Petry Spitzenkandidatin der Sachsen-AfD

Bundestagswahl

Weinböhla - Die sächsische AfD hat die Landes- und Bundesvorsitzende Frauke Petry zur ihrer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im September gewählt.

Knapp 72 Prozent der Delegierten stimmten bei einem Parteitag am Sonntag in Weinböhla (Landkreis Meißen) für Petry auf Platz eins der Landesliste. Die 41-Jährige musste sich zwei Gegenkandidaten stellen, die ihr vorwarfen, mit ihrer Haltung gegen den sogenannten Höcke-Flügel die Partei zu spalten.

Petry war bereits Ende Januar auf einem Parteitag in Klipphausen zur Spitzenkandidatin gekürt worden. Aufgrund rechtlicher Unsicherheiten hatte der Parteitag in Weinböhla eine Neuwahl der Liste beschlossen. In Klipphausen hatte Petry - damals noch ohne Gegenkandidaten - 79,1 Prozent der Stimmen erhalten.

dpa