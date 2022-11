ORF-Chefredakteur tritt zurück - wegen brisanter Strache-Chats

Korruptionsermittlungen nach Ibiza-Affäre

Der Fernsehnachrichten-Chefredakteur des ORF ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Gegen ihn waren zuvor Vorwürfe laut geworden, die auf Chats mit FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache fußten.

Wien - Infolge der Korruptionsermittlungen in Österreich nach der Ibiza-Affäre ist der Fernsehnachrichten-Chefredakteur des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders ORF, Matthias Schrom, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Der Sender nahm Schroms Rücktrittsangebot am Mittwoch an, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Hintergrund sind Chats, in denen sich Schrom 2019 mit dem damaligen österreichischen Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ über die inhaltliche Ausrichtung der ORF-Berichterstattung und Personalwünsche der FPÖ unterhielt.

Der Ibiza-Skandal hatte 2019 zum Sturz der österreichischen Regierung geführt. Hintergrund war ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo, das zeigt, wie der damalige FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt.

Vor etwa einem Jahr trat dann auch der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Vorwürfen der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit als Regierungschef und später auch als ÖVP-Parteichef zurück - auch die Vorwürfe gegen ihn hängen mit den österreichischen Medien zusammen. Anfang November brachten erneute Enthüllungen aus den daraus folgenden Ermittlungen dann TV-Chefredakteur Schrom in Bedrängnis.

Der Journalist hatte den Chat-Verläufen zufolge regelmäßigen Kontakt mit der FPÖ und tauschte sich mit Strache über die inhaltliche Ausrichtung der ORF-Berichterstattung und Personalwünsche der FPÖ aus. So schrieb er unter anderem: „Es ist schon bei uns genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird‘s, und die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen, werden weniger.“ Der ORF 1-Redaktion unterstellte er eine linke Gesinnung.

Schrom selbst räumte laut APA nun ein, die geleakten Nachrichten hätten „zugegebenermaßen keine glückliche Außenwirkung“. Er gab an, dass es wichtig gewesen sei, eine „Gesprächsbasis“ zu einer Regierungspartei aufrechtzuerhalten, welche dem ORF ablehnend gegenübergestanden habe. (AFP/fmü)