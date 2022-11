Russland erleidet schwere Verluste – Zahlreiche Wehrpflichtige getötet

News-Ticker zum Ukraine-Krieg

News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 20.50 Uhr: Nach der Teilmobilmachung in Russland wurden zahlreiche Wehrpflichtige direkt an die Front geschickt. In der Region Luhansk sind offenbar Hunderte russische Soldaten getötet worden. Ein überlebender russischer Soldat hat gegenüber dem britischen Guardian seine Erlebnisse geschildert.

Das Bataillon um Alexej Agafonow, der mit dem Guardian sprach, sei am 1. November in der Region Luhansk eingetroffen. Dort seien ihnen Schaufeln ausgehändigt worden, sie sollten die ganze Nacht Schützengräben ausheben. Allerdings habe es nicht genügend Schaufeln für alle gegeben. In den frühen Morgenstunden des 2. November seien sie bei der Arbeit durch einen ukrainischen Angriff unterbrochen worden. Granaten seien herabgeregnet. Agafonow zufolge hätten die Kommandeure die Einheit kurz vor dem ukrainischen Beschuss im Stich gelassen.

Von den 570 Wehrpflichtigen sollen laut Agafonow nur 130 den Angriff überlebt haben – es wäre der bisher tödlichste bekannt gewordene Angriff auf russische Wehrpflichtige seit der Teilmobilmachung. „Viele, die überlebt haben, verlieren nach dem, was passiert ist, den Verstand. Niemand will zurück“, so Agafonow gegenüber dem Guardian.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russland gehen „Iskander“-Raketen aus

+++ 14.45 Uhr: Russlands Verluste schlagen sich offenbar nicht nur personell, sondern auch materiell nieder. Beispielsweise scheinen der russischen Armee die Raketen vom Typ „Iskander“ auszugehen. Putin schmiedet nun deshalb eine neue Allianz mit dem Iran.

+++ 13.00 Uhr: Ukrainische Truppen haben wohl zahlreiche Stützpunkte der russischen Armee im Donbass getroffen. Vor allem Kommandoposten und Munitionsdepots seien zerstört worden, so der Generalstab in einer Mitteilung. Es gehe dabei insbesondere um die Gebiete Luhansk und Donezk. Jedoch sind die genannten Angaben nicht unabhängig prüfbar.

+++ 10.30 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sollen mittlerweile mehr als 77.000 Soldaten der russischen Armee gefallen sein. Zudem sollen mehr als 2700 Panzer und über 5600 gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden sein – ein Überblick:

Soldaten: 77.170 (+710 zum Vortag)

77.170 (+710 zum Vortag) Flugzeuge: 278 (+0)

278 (+0) Hubschrauber: 260 (+0)

260 (+0) Panzer: 2786 (+15)

2786 (+15) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5654 (+24)

5654 (+24) Artilleriesysteme: 1791 (+9)

1791 (+9) Luftabwehrsysteme: 203 (+1)

203 (+1) Mehrfachraketenwerfersysteme: 391 (+0)

391 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4216 (+17)

4216 (+17) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1476 (+4)

1476 (+4) (Stand: Dienstag, 8. November)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

+++ 9.45 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat mitgeteilt, dass Flugabwehrraketeneinheiten des Kommandos „Süd“ am Montag einen russischen Kampfjet vom Typ „SU-25“ in der Region Cherson zerstört haben. Laut Angaben der Recherche-Plattform Oryx sollen bislang 23 Militärflugzeuge dieses Typs im Ukraine-Krieg zerstört worden sein. Diese Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Dienstag, 8. November, 7.15 Uhr: Der Ukraine zufolge hat Russland bei Kämpfen im Osten und Süden des Landes weitere Verluste hinnehmen müssen. So sollen in den letzten 24 Stunden insgesamt 35 russische Stellungen getroffen worden sein, darunter fünf Kontrollpunkte. Dies teilte der ukrainische Generalstab am frühen Dienstag mit. Außerdem seien ein Flugzeug und sieben Drohnen abgeschossen worden. Präsident Selenskyj sagte zuletzt, dass insbesondere in der Region Donezk täglich Hunderte Russen sterben würden. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestreitet solch hohe Verluste in der eigenen Reihen.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kaum Aussicht auf Besserung

+++ 22.35 Uhr: In seinem jüngsten Geheimdienstbericht erklärte das britische Verteidigungsministerium, dass sich die mangelnde Luftüberlegenheit Russlands „in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht ändern wird“, da die militärische Ausbildung der Russen unzureichend ist und erfahrene Soldaten verloren gehen, die nicht leicht ersetzt werden könnten.

„Russlands Verluste an Flugzeugen übersteigen wahrscheinlich bei weitem die Kapazität des Landes, neue Flugzeuge herzustellen“, schrieb das Ministerium am heutigen Montag. „Die Zeit, die für die Ausbildung kompetenter Piloten benötigt wird, reduziert Russlands Fähigkeit, die Kampfflugzeugkapazitäten zu regenerieren, weiter.“ Es sei unwahrscheinlich, dass sich die Situation in den nächsten Monaten ändern werde, heißt es in dem Bericht.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Weiterer russischer Kampfjet abgeschossen

+++ 20.59 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben weiterhin Verluste zu beklagen, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem abendlichen Bericht mitteilt. Demzufolge wurde in der Nacht zum 6. November ein Lager mit Treibstoffvorräten in Hola Prystan im Gebiet Cherson zerstört.

Zudem führte die ukrainische Luftwaffe neun Angriffe auf die russischen Streitkräfte durch. Dabei wurden sechs Gruppen von russischem Militärpersonal, Waffen und Ausrüstung sowie drei Stellungen russischer Luftabwehrsysteme getroffen. Ukrainische Flugabwehrschützen hätten außerdem ein russisches Su-25-Flugzeug ab, so der Generalstabsbericht. Die ukrainischen Raketentruppen und die Artillerie trafen vier russische Kontrollpunkte, zwei Ansammlungen von Militärpersonal sowie Waffen- und Munitionslager der russischen Besatzer.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Russische Panzer zerstört

+++ 17.35 Uhr: Ukrainische Fallschirmjäger haben eigenen Angaben zufolge in der Region Luhansk russische Panzerfahrzeuge zerstört, dabei seien auch die Besatzungen ums Leben gekommen. Dies teilten die ukrainischen Luftangriffskräfte im Messengerdienst Telegram mit. „In einem der umkämpften Gebiete in der Region Luhansk haben Kanoniere der 25. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte russische Besatzungen entmilitarisiert“, hieß es in dem Post. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Update vom Montag, 7. November, 6.55 Uhr: Das ukrainische Militär kann offenbar erneut Erfolge an der Südfront verbuchen. Nach Angaben des ukrainischen Operationskommandos „Süd“ haben die Streitkräfte drei gepanzerte Fahrzeuge, eine UAV-Bodenkontrollstation und drei Munitionsdepots der russischen Armee in den Regionen Beryslav und Cherson zerstört.

Derweil haben sich offenbar Soldaten einer russischen Marinebrigade in einem Brief beim Gouverneur von Primorje beschwert, dass sie in vier Tagen 300 Menschen verloren haben. Der Text des Briefes wurde vom Telegram-Kanal „Grey Zone“ veröffentlicht, berichtet Ukrainska Pravda. Demnach hätten die Marinesoldaten bei einem viertägigen „unverständlichen Angriff“ auf das Dorf Pawlowka in der Region Donezk „etwa 300 getötete, verwundete und vermisste Männer“ verloren.

+++ 20.30 Uhr: Offenbar sind 60 Prozent der russischen Verluste im Ukraine-Krieg auf Eigenbeschuss zurückzuführen. Die verschiedenen Einheiten sind laut Berichten schlecht organisiert.

+++ 15.00 Uhr: In einem aktuellen Video, welches am Samstag (5. November) vom offiziellen Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums auf Twitter gepostet wurde, ist ein Präzisionsangriff der ukrainischen Streitkräfte auf einen Konvoi aus drei russischen Panzern sowie die anschließende Flucht russischer Soldaten zu sehen. Die Aufnahmen zeigen drei russische Panzer aus der Vogelperspektive. Bei einem der Panzer kommt es nach Beschuss durch ukrainische Streitkräfte zur Explosion. Im weiteren Verlauf des Videos sind russische Soldaten zu sehen, die Schutz in einem nahe gelegenen Wald suchen. Anschließend gehen auch die beiden anderen Panzer in Flammen auf. Zu dem Video schrieb das ukrainische Verteidigungsministerium bei Twitter nur den Text: „Strike“. Bis Sonntagmittag (6. November) wurde das Video fast 500.000 Mal aufgerufen.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere russische Verluste in Luhansk

Update vom Sonntag, 6. November, 7.35 Uhr: Dem unabhängigen, russischen Medienunternehmen Verstka zufolge sind Hunderte russische Soldaten nahe der Stadt Makijiwka in der Region Luhansk getötet worden. Angehörige von Mobilisierten aus der Region Woronesch berichteten zudem von Soldaten, die an die Front geworfen wurden, von großen Verlusten und fliehenden Kommandeuren in den Kämpfen bei Swatowo – ebenfalls in der Region Luhansk.

Medienberichten zufolge sollen bei Makijwka lediglich 41 von 570 überlebt haben. Die genaue Zahl der Opfer konnte bislang nicht verifiziert werden. Aktuell wird die Situation weiter untersucht.

Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew sammelt Panzer für neue Offensive

+++ 22.15 Uhr: Die Kämpfe in der Ukraine gehen unverändert weiter. Besonders rund um die Stadt Cherson im Süden des Landes lieferten sich am Samstag (05. November) ukrainische und russische Truppen schwere Gefechte. Entlang der Front habe es schwere Artilleriebeschüsse gegeben, hieß es aus Moskau. Zudem habe man größere Truppenverlegungen und Bewegungen ukrainischer Panzer registriert. „Offenbar bereiten die ukrainischen Truppen einen neuen Angriff vor“, spekulierte der von Russland eingesetzte Vize-Verwaltungschef der besetzten Region, Kirill Stremoussow.

Das ukrainische Militär hatte ebenfalls von schweren Kämpfen in der Region berichtet. Ziel sei es nach eigenen Angaben, die Region komplett zu befreien. Erste Erfolge wurden bereits gemeldet. Cherson gilt als einzige Gebietshauptstadt, deren Kontrolle Kiew kurz nach der russischen Invasion verloren hatte. Im September wurde die Oblast zu russischem Staatsgebiet annektiert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erleidet Verluste

Update vom Samstag, 05. November, 20.25 Uhr: Russland muss erneut Verluste im Ukraine-Krieg einstecken. Besonders die Region Cherson ist hart umkämpft. Die ukrainischen Truppen versuchen, die Oblast zurückzuerobern. So seien in den vergangenen 24 Stunden neun von Russland besetzte Siedlungen, militärische Ausrüstung sowie ein Munitionsdepot angegriffen worden, teilte der ukrainische Generalstab bei Facebook mit. Russland versuche währenddessen eroberte Gebiete zu halten und die Offensive der Ukraine einzudämmen, vor allem in Richtung Bachmut, Awdijiwka und Novopavlovka, hieß es seitens des Generalstabs.

Verluste in Russland im Ukraine-Krieg: Putin reagiert und mobilisiert Gefängnisinsassen

Erstmeldung vom Samstag, 05. November: Kiew – Fehlende Ausrüstung, keine Landgewinne und ein desolates Bild russischer Soldaten – für Kremlchef Wladimir Putin läuft im Ukraine-Krieg vieles nicht so wie geplant. Die Verluste für Russland stapeln sich. Auch die Teilmobilisierung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Tausende flohen vor dem Einsatz an der Front.

Nun ließ sich Putin etwas Neues einfallen – mit der Hoffnung, das Blatt doch noch zu wenden. Der Präsident unterzeichnete am Freitag (04. November) ein Dekret, das die Einberufung von Schwerverbrechern im Ukraine-Krieg ermöglichen soll.

Verluste im Ukraine-Krieg: Putin mobilisiert Häftlinge

Künftig werden also Menschen an die Frontlinie in der Ukraine geschickt, die bereits im Gefängnis saßen oder deren rechtskräftige Verurteilung noch aussteht, berichtete der US-Sender CNN. Demnach könnten russische Bürger, die wegen Mordes, Raub, Drogenhandel oder anderen schweren Straftaten verurteilt wurden, zum Militärdienst eingezogen werden.

Dies ermögliche die Mobilisierung von tausenden Männern, denen der Wehrdienst bisher verwehrt blieb, schrieb CNN. Ausgenommen seien allerdings Kriminelle, die wegen Pädophilie, Entführung, Terrorismus, Spionage oder Hochverrats verurteilt wurden. Bereits Ende Oktober hatte die Duma einen entsprechenden Gesetzentwurf formuliert. Die Zustimmung von Putin stand noch aus. (kas/nak/hg/tvd mit dpa/AFP)

