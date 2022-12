Papst Benedikt „sehr krank“: Gesundheitszustand verschlechtert sich – „für den Moment unter Kontrolle“

„Für den Moment unter Kontrolle“

+ © dpa / Armin Weigel Benedikt XVI. besuchte noch 2020 das Grab seiner Eltern. © dpa / Armin Weigel

Der frühere Papst Benedikt ist offenbar „sehr krank“: Nachfolger Franziskus rief am Mittwoch zu Gebeten auf.

Update vom 28. Dezember, 19.30 Uhr: Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. scheint sich dem Vatikan zufolge zunehmend zu verschlechtern. Demnach würden die lebenswichtigen Körperfunktionen des kranken Papstes, der 2013 sein Amt als Pontifex abgeben hatte, nachlassen. Dabei sei auch das Herz eingeschlossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich dabei auf Kreise des Vatikans in Rom. Bereits am Vormittag hatte der Nachfolger von Papst Benedikt bei seiner Generalaudienz zum Gebet für den ehemaligen Papst aufgerufen. Papst Franziskus hatte davon gesprochen, dass sein Vorgänger Benedikt „sehr krank“ sei.

Papst Benedikt krank: lebenswichtige Funktionen lassen nach – Situation „für den Moment unter Kontrolle“

In den nachfolgenden Stunden hat sich der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. allerdings zunehmend verschlechtert. Dies erklärte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls. Zudem sagte der Sprecher des Heiligen Stuhls aber noch, dass die Lage „für den Moment unter Kontrolle“ sei.

Papst Benedikt krank: Biograf sieht Gesundheitszustand als „sicherlich sehr besorgniserregend“

Update vom 28. Dezember, 16.30 Uhr: Benedikt-Biograf Peter Seewald bewertet die Berichte über den Gesundheitszustand des emeritierten Papstes als „sicherlich sehr besorgniserregend“. Benedikt selbst sehne sich seit langem nach seinem „Heimgang“, sagte er der dpa.

Amtsinhaber Franziskus hatte ganz am Ende der Generalaudienz erklärt, Benedikt sei „sehr krank“. Der Argentinier ist bekannt für seine oft spontanen Kommentare. Vatikan-Experten sind sich uneins darüber, ob Franziskus wirklich meinte, dass Benedikt schwer erkrankt sei oder ob er vielleicht nur sagen wollten, dass er aufgrund des hohen Alters sehr schwach sei. Dass er den Vorgänger im Kloster besuche, ist an Weihnachten nicht ungewöhnlich. In einem Tweet wiederholte Franziskus später die Bitte, für Benedikt zu beten. Dass dieser „sehr krank“ sei, stand dann aber nicht mehr in dem Beitrag.

Einen Überblick über Benedikts Leben in Bildern und Stichpunkten finden Sie in diesem Artikel.

Vatikan-Kreise geben Einschätzung zu Benedikts Zustand: Schon seit Tagen Atemprobleme?

Update vom 28. Dezember, 14.30 Uhr: Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich laut einer Meldung der italienischen Nachrichtenagentur Ansa schon vor Weihnachten verschlechtert. Wie Ansa am Mittwoch unter Berufung auf qualifizierte Kreise berichtete, haben beim 95-Jährigen schon in den Tagen vor Weihnachten Atemprobleme eingesetzt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Update vom 28. Dezember, 13.00 Uhr: Auch hochrangige deutsche Geistliche reagieren beunruhigt auf die Meldungen über Benedikt XIV.s Zustand. Er habe die Nachrichten „mit großer Sorge“ aufgenommen, erklärte Regensburgs Bischof Rudolf Vorderholzer. Er schloss sich der Bitte an, für den Ex-Papst zu beten, wie das Regensburger Bistum am Mittwoch mitteilte. Schon zuvor hatten sich Weggefährten und Geistliche besorgt geäußert.

Benedikts Zustand hat sich „verschlechtert“: Franziskus eilt zu seinem Vorgänger

Update vom 28. Dezember, 12.45 Uhr: Papst Franziskus hat nach seinem Aufruf zu Gebeten für seinen Vorgänger Benedikt XVI. den emeritierten Pontifex persönlich besucht. Franziskus habe sich dazu zum Kloster Mater Ecclesiae begeben, erklärte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni laut der italienischen Zeitung la Repubblica. „Wir beten gemeinsam mit ihm für den emeritierten Papst“, fügte er hinzu.

Update vom 28. Dezember, 11.44 Uhr: Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich in den vergangenen Stunden verschlechtert. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Er fügte aber an, die Situation sei „für den Moment unter Kontrolle“. Sie werde ständig von Ärzten überwacht.

Benedikt XVI. „sehr krank“: Papst Franziskus ruft zu Gebeten auf

Erstmeldung vom 28. Dezember: Vatikanstadt/München – Sorge um den emeritierten Papst Benedikt XVI: Nachfolger Franziskus habe am Mittwochmorgen (28. Dezember) bei seiner Generalaudienz zu einem „besonderen Gebet“ für Benedikt aufgerufen, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über die Äußerung. Der 95-Jährige sei „sehr krank“, sagte der amtierende Pontifex demnach.

„Ich möchte alle von euch um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt bitten, der in Stille die Kirche unterstützt“, sagte Franziskus demnach in italienischer Sprache: „Lasst uns an ihn denken. Er ist sehr krank, wir bitten den Herrn, ihn zu trösten und ihn in diesem Zeugnis der Liebe für die Kirche bis zum Ende zu stützen.“ Weitere Details habe der Papst nicht genannt.

Papst Benedikt XVI: „Die Lage ist sicher sehr ernst“

Eine offizielle Stellungnahme aus dem Vatikan lag zunächst nicht vor. Der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, sagte im oberbayerischen Bad Tölz bei der diözesanen Eröffnung der Sternsingeraktion 2023 aber, er kenne die Nachricht über den Zustand Benedikts. „Aber für uns gilt, dass wir im Gebet verbunden sind.“ Er habe Benedikt im September zuletzt gesehen.

„Die Lage ist sicher sehr ernst“, sagte Benedikts langjähriger Weggefährte und Theologe Wolfgang Beinert. „Bei einem Mann, der auf die 100 zugeht, ist das aber nicht überraschend.“ Bis zum Jahresanfang habe er noch Briefkontakt zu Benedikt gehabt, sagte der emeritierte Theologie-Professor. Auf ein Schreiben zu dessen Geburtstag im April habe er aber nicht mehr geantwortet.

Papst Benedikt XVI „sehr krank“: 95-Jähriger seit Monaten stark geschwächt

Der gebürtige Bayer Benedikt, der vor seiner Wahl zum Papst Joseph Ratzinger hieß, lebt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden in einem Kloster im Vatikan. Seit Monaten heißt es, Benedikt sei körperlich schwach sei und könne kaum noch sprechen. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. In unregelmäßigen Abständen empfing Benedikt auch noch Besuch. Betreut wird er von seinem langjährigen Wegbegleiter Georg Gänswein sowie Ordensschwestern. 2020 hatte Benedikt noch seinen kranken Bruder in Bayern besucht.

Benedikt ist der älteste Papst in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Papst Leo XIII. war 93 Jahre alt geworden – allerdings in Amt und Würden. (fn)