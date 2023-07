Scholz bei Regierungsbefragung – Union beharrt auf U-Ausschuss bei Cum-Ex-Affäre

Im Bundestag

Kanzler Scholz stellt sich Fragen der Bundestagsabgeordneten. Im Anschluss wird über einen zweiten Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre beraten.

Berlin – In der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause steht Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Plenum Rede und Antwort. Auf die 70-minütige Regierungsbefragung am heutigen Mittwoch (5. Juli) folgen Lesungen und Beratungen unter anderem zum Wirtschaftsstandort Deutschlands, zum Güterverkehr und zur Beratung eines zweiten Untersuchungsausschusses zum Cum-Ex-Skandal.

Scholz um 13 Uhr bei Regierungsbefragung im Bundestag

Auf Verlangen der Unionsfraktion werden die Abgeordneten sich bei der Aktuellen Stunde mit der Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland befassen. Zudem wollen die Abgeordneten in einer weiteren Lesung im Vorfeld der Bundestagsdebatte am Donnerstag (06. Juli) die Situation in der Güterverkehrs- und Logistikbranche diskutieren. Den Abgeordneten liegt dazu ein Antrag der Koalitionsfraktionen vor.

Nach Regierungsbefragung: Abgeordnete diskutieren über Güterverkehrs- und Logistikbranche

Die Koalitionsfraktionen drängen auf bessere Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen im Straßengüterverkehr. In einem gemeinsamen Antrag fordern die SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP die Bundesregierung unter anderem auf, das Mindestlohngesetz im grenzüberschreitenden Verkehr und im Kabotageverkehr für inländische und gebietsfremde Unternehmer wirksamer zu kontrollieren. Zudem sollen die sozialen Bedingungen und die Arbeitsbedingungen bei Vergaben des Bundes und bundeseigener Unternehmen stärker berücksichtigt und darauf geachtet werden, dass die Tariftreue angewendet wird.

Die Union verlangt zudem einen Verzicht auf eine Erhöhung der Lkw-Maut. Stattdessen soll eine umfassende und langfristig kalkulierbare Mautreform zum Ende des Jahres 2023 vorbereitet werden. Darüber hinaus setzt sich die Union für eine Beschleunigung der Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur und des Baus von Lkw-Parkplätzen und Autohöfen mit angemessener sanitärer Infrastruktur ein.

Scholz stellt sich Fragen der Bundestagsabgeordneten – Beratung über Ausschuss zum Cum-Ex-Skandal

In einer weiteren Lesung soll über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion bezüglich des 2. Untersuchungsausschusses bei der Steueraffäre der Hamburger Warburg-Bank im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Steuergestaltungen beraten werden. Bei dem Untersuchungsausschuss geht es um die Rolle von Scholz. Dem Kanzler wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister auf die Cum-Ex-Steueraffäre der Warburg-Bank Einfluss genommen zu haben. Scholz hatte dies zurückgewiesen.

In Hamburg gibt es bereits einen Untersuchungsausschuss zu dem Komplex. Nachdem die Union einen Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal bei der Hamburger Warburg-Bank gefordert hatte, hielten die Ampelparteien den Antrag jedoch für verfassungswidrig und wollen im Bundestag dagegen stimmen. (bohy)

