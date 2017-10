Peinliche Panne bei Putin-Besuch: Darum lachen gerade alle über den Saudi-König

Rolltreppen-Gate

Beim ersten Besuch eines saudi-arabischen Herrschers in Russland haben die beiden Länder milliardenschwere Rüstungs- und Energiegeschäfte vereinbart. Doch eine Panne sorgt für Gelächter im Netz.

Moskau - Russland und Saudi-Arabien haben am Donnerstag bei einem historischen Staatsbesuch des saudischen Königs Salman bin Abdelasis al-Saud ihren Willen zur Zusammenarbeit im Syrienkrieg bekräftigt (Alle Infos über das Treffen in diesem Artikel).

Doch in Erinnerung des politisch bedeutsamen Treffens wird wohl die pannenbehaftete Ankunft des Königs Salman am Flughafen in Moskau bleiben. Als der Saudi-König aus dem Flugzeug stieg und mit seiner Gefolgschaft die Rolltreppe hinunterfahren wollte, blieb die plötzlich stehen. Über 20 Sekunden lang blickte der stolze König verdutzt nach links und rechts, ehe er sich dazu entschied, die Treppe hinabzusteigen. Die unten wartenden russischen Soldaten konnten sich das Lachen kaum verkneifen. Ein irrwitziger Moment, der auch im Netz unter den Hashtags #Salman und #Escalator für viele Lacher sorgte. Hier gibt es die Panne im Video:

