Persisches Restaurant in Chemnitz überfallen

Rassistisches Motiv?

+ © dpa / Ralf Hirschberger Anfang September gab es Demonstrationen von AfD und Pegida in Chemnitz © dpa / Ralf Hirschberger

In Chemnitz ist der Eigentümer eines persischen Restaurants von Vermummten angegriffen worden. Das ist nicht der erste Fall von fremdenfeindlichen Übergriffen.

Chemnitz - Der Inhaber eines persischen Restaurants in Chemnitz ist von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag betraten drei Männer in dunkler Motorradkleidung und mit Helmen am späten Sonntagabend das Lokal und bewarfen den 52-Jährigen wortlos mit Inventar.

Der Iraner kam mit leichten Blessuren ins Krankenhaus. Der Staatsschutz prüft laut Polizei auch einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Das Restaurant sei früher bereits mit rechtsradikalen Parolen beschmiert und beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Ende August hatten in der Stadt Vermummte bereits ein jüdisches Restaurant mit Steinen und Flaschen beworfen, nach Angaben des Inhabers unter antisemitischen Rufen.

dpa