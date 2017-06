Özdemir über Abschiebungen nach Afghanistan: „Krankes System“

Anschlag in Kabul

Am Mittwoch wurden bei einem Anschlag in Kabul rund 90 Menschen getötet. Trotzdem finden weiter Abschiebungen nach Afghanistan statt. Der Grünen-Vorsitzende kritisiert das mit deutlichen Worten.

Berlin - Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat nach dem Bombenanschlag von Kabul vehement ein Ende von Abschiebungen nach Afghanistan gefordert. „Das ist ein krankes System“, sagte der Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagswahl am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. Das Außenministerium müsse seine Einschätzung, dass Abschiebungen nach Afghanistan möglich sind, ändern und nicht länger „Gefälligkeitsgutachten“ für Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erstellen.

„Ich fordere den Außenminister auf, jetzt, in dieser Situation, endlich das Notwendige zu machen - auf sein Herz zu hören, die Lageberichte der Wirklichkeit anzupassen“, sagte Özdemir. Bei dem Anschlag am Mittwoch in direkter Nähe der deutschen Botschaft waren mindestens 90 Menschen getötet sowie Hunderte verletzt worden. Die Bundesregierung und Unionspolitiker hatten sich trotzdem gegen einen generellen Abschiebestopp ausgesprochen.

Erst am Mittwoch kam es in Nürnberg zu tumultartigen Protesten an einer Schule nachdem ein Mitschüler von der Polizei abgeholt wurde um abgeschoben zu werden.

Auch FDP-Chef Christian Lindner lehnte es ab, Rückführungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan zu stoppen. „Ein genereller Abschiebestopp wäre ein Konjunkturprogramm für kriminelle Schlepper“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“ (Donnerstag). Die Bewertung der Lage in Afghanistan müsse Sache der unabhängigen Justiz und nicht der Politik sein.

dpa