Im Kampf gegen Russland scheint die Ukraine die nächste Großoffensive vorzubereiten. Das Ziel: die Großstadt Cherson. Der News-Ticker.

Kampf um Cherson: Offenbar plant die Ukraine einen Großangriff auf die besetzte Gebietshauptstadt.

Offenbar plant die Ukraine einen Großangriff auf die besetzte Gebietshauptstadt. Ukrainische Mobilisierung: Kiew will weitere Soldaten einziehen.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. Die Angaben aus Russland und der Ukraine stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt und lassen sich deshalb nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

+++ 22.50 Uhr: In einer Video-Ansprache hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Durchhalten aufgerufen und das russische Versagen betont. „Die Ukraine bricht die sogenannte zweitstärkste Armee der Welt“, sagte Selenskyj und betonte, dass Russland nicht nur militärisch heftige Verluste hinnehmen müsste, sondern auch politisch mehr und mehr isoliert sei. Russland habe jedes frühere Potenzial für den „Irrsinn“ eines Krieges gegen die Ukraine und die gesamte freie Welt weggeworfen. Das Video veröffentlichte er auf den Tag genau acht Monate, nachdem die ersten russischen Soldaten in die Ukraine einmarschiert sind.

Dass Aufgeben für Machthaber Wladimir Putin dennoch keine Option sein dürfte, zeigt eine Recherche des russischen Nachrichtenpotals Mediazona. Das berechnete anhand mehrerer russischer Hochzeitsstatistiken, dass Russlands Militär das erklärte Ziel, bei einer Teilmobilisierung bis zu 300.000 Soldaten einzuziehen, womöglich bereits deutlich überschritten haben könnte. So seien in den vergangenen Wochen einer Schätzung zufolge bis zu 492.000 Ehen geschlossen worden, die die üblichen Wartefristen von vier Wochen unterschritten hätten. Dies sei jedoch nur möglich, wenn die Männer nachweisen könnten, zum Militär eingezogen worden zu sein.

Ukraine-Krieg: Militär in Belarus kündigt Übung nahe der Ukraine und Polen an

+++ 21.00 Uhr: In der belarussischen Stadt Brest, nahe der Grenzen zur Ukraine und zu Polen, wurden für die kommende Woche umfangreiche Militärübungen angekündigt. So zitierte das belarussische Nachrichtenseite Belaruski Hajun am Montag einen Vertreter der Stadt, der ankündigte, dass im Laufe der Woche Schüsse und „Bewegung verschiedener Arten von militärischer Ausrüstung“ zu erwarten sei.

Die Trainingseinheiten entsprächen laut Aussage des Stadtvertreters den Plänen, die im Trainingsplan der entsprechenden Einheiten festgelegt seien. Noch vergangene Woche waren jedoch auch weitere russische Soldaten im nördlichen Nachbarland der Ukraine angekommen, dessen Machthaber Alexander Lukaschenko als wichtiger russischer Verbündeter gilt. Mehrfach im Verlauf des Kriegs wurde über russische Angriffe von belarussischem Boden berichtet. Weder das US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) noch das britische Verteidigungsministerium warnen aktuell vor dem Risiko eines belarussischen Kriegseintritts.

News zum Ukraine-Krieg: Russland „warnt“ vor schmutziger Bombe – Westen „besorgt“

+++ 18.45 Uhr: Auch am Montag haben russische Politiker vor einer neuen Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg gewarnt und behauptet, die Ukraine bereite den Abwurf einer so genannten „schmutzigen Bombe“ aufs eigene Land vor. Nach Angaben des ukrainischen Nachrichtenportals Ukrainska Pravda habe das russische Verteidigungsministerium angekündigt, Spezialkräfte und Ausrüstung für einen möglichen Einsatz unter „radioaktiver Kontamination“ seien „in Bereitschaft“.

In einem Interview mit der US-Zeitung Politico bezeichnete Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Aussagen als „absurd“ und betonte, dass die Behauptung einem Muster entspräche, dass Russland auch bereits bei seinem Einsatz in Syrien oder vor Kriegsbeginn in der Ukraine eingesetzt hätte: Dabei beschuldige Russland „andere, das zu tun, was sie selbst planen“, sagte Stoltenberg. Den Westen stimme das „besorgt“.

News zum Ukraine-Krieg: Erneute Mobilisierung? Kiew fehlen Soldaten

Update vom Montag, 24. Oktober, 16.30 Uhr: Während Russland zunehmend mit Verlusten zu kämpfen hat, gerät auch das ukrainische Militär in Schwierigkeiten. Laut Jurij Maksymow, oberster Militärkommissar von Kiew, müsse die eigene Armee dringend verstärkt werden.

In einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender Tsn sagte Maksymow, die Ukraine müsse ihr Potenzial noch weiter erhöhen. „Wir alle sehen, dass unsere Armee selbstbewusst Offensivaktionen in bestimmte Richtungen durchführt“, lobte der Militärkommissar die Armee. Doch eine weitere Mobilisierung der Wehrkräfte sei notwendig.

Am Samstag (22. Oktober) unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky ein Gesetz über die freiwillige Registrierung von Frauen für militärische Dienste. Für Männer besteht weiterhin die Pflicht zum Wehrdienst. Alle Wehrpflichtigen unter 60 müssten laut dem Militärkommissar bald mit einer Vorladung rechnen. Verweigerern droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär nimmt Cherson ins Visier

Erstmeldung vom Montag, 24. Oktober, 15.55 Uhr: Kiew/Cherson/Moskau – Vor einer erwarteten Großoffensive der ukrainischen Armee im südlichen Gebiet von Cherson hat es entlang der Front nur vereinzelt Gefechte gegeben. Das ging an diesem Montag (24. Oktober) aus den Lageberichten der russischen und ukrainischen Streitkräfte hervor. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete von der Abwehr ukrainischer Angriffe im östlichen Raum Kupjansk und Lyman sowie nördlich des besetzten Schwarzmeerhafens Cherson.

Aus der Hauptstadt Kiew wiederum kam die Meldung, russische Attacken auf die Städte Bachmut und Soledar seien erfolgreich zurückgeschlagen worden. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, wiederum sprach von Gefechten auf Bataillons- und Kompanieebene. Er berichtete auch von angeblich erfolglosen Angriffen ukrainischer Truppen auf mehrere Dörfer im Gebiet Cherson. Auf der Gegenseite meldete der ukrainische Generalstab Gefechte im Donbass um die Städte Soledar und Bachmut sowie weiter südlich um Awdijiwka und Marjinka. Unabhängig ließen sich die Angaben der Kriegsparteien nicht überprüfen.

News aus der Ukraine: Brückenkopf nahe Cherson wohl Ziel der nächsten Offensive

Vermutet wird indes, dass eine ukrainische Großoffensive bevorsteht. Als wahrscheinlichstes Angriffsgebiet gilt der russische Brückenkopf nordwestlich des Flusses Dnipro im Gebiet Cherson – einschließlich der Großstadt selbst. Hier sind die Nachschubwege der russischen Truppen weitgehend blockiert. Allerdings werden auch ukrainische Vorstöße im Gebiet Saporischschja Richtung Asowsches Meer nicht ausgeschlossen. Berichte über Truppenkonzentrationen auf beiden Seiten häuften sich in den vergangenen Tagen. (red/dpa/afp)

