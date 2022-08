Oppositioneller Roisman berichtet über Festnahme

Russland

Jewgeni Roisman droht eine lange Gefängnisstrafe (Archivbild).

Jewgeni Roisman ist einer der letzten scharfen Kreml-Kritiker, der noch auf freiem Fuß war. Der frühere Bürgermeister der Millionenstadt Jekaterinburg soll Falschnachrichten über die russische Armee verbreitet haben.

Moskau/Jekaterinburg - In Russland ist der prominente Oppositionspolitiker und frühere Bürgermeister der Millionenstadt Jekaterinburg, Jewgeni Roisman, festgenommen worden.

Ihm werde die Verbreitung von Falschnachrichten über die russische Armee im Zuge des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine vorgeworfen, wie das Internetportal e1.ru berichtete. Demnach drohten ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Roisman ist einer der letzten scharfen Kritiker des Kreml, der noch auf freiem Fuß war.

Das Medium zeigte auch einen Videoclip, in dem Roisman über seine Festnahme informierte. Der 59-Jährige hat eine Wohltätigkeitsstiftung und ein Ikonenmuseum in Jekaterinburg. An dem Hilfsfonds trafen schwer bewaffnete und maskierte Sicherheitskräfte ein. Die Stiftungsdirektion teilte mit, es sei kein Durchsuchungsbeschluss vorgelegt worden.

Als früherer Bürgermeister der Stadt östlich des Uralgebirges hat Roisman dort noch viele Anhänger. Eine offizielle Information der russischen Behörden über die Festnahme gab es zunächst nicht. dpa