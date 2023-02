Politischer Aschermittwoch: Söder wettert heftig gegen Ampel-Regierung – „Blamage für Deutschland“

Schlagabtausch der Parteien

Heute findet der „Politische Aschermittwoch“ statt. Parteien treffen sich zum traditionellen Schlagabtausch. Reden, Veranstaltungszeiten und -orte im Überblick.

Politischer Aschermittwoch: Markus Söder spricht auf Kundgebung der CSU

Söder Live: Alles rund um den politischen Aschermittwoch aus Passau in unserem News-Ticker

Update von 11.11 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat beim traditionellen politischen Aschermittwoch schwere verbale Geschütze gegen die Ampel-Koalition in Berlin aufgefahren. „Dies ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte“, sagte Söder unter dem tosenden Applaus von rund 4000 Parteianhängern in Passau. „Alle reden von Zeitenwende, aber bisher ist es nur eine Zeitlupe.“ Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sei „eine Blamage für Deutschland“ gewesen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warf er vor, wegen unbedachter Äußerungen zum Sicherheitsrisiko geworden zu sein.

Update von 10:55 Uhr: Die kommende Landtagswahl im Oktober zieht sich durch die Themen der Reden auf der Aschermittwochsveranstaltung. Markus Söder wettert demnach gegen Gendern, Klimakleber und gegen die Ampelkoalition. Seine Kritik richtet sich besonders gegen die Grünen und Annalena Baerbock. Ihre „feministische Außenpolitik“ würde die Regierung zu einer NGO-Politik machen. Söder beteuert, dass er kein „Ampel-Bashing“ betreibe, sondern nur Sorge habe.

Mit „rhetorisch deftiger Hausmannskost“ spricht er sich gegen die Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts aus – mit Zuspruch des Publikums. „Bayern ist der deutsche Meister der Integration“, sagt Söder und fordert die anderen Parteien und Bundesländer auf, Bayern als Vorbild für gelungene Integration zu sehen.

CSU-Versammlung beim politischen Aschermittwoch: Brezel und Bier darf nicht fehlen

Update von 10:20 Uhr: Blaskapelle und viel Tamtam: Der Auftakt des politischen Aschermittwochs begann mit dem Einzug Markus Söders und seiner Parteikollegen in die Dreiländerhalle – begleitet von der Vorstellung durch die Moderatoren. Der nächste eingeplante Programmpunkt des „größten Stammtisches der Welt“: Anstoßen und Bilder mit Bierkrügen. Die Willkommensworte beginnen bereits mit Sprüchen gegen die Politiker-„Fliegengewichte“ der anderen Parteien.

+ 2021 fand der politische Aschermittwoch nur digital statt, 2022 fiel er ganz aus. © picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Tradition: Schlagabtausch der Parteien

Viel Bier und harte Sprüche: Das ist der „Politische Aschermittwoch“. Die traditionellen Kundgebungen wurden von der CSU ins Leben gerufen – und längst ziehen viele Parteien mit. Nach zwei Jahren Pause und digitalen Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, geht der Schlagabtausch am 22. Februar 2023 in die nächste Runde.

„Politischer Aschermittwoch“: Alle Veranstaltungen auf einen Blick

CSU: Traditionell trifft sich die CSU in der Dreiländerhalle in Passau. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet voraussichtlich um 13 Uhr. Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder ist als Hauptredner angekündigt. Livestream: www.csu.de/csu-live/.

Traditionell trifft sich die CSU in der Dreiländerhalle in Passau. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet voraussichtlich um 13 Uhr. Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder ist als Hauptredner angekündigt. Livestream: www.csu.de/csu-live/. Freie Wähler: Ab 10 Uhr treffen sich die Feien Wähler in der Stadthalle in Deggendorf. Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident, und Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister werden als Redner angekündigt. Livestream: www.youtube.com/@fw_bayern.

Ab 10 Uhr treffen sich die Feien Wähler in der Stadthalle in Deggendorf. Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident, und Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister werden als Redner angekündigt. Livestream: www.youtube.com/@fw_bayern. SPD: Im Wolferstetter Keller in Vilshofen kommt die bayerische SPD zusammen. Start ist 10 Uhr. Florian von Brunn, SPD-Spitzenkandidat, Landesvorsitzende Ronja Endres und die bayerischen SPD-Generalsekretärinnen Ruth Müller und Nasser Ahmed werden ans Rednerpult treten. Livestream: www.bayernspd.de.

Im Wolferstetter Keller in Vilshofen kommt die bayerische SPD zusammen. Start ist 10 Uhr. Florian von Brunn, SPD-Spitzenkandidat, Landesvorsitzende Ronja Endres und die bayerischen SPD-Generalsekretärinnen Ruth Müller und Nasser Ahmed werden ans Rednerpult treten. Livestream: www.bayernspd.de. Grüne: Die Grünen treffen sich im Bernlocher Saal in Landshut. Beginn ist 10 Uhr, Ende der Veranstaltung ist gegen 12.30 Uhr geplant. Bundesvorsitzende Ricarda Lang, von Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, dem Spitzenduo für die Landtagswahl 2023, sowie von den beiden bayerischen Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski wurden angekündigt. Livestream auf der Seite der Grünen und auf YouTube: www.youtube.com/@GrueneBayern.

Die Grünen treffen sich im Bernlocher Saal in Landshut. Beginn ist 10 Uhr, Ende der Veranstaltung ist gegen 12.30 Uhr geplant. Bundesvorsitzende Ricarda Lang, von Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, dem Spitzenduo für die Landtagswahl 2023, sowie von den beiden bayerischen Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski wurden angekündigt. Livestream auf der Seite der Grünen und auf YouTube: www.youtube.com/@GrueneBayern. FDP : Die Dingolfinger Stadthalle ist der Schauplatz des Schlagabtauschs der bayerischen FDP. Start ist 10 Uhr. Bundesfinanzminister Christian Lindner ist mit dabei. Livestream ab 11 Uhr: www.youtube.com/fdpbayern.

: Die Dingolfinger Stadthalle ist der Schauplatz des Schlagabtauschs der bayerischen FDP. Start ist 10 Uhr. Bundesfinanzminister Christian Lindner ist mit dabei. Livestream ab 11 Uhr: www.youtube.com/fdpbayern. Linke: Auch die Linke trifft sich in Passau – in der MS „Stadt Linz„ auf der Donau, Beginn ist 10 Uhr. Bundesparteivorsitzende Janine Wissler sowie die Landesvorsitzende Adelheid Rupp treten an das Rednerpult. Livestream: www.youtube.com/watch?v=Q4X6BoIhfIs.

Auch die Linke trifft sich in Passau – in der MS „Stadt Linz„ auf der Donau, Beginn ist 10 Uhr. Bundesparteivorsitzende Janine Wissler sowie die Landesvorsitzende Adelheid Rupp treten an das Rednerpult. Livestream: www.youtube.com/watch?v=Q4X6BoIhfIs. ÖDP: Im Gasthaus Knott in Jacking bei Passau trifft sich die ÖDP. Parteichefs Agnes Becker und Tobias Ruff sind die Hauptredner der Veranstaltung.

Im Gasthaus Knott in Jacking bei Passau trifft sich die ÖDP. Parteichefs Agnes Becker und Tobias Ruff sind die Hauptredner der Veranstaltung. AfD: Die bayerische AfD versammelt sich ab 10 Uhr im Donaucenter Schubert in Osterhofen. Stephan Protschka, Landesvorsitzender und Gerald Grosz, österreichischer Politiker und Autor gehören zu den Rendern.

