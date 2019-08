Morddrohungen gegen sächsische Integrationsministerin Petra Köpping

Erinnerung an Fall Lübcke

Petra Köpping (SPD), Sachsens Integrationsministerin, erhielt vor einem Öffentlichen Auftritt eine Morddrohung. Sie will deswegen aber keine Abstriche machen.

Dresden - Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) hat vor einer Lesung in Brandis bei Leipzig Morddrohungen erhalten. Das bestätigte Köppings Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. Die Drohungen seien vor der Lesung aus Köppings Buch „Integriert doch erst mal uns! Eine Streitschrift für den Osten“ per Mail in Köppings Bürgerbüro eingegangen.

Köpping will trotzdem keine Abstriche machen

Zuvor berichtete unter anderem die „Leipziger Volkszeitung“. Sie zitierte Köpping mit den Worten: „Ich mache an meinen öffentlichen Auftritten keine Abstriche. Es kann nicht sein, dass immer mehr Politiker solchen Bedrohungen ausgesetzt sind.“ Erst vor wenigen Monaten wurde der Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen. Für die Tat ist vermutlich der Rechtsextremist Stehpan E. verantwortlich.

Köpping ermutigt bedrohte Kommunalpolitiker an die Öffentlichkeit zu gehen

Köppings Sprecherin sagte der dpa, die sächsische Integrationsministerin habe am Mittwoch bei einer Veranstaltung auch Kommunalpolitiker ermutigt, im Falle von Bedrohungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Köpping hatte jüngst angekündigt, mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius für den Vorsitz der Bundes-SPD zu kandidieren.

