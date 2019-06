Angriff auf Öltanker vor Oman: Für Trump riecht es „förmlich nach Iran" - Feuer auf Schiff gelöscht

Attacke gibt Rätsel auf

Im Golf von Oman sind zwei Tanker angegriffen worden. Ein Video, das die USA aufgezeichnet haben, soll den Iran belasten. Die Besatzung sah vor den Explosionen „fliegende Objekte“.

15.14 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat den Iran für die Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich gemacht. "Der Iran hat das gemacht", sagte Trump am Freitag dem US-Sender Fox News mit Verweis auf ein vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video. "Man weiß, dass sie es waren, weil man das Boot gesehen hat", sagte Trump. Eine der Minen an dem Tanker sei offenbar nicht explodiert. Das Video habe aufgedeckt, dass die Mine erfolgreich von dem Boot aus entfernt worden sei. "Das riecht förmlich nach dem Iran."

13.28 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Angriff im Golf von Oman konnte das Feuer auf dem norwegischen Öltanker „Front Altair“ gelöscht werden. Das teilte die Reederei Frontline am Freitag mit. Das Schiff liege stabil und es sei bislang keine Verschmutzung des Wassers festgestellt worden. Im Laufe des Tages werde ein Bergungsschlepper erwartet. Den 23 Besatzungsmitgliedern gehe es gut.

Nach Angaben von Frontline soll im Laufe des Samstags ein weiteres Spezialistenteam vor Ort eintreffen, um die Schäden an der „Front Altair“ genauer zu untersuchen.

Angriff auf Öltanker vor Oman: Besatzung sah „fliegende Objekte“

11.52 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman hat der japanische Betreiber eines der beiden Tanker bestritten, dass sein Schiff von einem Torpedo getroffen worden sei. Die Besatzungsmitglieder hätten noch vor der Explosion „fliegende Objekte“ gesehen, sagte der Präsident der japanischen Firma Kokuka Sangyo bei einer Pressekonferenz in Tokio am Freitag. Die Schiffe seien wohl zwei Mal im Abstand von drei Stunden von einer Explosion erschüttert worden. Einmal am Heck und einmal in der Mitte des Schiffes. Dannach habe die Besatzung das Schiff verlassen. Mittlerweile sind sie auf den Tanker „Kokuka Courageous“ zurückgekehrt, sagte Yutaka Katada weiter.

Angriff auf Öltanker durch Iran? China ruft alle Parteien zur Zurückhaltung auf

11.25 Uhr: Nach den Zwischenfällen mit zwei Schiffen im Golf von Oman hat China alle Parteien zur Zurückhaltung aufgerufen. „Wir alle wollen keinen Krieg in der Golfregion“, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Freitag in Peking. China sei besorgt über die jüngsten Spannungen im Nahen Osten. Alle Parteien sollten ihre Differenzen durch Dialog lösen und Frieden und Stabilität sichern. Die Sicherheit der Schifffahrt in den betreffenden Seegebieten müsse gewahrt werden.

Zuvor hatte sich in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani getroffen. In Berichten chinesischer Staatsmedien über das Treffen am Rande des Gipfels der Shanghai Kooperationsorganisation (SCO) wurden die Zwischenfälle und die Vorwürfe der USA an den Iran, Schuld an den Angriffen auf die Öltanker zu sein, nicht erwähnt.

China betrachte die Beziehungen zum Iran von einer „strategischen und langfristigen Perspektive“, sagte Xi Jinping laut amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua. Ungeachtet von Veränderungen in der regionalen und internationalen Lage sei China bereit, seine „umfassende strategische Partnerschaft“ mit dem Iran beständig zu fördern. China unterstütze auch die Aufrechterhaltung des Atomabkommens mit dem Iran.

Iran wirft Vorwurf der USA zurück

10.27 Uhr: Das iranische Außenministerium hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, die Führung in Teheran stecke hinter den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman. „Herr (Außenminister Mike) Pompeo: Ihr Verdacht ist zwar lächerlich, gleichzeitig aber auch besorgniserregend und gefährlich“, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Freitag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Anstatt grundlose Unterstellungen zu verbreiten, sollte man eher herausfinden, wer von solchen Krisen am Persischen Golf am meisten profitieren würde.

Angriff auf deutschen Tanker vor Oman: USA beschuldigen Iran mit diesem Video

07.43 Uhr: Das US-Militär hat am Donnerstag (Ortszeit) ein Video veröffentlicht, das die iranischen Revolutionsgarden belasten soll. Laut dem US-Zentralkommando Centcom, das die amerikanischen Truppen im Nahen Osten führt, zeige das Video, wie ein Boot der Revolutionsgarden auf den Tanker „Kokuka Courageous“ zufahre. Die Menschen an Bord des iranischen Schnellbootes vom Typ „Gaschti“ seien dabei „beobachtet und aufgenommen“ worden, wie sie eine nicht explodierte Haftmine wieder vom Schiffskörper entfernten.

Auf dem Video ist zu erkennen, wie sich Menschen an Bord eines Schnellbootes an der Wand eines Öltankers zu schaffen machen und von dort etwas zu entfernen scheinen. Das Boot fährt danach wieder weg von dem Tanker. Centcom sprach von einem „Haftminenangriff“ im Golf von Oman. Die Vereinigten Staaten und die Internationale Gemeinschaft hätten kein Interesse an einem neuen Konflikt im Nahen Osten, sie werden aber ihre „Interessen verteidigen“.

Hat Iran deutschen Tanker vor Oman angegriffen? Dieses Video soll es beweisen

Update vom 14. Juni, 06.43 Uhr: Der Iran hat die Vorwürfe der USA, Schuld an den Angriffen auf Öltanker am Golf zu sein, scharf zurückgewiesen. „Der Iran weist die unbegründete Behauptung der Vereinigten Staaten zu den Öltanker-Vorfällen am 13. Juni kategorisch zurück“, teilte die UN-Mission des Landes am Donnerstag in New York mit.

USA beschuldigen Iran nach Angriff auf Tanker vor Oman

21.00 Uhr: Die Situation im Iran droht nun zu eskalieren. Nachdem zwei Handelsschiffe im Golf von Oman angegriffen wurden, beschuldigt die USA nun den Iran. „Es ist die Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran verantwortlich für die Angriffe ist, zu denen es heute im Golf von Oman kam. Solche Angriffe gefährden den internationalen Frieden und die Sicherheit, sind eine extreme Gefährdung für die Freiheit des Handelsverkehrs und eine inakzeptable Eskalation der Spannungen seitens des Irans“, schreibt US-Außenminister Mike Pompeo auf Twitter. Währenddessen bezeichnet der Iran laut Deutscher-Presseagentur die Angriffe als „dubiose Zwischenfälle“.

Angriff auf deutschen Tanker im Golf von Oman (Iran): Vorfall laut Maas „außerordentlich beunruhigend“

19.05 Uhr: Am Donnerstag wurden zwei Handelsschiffe, eines davon aus Deutschland, im Golf von Oman schwer beschädigt. Bundesaußenminister Heiko Maas, der selbst noch vor wenigen Tagen im Iran war, bezeichnet die mutmaßlichen Angriffe als „außerordentlich beunruhigend“, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. „Die Vorfälle sind das Gegenteil von dem, was wir in der jetzigen ohnehin schon angespannten Lage in der Region brachen können“, so Maas. Solche Angriffe seien eine Bedrohung für den Frieden. Auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnt offenbar vor einen „großen Konfrontation“. „Ich verurteile jeden Angriff auf zivile Schiffe scharf“, meint er am Donnerstag in New York.

Mittlerweile sind die Ölpreise laut der Nachrichtenagentur sogar gestiegen. Nun koste ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,65 US-Dollar. Das sind 1,68 Dollar mehr als noch vor einem Tag. Um die Situation zu entschärfen, führe der UN-Sicherheitsrat bereits Gespräche mit den USA.

Deutscher Tank im Golf von Oman angegriffen - Haftminen vermutlich von einem staatlichen Akteur angebracht

17.07 Uhr: In einem Untersuchungsbericht der VAE, Saudi-Arabiens und Norwegens an den UN-Sicherheitsrat war die Rede von Haftminen, die wohl Taucher mit Schnellbooten angebracht hätten. Die Ermittler sahen „starke Anzeichen“, dass wahrscheinlich ein staatlicher Akteur hinter den vier Angriffen stehe. Wer damit gemeint war, musste gar nicht ausgesprochen werden: der Iran.

Saudi-Arabien nutzte die Vorfälle, um seine Rhetorik gegen das Land weiter zu verschärfen. Der saudische König Salman lud zu Sondergipfeln der Arabischen Liga und des Golf-Kooperationsrates (GCC) nach Mekka ein, die Resolutionen gegen den Iran verabschiedeten. In seiner Rede warf der greise Monarch dem Rivalen vor, die Region zu destabilisieren und die Versorgung der Welt mit Öl zu gefährden. Die Welt rief er auf, Irans „zerstörerische Aktivitäten“ zu stoppen. Die saudische Zeitung „Arab News“ - so etwas wie ein englischsprachige Sprachrohr des Königreichs - forderte sogar „chirurgische Angriffe“ der USA gegen den Iran. Sanktionen allein würden nicht die „richtige Botschaft“ senden.

Die Zwischenfälle vor vier Wochen spielten der Führung in Riad so sehr in die eigenen Hände, dass sogar Spekulationen aufkamen, sie könnten von dort aus inszeniert worden sein.

Zwischenfälle im Golf von Oman: Trump weiß Bescheid

15.26 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag über die Situation nach den Explosionen auf zwei Tankschiffen im Golf von Oman unterrichten lassen. Das gab seine Sprecherin Sarah Sanders in Washington bekannt. Die US-Regierung stelle Hilfe bereit und werde die Situation weiter prüfen, sagte Sanders. Die US-Marine hatte zuvor bereits bekanntgegeben, dass bei ihren regionalen Kräften zwei Notrufe eingegangen seien und dass Berichte über mögliche Angriffe auf Schiffe vorlägen. Nach US-Medienberichten befindet sich mindestens ein US-Aufklärungsflugzeug in der Region.

Update 12.15 Uhr: Inmitten der Spannungen mit dem Iran ist es nahe der Küste des Landes zu schweren Zwischenfällen mit Handelsschiffen von Reedereien aus Deutschland und Norwegen gekommen. Im Golf von Oman geriet der Öltanker „Front Altair“ der norwegischen Reederei Frontline am Donnerstagmorgen nach einem Angriff in Brand, wie die norwegische Seefahrtsbehörde erklärte. Die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Singapur teilte zudem mit, es seien 21 Seeleute von ihrem mit Methanol beladenen Frachter „Kokuka Courageous“ gebracht worden. Das Schiff sei am Morgen beschädigt und ein Crewmitglied leicht verletzt worden. Die Hintergründe der Vorfälle waren zunächst unklar.

Tanker „Front Altair“ brennt vor Küste von Oman

11.21 Uhr: Die norwegische Reederei Frontline hat Medienberichten zufolge bestätigt, dass ihr Öltanker „Front Altair“ in einen Zwischenfall vor der Küste des Omans verwickelt ist. Das Schiff brenne, berichtete die norwegische Zeitung „VG“ am Donnerstag unter Verweis auf Angaben eines Unternehmenssprechers. Alle 23 Menschen an Bord befänden sich aber in Sicherheit. Ob die „Front Altair“ angegriffen worden sei, wollte der Sprecher demnach nicht bestätigen.

Die omanische Küstenwache erklärte der norwegischen Zeitung „Dagbladet“, es habe einen Angriff gegeben. Es sei zu einer Explosion an Bord des norwegischen Schiffes gekommen, sagte ein Küstenwachensprecher der Zeitung. Demnach geschah der Vorfall in iranischen Gewässern. Deshalb stehe man in Kontakt mit den iranischen Behörden, wurde der Sprecher vom „Dagbladet“ zitiert.

Die norwegische Seefahrtsbehörde hat einen Angriff auf den Öltanker „Front Altair“ im Golf von Oman bestätigt. Nach einem Zwischenfall sind 21 Seeleute von einem mit Methanol beladenen Frachter gebracht worden.

Golf von Oman: Öltanker brennt - Bericht über Angriff auf Schiffe

Erstmeldung vom 13. Juni, 10.30 Uhr: US-Schiffe seien in der Region unterwegs und leisteten Hilfe, teilte die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain am Donnerstag mit. Es gebe Berichte, dass dort zwei Tanker angegriffen worden seien. Die Notrufe seien am Morgen zwischen 6.00 und 7.00 Uhr Ortszeit (5.00 und 6.00 MESZ) eingegangen. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

Auch die Informationsplattform UKMTO der britischen Marine berichtete von einem Zwischenfall. Die Organisation registriert und untersucht Angriffe auf Handelsschiffe in der Region.

Anrainer der dortigen Meerenge sind der Iran sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman. An diesem Donnerstag endet der Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Iran, der dort im Atomkonflikt mit den USA vermitteln will.

Bereits vor vier Wochen hatten die VAE Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe im Golf von Oman gemeldet. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar.

US-Sicherheitsberater John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die „fast sicher“ der Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von „lächerlichen Behauptungen“.

