ersten Statement an. „Natürlich ist das heute kein einfacher Tag für die CSU. Wir haben kein gutes Ergebnis erzielt,“ sagt er. „Wir nehmen das Ergebnis an, auch mit Demut, und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen.“ Klar sei zugleich, die CSU habe einen klaren Regierungsauftrag erhalten, sagt der Ministerpräsident, begleitet von etwas lauem Applaus seiner Parteikollegen.

18.19 Uhr: Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner (CSU) fordert eine Analyse des Ergebnisses. "Wir können mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein", sagte Aigner am Sonntagabend im ZDF. Es brauche nun eine Auswertung der Gründe für das Ergebnis.

Die CSU habe einen Regierungsauftrag erhalten und wolle nun schnell Gespräche mit den anderen Parteien außer der AfD führen, sagte Aigner weiter. Die CSU-Politikerin riet von umgehenden Diskussionen über personelle Konsequenzen ab. Die CSU sei ebenso wie die SPD von einem "bundesweiten Trend" betroffen. "Das muss man in aller Ruhe aufarbeiten."

18.14 Uhr: „Ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Erfolg“, sagt Bayern AfD-Chef Martin Sichert. Trotz konservativer Konkurrenz der Freien Wähler habe man das Ergebnis der Bundestagswahl bestätigen können.

18.12 Uhr: Informationen von der CSU: Laut Christian Deutschländer, Korrespondent des Münchner Merkur, fährt die Partei „bisher den Kurs, nicht sofort Seehofers Rücktritt zu fordern“. „Erst die Regierungsbildung in Bayern, sagen mehrere Söder-loyale Minister“.

Reaktionen auf die erste Prognose: Aiwanger und Grüne erfreut, Ude fordert „grundlegende Konsequenzen“ für SPD

18.11 Uhr: Happy ist Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Er fordert schon jetzt von Blume eine „Entscheidung“ - augenscheinlich in Vorfreude auf einem mögliche Regierungsbeteiligung. Aiwanger sieht nun die CSU in der Pflicht. Er werde sich nicht bei den Christsozialen melden: „Ich habe deren Telefonnummern“ gar nicht, scherzt Aiwanger.

18.09 Uhr: Christian Ude - 2013 Spitzenkandidat der Sozialdemokraten - empfindet für die SPD „grundlegende Konsequenzen“ als erforderlich. Es müsse „alles auf den Prüfstand“.

18.08 Uhr: CSU-Generalsekretär Markus Blume ist erwartbarer Weise weniger erfreut. Er würde gerne andere Zahlen kommentieren, sagt er am Mikrofon des Ersten. Blume sieht aber auch einen „klaren Regierungsauftrag“. Zu möglichen Koalitionen will er sich nicht äußern.

18.05 Uhr: Die erste Prognose ist da. Bitter scheint das Ergebnis vor allem für die GroKo-Parteien CSU und SPD. Die erste Reaktion kommt aber von den Grünen. Der Bundestagsfraktionsvorsitzende Toni Hofreiter spricht angesichts von rund 18 Prozent und Platz zwei für seine Partei laut ARD von einem „historischen Moment“. Auch Parteigröße Claudia Roth spricht von einem „deutlichen Signal für einen Politikwechsel“.

Noch vor der ersten Prognose: Grüner Palmer verkündet Fake-„Rücktritt“ von Merkel und Seehofer

17.43 Uhr: Einen ersten Aufreger hat der Grüne Boris Palmer schon vor dem Wahlabend produziert: In einer offenbar satirisch gemeinten „Eilmeldung“ verbreitete der Oberbürgermeister Tübingens auf Facebook die Nachricht, Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer stellten ihre Ämter zur Verfügung. „Beide wollen damit ‚einen Neuanfang für Deutschland, Bayern und die Union ermöglichen‘“, schrieb Palmer in seinem Posting am Sonntagvormittag. Als Quelle gab Palmer „dpa/BP“ an.

Die Nachrichtenagentur dpa sah sich gar genötigt, auf Twitter klarzustellen, es handle sich „selbstverständlich um keine dpa-Meldung“.

Palmer ruderte daraufhin zurück. Er ergänzte seinen Post um ein Postskriptum. „PS: ursprünglich stand hier: „Quelle: dpa/BP“. Eine solche Agentur gibt es nicht. BP war ein satirischer Hinweis auf Boris Palmer. Jetzt hat mich aber dpa angerufen und gebeten, dpa zu entfernen. Das tue ich hiermit und weise nochmals darauf hin, dass die Meldung Satire ist“, erklärte der streitbare Politiker.

Landtagswahl in Bayern: Vorab-Reaktionen von Angela Merkel und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wünscht der CSU am Sonntag bei der Landtagswahl in Bayern ein "gutes Ergebnis". Sie wisse aber auch, "dass wir in nicht ganz einfachen Zeiten leben", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin bei einer Pressekonferenz. Sie antwortete damit auf die Frage, ob sie Auswirkungen der Bayern-Wahl auf die große Koalition in Berlin befürchte.

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern hat CDU-Vize Volker Bouffier die Schwesterpartei CSU scharf kritisiert. „Die CSU war leider in den letzten Monaten für das Ansehen der Union insgesamt nicht besonders hilfreich“, sagte der hessische Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge wird es nicht für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung reichen. Eine Personaldiskussion um Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel führt nach Bouffiers Einschätzung nicht weiter. Er halte es für richtig, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand blieben.

16.00 Uhr: Herzlich Willkommen. Hier finden Sie alle Reaktionen aus Politik und gesellschaft auf die Landtagswahl 2018 in Bayern.

