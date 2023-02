Rekruten als „Kanonenfutter“ im Ukraine-Krieg – Ex-CIA-Chef erwartet ukrainischen Großerfolg im Sommer

Ticker zum Militär-Geschehen

Die US-Regierung vermeldet hohe Verluste bei der Wagner-Gruppe. Derweil berichtet Russland von einem militärischen Erfolg. Die aktuellen News im Ukraine-Krieg.

Update vom 18. Februar 2023, 21.48 Uhr: Die russische Rüstungsindustrie hat nach eigenen Angaben die Produktion von Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) deutlich gesteigert. „Auf‘s Fließband gebracht wurde sie schon lange, zunächst war keine große Anzahl erforderlich. Jetzt steigern wir“, sagte der Chef der russischen Rüstungsholding Rostec, Sergej Tschemesow, am Samstag im russischen Fernsehen.

Seinen Angaben zufolge hat Russland in allen Bereichen der Rüstungswirtschaft die Produktion enorm hochgefahren. „In einigen Fällen auf das 50-fache“, sagte Tschemesow. Demnach haben speziell die Munitionsfabriken ihren Ausstoß deutlich erhöht.

Russische Militärblogger haben zuletzt allerdings von einem Munitionsmangel der Einheiten an der Front berichtet. Tschemesow, der als enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin gilt, sagte zudem, dass Russland bis Jahresende 300 neue Kampfhubschrauber produzieren werde. Das entspricht etwa der Menge, die ukrainische Militärs nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn abgeschossen haben.

Ukraine-Offensive im Sommer?

Update vom 18. Februar 2023, 20.10 Uhr: Eine baldige Offensive der Ukraine? Dem ehemaligen Chef der CIA, General David Petraeus, zufolge werden die ukrainischen Truppen in diesem Sommer in der Lage sein, die russischen Streitkräfte weiter zurückzudrängen, abhängig von Waffenlieferungen und -strategien.

Es bedarf dafür erfolgreicher kombinierter Waffenkriegsführung – ein komplementärer Ansatz, bei dem sich mehrere Arten von Kampfeinheiten gegenseitig unterstützen – um erfolgreich zu sein, sagte Petraeus gegenüber dem US-Sender CNN auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

„Sie können den Feind dazu bringen, zusammenzubrechen und idealerweise zu kollabieren – und das ist diesen Sommer zumindest lokal möglich – und hoffentlich ausreichend, um die Landbrücke zu durchtrennen, die Russland errichtet hat und die es ermöglicht, sich entlang der Südostküste der Ukraine mit der Krim zu verbinden“, unterstrich Petraeus, der US- und Koalitionskommandant der Kriege in Afghanistan und im Irak war und später als Direktor der CIA diente. So könne man mit der Isolierung der Krim beginnen und russische Streitkräfte „aufteilen“.

Ukraine-Krieg: Ukrainische und russische Truppen liefern sich Gefechte

Update vom 18. Februar 2023, 18:20 Uhr: Die ukrainische Nachrichtenplattform Ukrinform berichtet von mehreren Kampfhandlungen: In südlicher Richtung führten die Raketen- und Artillerieeinheiten der Streitkräfte der Ukraine mehr als 70 Feuerangriffe pro Tag durch. So verhindere man, dass die russische Sabotage-Aufklärungsgruppe auf einer der Inseln im Dnipro-Delta landete und das feindliche Boot samt Personal zerstörte.

„Unsere Raketen- und Artillerieeinheiten haben mehr als 70 Feuereinsätze absolviert. Bei einem weiteren Versuch der feindlichen DRG, auf einer der Inseln im Dnipro-Delta zu landen, wurde ein umgebautes ziviles Motorboot samt Personal zerstört“, zitierte die Plattform das Einsatzkommando „Süd“ auf Facebook.

Nach Angaben des Kommandos setzten ukrainische Verteidiger infolge von Kampfhandlungen zehn russische Soldaten außer Gefecht. Zudem seien zwei feindliche Drohnen vom Typ Orlan-10, eine elektronische Kampfstation sowie ein Panzerabwehrraketenkomplex und ein großkalibriges Artilleriegeschütz der Invasoren zerstört worden.

Update vom 18. Februar 2023, 15.20 Uhr: Russisches Militär meldet Erfolg im Ukraine-Krieg: Das russische Militär von Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben eine weitere Ortschaft im Gebiet Charkiw im Nordosten der Ukraine erfolgreich eingenommen.

„Im Raum Kupjansk wurde die Ortschaft Hrjanykiwka im Gebiet Charkiw durch Angriffshandlungen der Heeresgruppe „West“ vollständig befreit“, vermeldete der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Samstag (18. Februar). Im Herbst hatten die russischen Truppen in der Region eine Niederlage erlitten und mussten sich fast vollständig aus dem Gebiet zurückziehen.

Russisches Militär meldet Erfolg: Einnahme von Ortschaft im Gebiet Charkiw

Hrjanykiwka liegt wenige Kilometer östlich des Flusses Oskil, den die Russen bei ihrem Rückzug im Ukraine-Krieg im vorherigen Herbst zunächst als neue Verteidigungslinie aufbauen wollten. Dann mussten sich Putins Truppen jedoch deutlich weiter zurückziehen.

Die Front verlief weitgehend an der Gebietsgrenze zwischen Charkiw und Luhansk. Nur im Norden, der an Russland grenzt, konnten sie sich halten. Inzwischen konnte das russische Militär in der Region zumindest teilweise das Heft des Handelns zurückerobern und konnte bei der aktuellen Entwicklung im Krieg in der Ukraine die Rückgewinnung einiger Ortschaften im Nordosten des Landes vermelden.

Ukraine-Krieg: US-Regierung vermeldet 9000 tote Wagner-Söldner

Erstmeldung vom 18. Februar 2023, 14 Uhr: Washington, D.C. – Im Ukraine-Krieg kommen immer wieder Berichte und Schätzungen über hohe Verluste der Armee von Wladimir Putin auf. So soll Russland beispielsweise jüngst eine ganze Elite-Brigade verloren haben. Doch während auch immer wieder die Berichterstattung auf die hohen Verluste der Wagner-Gruppe verweist, gab nun die US-Regierung eine Einschätzung der tatsächlich getöteten Soldaten von als Putins Koch bekannten Jewgeni Prigoschin, vor dem die Angst im Kreml wächst, Söldnertruppe in der Ukraine bekannt.

Demnach sollen in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits etwa 9000 Wagner-Söldner in Kampfhandlungen getötet worden sein. „Davon sind etwa die Hälfte der Männer seit Mitte Dezember gefallen“, das erklärte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag (18. Februar/Ortszeit) im Weißen Haus in Washington, D.C.

„Kanonenfutter“ im Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe wirft Rekruten „buchstäblich in einen Fleischwolf“

Insgesamt seien seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste etwa 30.000 Angehörige der Wagner-Truppe verwundet oder getötet worden. Allerdings sind solche Angaben aus dem Kriegsgebiet von unabhängiger Seite oft kaum oder nur sehr schwer zu bestätigen.

Kirby sagte über die Verfahrensweise der Wagner-Gruppe, die von „Putins Koch“ Jewgeni Prigoschin geleitet wird, im Ukraine-Krieg: „Sie behandeln ihre Rekruten – größtenteils Sträflinge – im Grunde genommen wie Kanonenfutter. Sie werfen sie buchstäblich in einen Fleischwolf, auf unmenschliche Weise, ohne zu zögern.“

Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg: Hohe Verluste der Söldner in Bachmut

Kirby bezog sich bei seiner Aussage vor allem auf die derzeitigen schweren Kämpfe um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Auch dort sind Wagner-Söldner, die aufgrund des Machtkampfes zwischen Putins Verteidigungsminister und seinem Koch Prigoschin um Munition betteln müssen, im Einsatz. Das britische Verteidigungsministerium hatte am Freitag die Zahl von 40.000 bis 60.000 getöteten Soldaten auf russischer Seite seit Beginn des Ukraine-Kriegs genannt.

Die Gesamtzahl an Toten oder Verletzten auf russischer Seite wurde von London auf 175.000 bis 200.000 beziffert. Nach Einschätzungen liege die „Verlustquote“ der Wagner-Söldner wahrscheinlich bei bis zu 50 Prozent im Krieg in der Ukraine.