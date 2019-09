Finanzminister Scholz wirbt für neuen Haushalt und will schwarze Null beibehalten

Neuer Haushaltsentwurf

+ © dpa / Kay Nietfeld Bundestag - Beginn Haushaltswoche © dpa / Kay Nietfeld

Finanzminister Scholz stellt seinen neuen Haushaltsplan vor. Ziel ist es die schwarze Null zu halten. Grünen-Chefin Göring-Eckardt fordert mehr Ausgaben für den Klimaschutz.

11.45 Uhr:

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in der ersten Bundestagsdebatte über den Haushalt 2020 für seine Vorlage geworben. Er habe einen Entwurf für einen "solide finanzierten Haushalt" vorgelegt, sagte Scholz am Dienstag vor den Abgeordneten. Der Etatplan schaffe "die Kraft für die Zukunftsfähigkeit, die wir brauchen". Es seien "massive Investitionen in die Zukunft" vorgesehen und "für eine Gesellschaft, die zusammenhält".

In seiner rund 45-minütigen Rede wandte sich Scholz einer Vielzahl von Themen zu, vom Brexit über den geplanten Abbau des Solidaritätszuschlags, die Pflege und die Konjunktur bis hin zum Klimaschutz. Das Land stehe vor "vielen großen Herausforderungen", betonte er.

Außerdem verteidigte er den Umstand, dass die neuen Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung in seiner Vorlage noch nicht abgebildet sind. Die Beschlüsse dazu sollen am 20. September fallen - es sei "dringend erforderlich", jetzt ein Gesamtpaket zu schnüren, mahnte Scholz. Der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel sei zu lange vernachlässigt worden, räumte er ein. Jetzt wolle die Regierung mit einem "Neustart" dafür sorgen, "dass es auch richtig klappt".

Olaf Scholz sieht die Bundesregierung gut gewappnet für eine mögliche Wirtschaftskrise

Update 11.16 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht die Bundesregierung gut gewappnet für eine mögliche Wirtschaftskrise in Deutschland. Scholz sagte am Dienstag zum Auftakt der Haushaltsdebatte im Bundestag, die Regierung habe mit soliden Finanzen die Grundlage geschaffen, in einer wirtschaftlich schwierigen Situation handeln zu können. Es werde dann auf Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa ankommen.

„Aus meiner Sicht ist es deshalb ganz zentral, dass wir mit den soliden Finanzgrundlagen, die wir heute haben, in der Lage sind, mit vielen vielen Milliarden gegenzuhalten, wenn tatsächlich in Deutschland und Europa eine Wirtschaftskrise ausbricht“, sagte Scholz.

Er betonte aber, noch handle es sich nicht um eine Krise. Die Konjunktur in Deutschland hat sich in diesem Jahr abgekühlt. Als Hauptgründe gelten eine schwächere Weltwirtschaft, die den deutschen Export trifft, sowie die Folgen des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der EU. Scholz sprach von Unsicherheiten in der Wirtschaft. Er rief die USA und China dazu auf, ihren Handelskonflikt beizulegen.

Göring-Eckardt plädiert für mehr Klima-Investitionen im Haushalt - Scholz will schwarze Null

Erstmeldung vom 10. September 2019:

Berlin - Der Chefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, beklagt zu wenig Ausgaben für den Klimaschutz im Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Zwar sei es grundsätzlich eine „sehr gute Entwicklung“, dass Deutschlands Schuldenquote in den letzten Jahren gesunken sei, erklärte die Politikerin am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. „Gleichzeitig brauchen wir extrem viele Investitionen, wenn es um den Klimaschutz geht“, betonte sie. „Deswegen sagen wir nicht: Schuldenbremse aufgeben, das wäre falsch. Aber wenn man heute über Generationengerechtigkeit redet, muss man in die Zukunft investieren, das gibt es nicht zum Nulltarif.“

Scholz plant Ausgaben von fast 360 Milliarden Euro - Trotzdem schwarze Null geplant

Scholz plant Ausgaben von fast 360 Milliarden Euro. Trotz schwächelnder Konjunktur will der Vizekanzler zudem die schwarze Null halten - also keine neuen Schulden machen. Im Bundestag beraten die Abgeordneten diese Woche über Scholz' Entwurf.

FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner widersprach Göring-Eckardt und verwies auf „eine hohe symbolische Wirkung“ des ausgeglichenen deutschen Haushalts in Europa. „Wenn wir wieder anfangen, Politik auf Pump zu machen, dann ist das doch eine Einladung auch an Länder wie Italien, das uns nachzutun.“ Lindner merkte außerdem an, dass schon jetzt im Haushalt auf Rücklagen zurückgegriffen werden müsse, um die schwarze Null zu halten. Die schwarze Null umschreibt einen ausgeglichenen Etat ohne neue Schulden.

dpa