Orkan Özdemir beschwert sich auf Twitter über eine Berliner Notaufnahme

Pflegenotstand

„Absolut traumatische Erfahrung in diesem offensichtlich gescheiterten Krankenhaus“, twittert SPD-Politiker Orkan Özdemir über eine Berliner Notaufnahme. Er muss sich dafür einiges anhören.

Weil er in einer Berliner Notaufnahme viel zu lange warten musste, postet der SPD-Politiker Orkan Özdemir am Sonntagabend, 26. September, einen wütenden Thread auf Twitter. Er beschreibt dort ein „absolutes Chaos“ und erwähnt sogar, anderen Patienten bei rechtlichen Schritte gegen das Krankenhaus helfen zu wollen. Neben guten Besserungswünschen muss sich der Berliner Abgeordnete jedoch auch einiges an Kritik anhören – er wisse wohl nicht, dass Deutschland im Pflegenotstand stecke, schreiben Mediziner und Pflegepersonal ihm auf Twitter.

BuzzFeed.de fragt bei der Notaufnahme, über die Özdemir sich beschwert, nach und sammelt Twitter-Reaktionen.

