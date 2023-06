Papst Franziskus verlässt Krankenhaus nach Bauch-OP: Zustand „besser als davor“

Zurück im Vatikan

Mit einem Lächeln im Gesicht verlässt Papst Franziskus neun Tage nach seiner Bauch-Operation das Krankenhaus. Seinem Chefarzt zufolge geht es ihm gut.

München – Papst Franziskus hat etwas mehr als eine Woche nach seiner Bauchoperation das Krankenhaus wieder verlassen. Der 86-Jährige wurde am Freitagmorgen (16. Juni) im Rollstuhl aus der Gemelli-Klinik in Rom gefahren, wo er neun Tage zuvor wegen eines drohenden Darmverschlusses operiert worden war.

Papst Franziskus verlässt Krankenhaus: „Ich lebe noch“

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wirkte erholt, winkte den wartenden Gläubigen zu und unterhielt sich kurz auch mit Reportern vor dem Klinikeingang. „Ich lebe noch“, sagte der Argentinier gegenüber einer Journalistin des italienischen öffentlich-rechtlichen Senders Rai und lächelte. Als er zu dem Bootsunglück und dem befürchteten Tod von hunderten Migranten vor Griechenland befragt wurde, antwortete er laut der US-Zeitung New York Times: „So viel Schmerz“. Dann stieg er in seinen weißen Kleinwagen, um zurück in den Vatikan zu fahren.

Franziskus hat den dritten, mehrtägigen Aufenthalt in der Klinik im Nordwesten Roms hinter sich. Er war im Sommer 2021 am Darm operiert und zuletzt in diesem Frühjahr wegen einer Lungenentzündung stationär behandelt worden. Der Eingriff am vorigen Mittwoch samt Vollnarkose verlief den Ärzten zufolge erfolgreich und ohne Komplikationen.

Papst Franziskus wird Reisen im August antreten: Ärzte warnen aber vor Anstrengung

Chefarzt Sergio Alfieri, der den Papst behandelt hat, äußerte sich zu seinem Gesundheitszustand gegenüber Journalisten. „Dem Papst geht es gut, besser als zuvor“, sagte er laut dem Sender Sky News. Er sei ein „stärkerer Papst“. Alfieri gab zudem an, der Gesundheitszustand des Papstes sei gut genug, sodass er seine geplanten Reisen antreten könne.

Anfang August will Papst Franziskus nach Portugal reisen, gegen Ende August wird er die Mongolei besuchen. Seine Ärzte warnten den Papst jedoch auch, er solle sich in den nächsten Wochen nicht allzu sehr anstrengen, damit seinen Wunden vollständig heilen, berichtete die New York Times. (bb/dpa)