Polizei nimmt vier mutmaßliche Islamisten in Berlin fest

Bei Drogenrazzia gefasst

Bei SEK-Einsätzen in der Hauptstadt hat die Polizei vier mutmaßliche Islamisten festgenommen. Ins Netz gingen die Männer den Fahndern im Rahmen einer Drogen-Razzia.

Gegen drei von ihnen liegen Haftbefehle vor, der vierte Verdächtige soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Festgenommenen werden demnach "dem gewaltbereiten islamistischen Spektrum zugerechnet".

Laut den Ermittlern griff der polizeiliche Staatsschutz mit Unterstützung von Spezialeinheiten und einer Einsatzhundertschaft am frühen Morgen an insgesamt sechs Anschriften in Neukölln, Köpenick, Mariendorf und Zehlendorf zu. Insgesamt wurden neun Männer festgenommen, darunter die vier mutmaßlichen Islamisten. Bei den Razzien wurden elektronische Geräte, Drogen und Waffen beschlagnahmt.

AFP

