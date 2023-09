Papst auf heikler Mission in der Mongolei – besondere Botschaft an Xi aus dem Flugzeug

Franziskus in Asien

Papst Franziskus verbringt ein Wochenende zwischen Russland und China – in der Mongolei. Diese heikle Mission ist wohl auch ein Zeichen an die Weltmächte.

Ulan Bator – Papst Franziskus betritt Neuland. Als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche besucht der Argentinier an diesem Wochenende die Mongolei. Es ist eine durchaus heikle Mission. Aber eine mit Symbolkraft.

Am Freitag traf Franziskus in der Hauptstadt der Mongolei ein, wo er von Außenministerin Batmunkh Battsetsegund empfangen wurde und ein paar Geschenke von kleineren Katholiken entgegennahm. Offizielle Termine stehen erst für Samstag und Sonntag auf dem Programm – mutmaßlich auch der angeschlagenen Gesundheit des 86-Jährigen geschuldet.

Geplant sind Gespräche mit der mongolischen Staatsspitze, außerdem eine öffentliche Ansprache und ein Treffen mit Geistlichen. Als wichtiges Zeichen nach Außen wird ein Zusammentreffen zwischen den Religionen angesehen – hier soll auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche in Ulan Bator teilnehmen.

Papst Franziskus besucht Mongolei: Nur 1500 Katholiken leben in dem Binnenstaat

In der Mongolei sind die Katholiken deutlich in der Minderheit. Von den rund 3,3 Millionen Einwohnern gehören nur 1500 der von Franziskus repräsentierten Kirche an. Lediglich 25 Priester gibt es im Land. Als Hauptreligionen gelten im zweitgrößten Binnenstaat der Welt der Buddhismus und der Schamanismus.

Vorrangig geht es Franziskus mit seinem Trip um den Dialog der Religionen. Und offensichtlich auch um eine Botschaft an die großen Nachbarn seines derzeitigen Gastgeberlandes. Denn die Mongolei grenzt im Norden an Russland und in den übrigen Himmelsrichtungen an China. In beiden Weltmächten war noch nie ein Papst zu Besuch, wie Gudrun Sailer von Radio Vatikan in der Tagesschau betonte.

So laute das Zeichen nach außen laut der Journalistin: „In der Mongolei ist die katholische Kirche willkommen, auch wenn das nicht immer so war. Und was in der Mongolei möglich ist, ist irgendwann vielleicht auch anderswo möglich.“

Papst schickt Botschaft an Xi: „Göttlicher Segen der Einheit und des Friedens“

In Richtung China streckte Franziskus bereits während des Flugs die Hand aus. Laut der italienischen Zeitung La Repubblica (Artikel hinter einer Bezahlschranke) schickte er ein Grußtelegram an Präsident Xi Jinping. „Ich sende Seiner Exzellenz und dem chinesischen Volk meine besten Wünsche, während ich den Luftraum ihres Landes auf dem Weg in die Mongolei durchfliege“, heißt es demnach in der Nachricht: „Ich versichere Sie meiner Gebete für das Wohlergehen der Nation und rufe für Sie alle den göttlichen Segen der Einheit und des Friedens an.“

Zwar sei es eine gewohnte Übung, Staatsoberhäuptern der Länder, die er auf internationalen Reisen überfliegt, gute Wünsche zu senden. Doch diese Kommunikation mit China sei schon besonders, da Päpste in der Vergangenheit eben nicht durch den Luftraum über dem einst bevölkerungsreichsten Land der Erde fliegen durften. Dies sei nun erst zum zweiten Mal der Fall gewesen – nach der Premiere im Jahr 2014, als ebenfalls Franziskus durch Asien jettete, um Südkorea zu besuchen.

Papst Franziskus und China: Beziehungen sollen verbessert werden

Um Russland sei hingegen auf dem Weg in die Mongolei ein Bogen gemacht worden. Franziskus‘ Nachricht an Peking verhallte derweil keineswegs ungehört. Laut Wang Wenbin, Sprecher des Außenministeriums, will China das „gegenseitige Vertrauen“ mit dem Vatikan stärken und sei „bereit, weiter mit dem Vatikan zusammenzuarbeiten“. Weiter sprach er von einem „konstruktiven Dialog“ und einer „Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Seiten“. Seit 1951 bestehen zwischen Peking und dem Heiligen Stuhl keine diplomatischen Beziehungen.

Vielleicht hilft dem ja die aktuelle Reise auf die Sprünge. Für Franziskus, um dessen Vorgänger Benedikt in Italien eine Verschwörungstheorie neu entflammt ist, handelt es sich nach eigenen Angaben um einen lang ersehnten Besuch im „Herzen Asiens“. Er habe die Möglichkeit, eine „zahlenmäßig kleine, aber im Glauben lebendige und in der Nächstenliebe große Kirche zu umarmen“. Auch pries er die Stille und Weite des Landes.

In diesem ist auch Giorgio Marengo mittlerweile zu Hause. Der 49-jährige Italiener leitet seit 2020 die Apostolische Präfektur Ulan Bator. Vor rund einem Jahr nahm ihn Franziskus in das Kardinalskollegium auf. Seither ist Marengo der weltweit jüngste Kardinal – und der erste, der in den 1970er Jahren geboren wurde. Auch das war ein Zeichen an die Welt. (mg)

