London - Die Londoner Polizei sieht keinen Beweis für eine Verbindung des Attentäters von vergangener Woche mit Dschihadistengruppen.

Er habe keinen Nachweis für eine Verbindung zum Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida gefunden, aber ein "Interesse am Dschihad", erklärte ein Polizeivertreter am Montag. Der IS hatte den Anschlag am Mittwoch mit fünf Toten und mehr als 50 Verletzten für sich beansprucht.

