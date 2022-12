Benedikt „sehr krank“: Zustand hat sich laut Vatikan verschlechtert

„Für den Moment unter Kontrolle“

Der frühere Papst Benedikt ist offenbar „sehr krank“: Nachfolger Franziskus rief am Mittwoch zu Gebeten auf.

Vatikan äußert sich zu Benedikts Zustand : Verschlechterung in letzten Stunden, Lage „für den Moment unter Kontrolle“.

Update vom 28. Dezember, 11.44 Uhr: Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich in den vergangenen Stunden verschlechtert. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Er fügte aber an, die Situation sei „für den Moment unter Kontrolle“.

Erstmeldung vom 28. Dezember: Vatikanstadt/München – Sorge um den emeritierten Papst Benedikt XVI: Nachfolger Franziskus habe am Mittwochmorgen (28. Dezember) bei seiner Generalaudienz zu einem „besonderen Gebet“ für Benedikt aufgerufen, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über die Äußerung. Der 95-Jährige sei „sehr krank“, sagte der amtierende Pontifex demnach.

„Ich möchte alle von euch um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt bitten, der in Stille die Kirche unterstützt“, sagte Franziskus demnach in italienischer Sprache: „Lasst uns an ihn denken. Er ist sehr krank, wir bitten den Herrn, ihn zu trösten und ihn in diesem Zeugnis der Liebe für die Kirche bis zum Ende zu stützen.“ Weitere Details habe der Papst nicht genannt.

Papst Benedikt XVI: „Die Lage ist sicher sehr ernst“

Eine offizielle Stellungnahme aus dem Vatikan lag zunächst nicht vor. Der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, sagte im oberbayerischen Bad Tölz bei der diözesanen Eröffnung der Sternsingeraktion 2023 aber, er kenne die Nachricht über den Zustand Benedikts. „Aber für uns gilt, dass wir im Gebet verbunden sind.“ Er habe Benedikt im September zuletzt gesehen.

„Die Lage ist sicher sehr ernst“, sagte Benedikts langjähriger Weggefährte und Theologe Wolfgang Beinert. „Bei einem Mann, der auf die 100 zugeht, ist das aber nicht überraschend.“ Bis zum Jahresanfang habe er noch Briefkontakt zu Benedikt gehabt, sagte der emeritierte Theologie-Professor. Auf ein Schreiben zu dessen Geburtstag im April habe er aber nicht mehr geantwortet.

Papst Benedikt XVI „sehr krank“: 95-Jähriger seit Monaten stark geschwächt

Der gebürtige Bayer Benedikt, der vor seiner Wahl zum Papst Joseph Ratzinger hieß, lebt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden in einem Kloster im Vatikan. Seit Monaten heißt es, Benedikt sei körperlich schwach sei und könne kaum noch sprechen. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. In unregelmäßigen Abständen empfing Benedikt auch noch Besuch. Betreut wird er von seinem langjährigen Wegbegleiter Georg Gänswein sowie Ordensschwestern. 2020 hatte Benedikt noch seinen kranken Bruder in Bayern besucht.

Benedikt ist der älteste Papst in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Papst Leo XIII. war 93 Jahre alt geworden – allerdings in Amt und Würden. (fn)