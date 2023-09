Putin solidarisiert sich mit Trump – und spricht von Kampf gegen „bestialischen“ Feind

Wirtschaftsforum in Wladiwostok

Kremlchef Wladimir Putin äußert sich in Wladiwostok zu zahlreichen Themen, auch abseits von Wirtschaft – wirft damit aber noch mehr Fragen auf.

Wladiwostok – Die Anklage gegen Trump beschäftigt auch Wladimir Putin. Der Kremlchef hat jetzt wieder einen öffentlichen Auftritt hingelegt. Beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok bezeichnete Putin die Strafverfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump als „politisch motivierte Verfolgung“. Diese sei allerdings für Russland „in der gegenwärtigen Situation gut, weil sie die Verkommenheit des amerikanischen Systems zeigt“, sagte Putin am Dienstag (12. September) in Wladiwostok.

Der frühere Geheimdienstmitarbeiter Putin sagte weiter: „Und das zeigt, gegen wen wir kämpfen … Wie man zu Sowjetzeiten sagte: ‚das bestialische Gesicht des amerikanischen Imperialismus‘“. Seit dem Ukraine-Krieg haben die ohnehin belasteten Beziehungen zwischen Moskau und Washington einen historischen Tiefpunkt erreicht. Putin beschuldigte die Regierung von Joe Biden jetzt, die amerikanische Gesellschaft in eine „anti-russische Stimmung“ gelenkt zu haben.

+ Putin richtet beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok scharfe Worte gegen die USA. © Mikhail Metzel/Pool/AFP

Russland-Wahl 2024: Putin länger im Amt als Stalin?

Putin teilte in Wladiwostok außerdem mit, dass er erst Ende des Jahres bekannt geben will, ob er bei der russischen Präsidentschaftswahl 2024 nochmals kandidiert. Sollte Putin, der Russland seit über zwei Jahrzehnten regiert, erneut antreten, könnte seine Amtszeit bis 2030 verlängert werden.

Nach Ansicht von Beobachtern gibt es wenig Zweifel daran, dass Putin das anstrebt. Infolge einer 2020 verabschiedeten Verfassungsreform könnte er theoretisch bis 2036 im Amt bleiben – was ihn zum am längsten amtierenden Kremlchef nach dem sowjetischen Herrscher Josef Stalin machen würde.

Putin vor dem Mikro – kommt Nordkorea-Machthaber Kim hinzu?

Im Laufe des Tages dürften noch mehr Wortmeldungen Putins in Umlauf gebracht werden. Das Östliche Wirtschaftsforum wurde 2015 von Putin gegründet, um die wirtschaftliche Entwicklung im fernen Osten des Landes anzukurbeln. Es läuft schon seit Sonntag in Wladiwostok und geht noch bis Mittwoch. Womöglich wird auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un zu dem Forum kommen, um dort Putin zu treffen.

Putin sprach in Wladiwostok nicht nur über Wirtschaft, sondern ausführlich auch über den Ukraine-Krieg und westliche Waffenlieferungen. Er kritisierte dabei die bevorstehende Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine („Es wird den Konflikt nur verlängern“) und sprach der ukrainischen Gegenoffensive die Erfolge ab („Ergebnisse gibt es natürlich keine“). Wie die ukrainische Nachrichtenagentur Unian berichtete, spielte Putin in Wladiwostok erneut mit Nuklear-Drohungen. Er behauptete laut dem Bericht, britische Geheimdienste würden Russland zu Angriffen auf ukrainische Atomkraftwerke „provozieren“. (dpa/frs)

