Politbarometer: Union und SPD verharren - aber die AfD holt auf

Knappe Mehrheit für Schwarz-Grün

Stecken weiter im Umfragetief: Andrea Nahles und Angela Merkel (r.) können mit ihren Parteien beim Politbarometer nicht zulegen.

Für die sogenannten Volksparteien geht es in Wählerumfragen nicht voran. Laut dem neuesten Politbarometer verharren Union und SPD auf Tiefstwerten. Die AfD macht dagegen Boden gut.

Berlin - Union und SPD verharren im aktuellen "Politbarometer" auf ihren bisher niedrigsten Werten in der Umfrage: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU unverändert auf 27 Prozent und die SPD weiterhin auf 14 Prozent, ergab die am Freitag veröffentlichte Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF. Die Grünen erreichen erneut 22 Prozent.

Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und den Grünen eine knappe parlamentarische Mehrheit. Die AfD legt zwei Prozentpunkte zu auf 16 Prozent. Die Linke liegt unverändert bei neun Prozent, die FDP verliert einen Punkt und kommt auf acht Prozent.

Für die Umfrage führte die Forschungsgruppe Wahlen Telefoninterviews von Dienstag bis Donnerstag Telefoninterviews mit 1336 Wahlberechtigten. Der statistische Fehlerbereich beträgt bis zu plus/minus drei Prozentpunkte.

