„Denken nur darüber nach“: Putin spricht von neuer Militärdoktrin und Präventivschlag

Vorbild USA

Russland spricht wieder einmal vom Atomwaffeneinsatz. Diesmal nennt Wladimir Putin das Übel jedoch beim Namen. Sogar die Militärdoktrin könnte angepasst werden.

Moskau/Bischkek – Russlands Politikapparat gilt als rhetorisch bewandert. Der Kreml weiß, welche Macht und Wirkung Worte haben, gerade in unsicheren Zeiten. Und so hörte man seit Kriegsbeginn aus Russland immer wieder Andeutungen eines Atomwaffeneinsatzes; in der Regel etwas verschleiert: Man werde sich „mit allen Mitteln verteidigen“. Der Einsatz von Atomwaffen wurde lange nicht explizit genannt, die Botschaft dennoch verstanden. Nun verschärft Russland allerdings den Ton.

Putin: Russland könnte Präventivschlag in seine Militärdoktrin aufnehmen

Am 7. Dezember erklärte Kremlchef Wladimir Putin, Russland werde Atomwaffen als Reaktion auf einen Angriff einsetzen. „Wir betrachten Massenvernichtungswaffen, Atomwaffen, als ein Mittel der Verteidigung.“ Das klang konkret und könnte sich nun auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik widerspiegeln.

Denn Russland denkt nach den Worten seines Präsidenten darüber nach, die Möglichkeit von Präventivschlägen gegen andere Länder in seine Militärdoktrin aufzunehmen. Ein solcher Angriff könnte möglich werden, um einen anderen Staat zu entwaffnen, sagte Putin am Freitag in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek – offenbar mit Blick auf einen möglichen Atomwaffeneinsatz.

Vorbild Washington: US-Ideen „übernehmen, um eigene Sicherheit zu garantieren“?

Von einem Journalisten um eine genauere Erklärung zu diesen Äußerungen gefragt, sagte Putin: „Die USA haben das Konzept des Präventivschlags.“ Vielleicht müsse Moskau die US-Ideen „übernehmen, um die eigene Sicherheit zu garantieren“.

Unter US-Präsident George W. Bush führten die Vereinigten Staaten als Reaktion auf die Anschläge am 11. September eine Präventivstrategie ein. Dadurch soll gegnerischen Angriffen zuvorgekommen werden. So begründete die USA etwa den Angriff auf den Irak im Dritten Golfkrieg mit der „Abwehr einer drohenden Gefahr“. Das Konzept ist umstritten. Das moderne Kriegsvölkerrecht erlaubt eigentlich nur Verteidigungskriege. Wladimir Putin ergänzte derweil: „Wir denken im Moment nur darüber nach.“ (as)