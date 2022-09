Kanzler Scholz positiv auf Corona getestet – öffentliche Termine abgesagt

Nach Auslandsreise

+ © IPPEN MEDIA Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach der Coronavirus-Infektion in Isolation begeben. Die nächsten Termine will er virtuell wahrnehmen.

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Montag (26. September) positiv auf Corona getestet worden. Er habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

„Die öffentlichen Termine dieser Woche werden abgesagt, interne Termine sowie die angesetzte Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder will der Bundeskanzler virtuell wahrnehmen.“

Scholz war am Sonntag von einer zweitägigen Reise in die Golfstaaten zurückgekehrt. Vor Antritt der Reise hatte er einen PCR-Test gemacht, der negativ war. Am Sonntag war er nach Angaben aus Regierungskreisen ein weiteres Mal negativ getestet worden.

In Kürze hier mehr Informationen. (dpa/frs)