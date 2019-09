Triumph für Sebastian Kurz

Österreich-Wahl 2019: Das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl (ohne Briefwähler) steht. Es zeigt ein politisches Erdbeben.

Klarer Gewinner der Nationalratswahl 2019 in Österreich ist die konservative ÖVP von Sebastian Kurz . Sie erreicht laut vorläufigem Endergebnis (ohne Briefwähler) 38,4 Prozent der Stimmen .

Die sozialdemokratische SPÖ verliert deutlich und landete mit 21.5 Prozent auf dem zweiten Platz.



Die rechtspopulistische FPÖ stürzt fast neun Prozent ab und erreicht mit 17.3 Prozent Platz drei.

Die Grünen gewinnen 8.6 Prozent und kommen auf 12.4 Prozent.

Auch die liberalen NEOS gewinnen mit 7.4 Prozent leicht hinzu.

Die „Liste Jetzt" von Peter Pilz fliegt aus dem Nationalrat.

. Laut den ersten Hochrechnungen kommen sowohl Bündnisse aus ÖVP und FPÖ als auch aus ÖVP und Grünen auf eine Mehrheit. Sie könnten zusammen eine Regierung stellen.

Sebastian Kurz (ÖVP) kann wohl wieder als Kanzler regieren.

Möglich wäre zudem eine Große Koalition aus ÖVP und SPÖ.

Vorläufiges Endergebnis der Österreich-Wahl ohne Briefwähler (29. September 21.27 Uhr)

Bei der Parlamentswahl in Österreich liegt ein vorläufiges Endergebnis vor - allerdings ohne Briefwähler. In früheren Hochrechnungen waren die Briefwähler mit einberechnet, deshalb weicht das vorläufige Endergebnis von den Hochrechnungen teils deutlich ab. Die Briefwahl-Stimmen werden erst am Montag ausgezählt, ein Teil sogar erst am Donnerstag. Rund eine Million Österreicher wollten ihre Stimmen per Briefwahl abgeben.

Partei Ergebnis Gewinne/Verluste Sitze im Nationalrat ÖVP 38.4 Prozent + 6.9 Prozent 73 SPÖ 21.5 Prozent - 5.3 Prozent 41 FPÖ 17.3 Prozent - 8.7 Prozent 32 NEOS 7.4 Prozent + 2.1 Prozent 14 JETZT (Peter Pilz) 1.9 Prozent - 2.5 Prozent 0 Grüne 12.4 Prozent + 8.6 Prozent 23

Ergebnis der Österreich-Wahl 2019: Hochrechnung inkl. Briefwahlprognose des ORF (29. September, 21.04 Uhr)

Partei Ergebnis Gewinne/Verluste Sitze im Nationalrat ÖVP 37.1 Prozent + 5.7 Prozent 71 SPÖ 21.7 Prozent - 5.1 Prozent 41 - 43 FPÖ 16.1 Prozent - 9.9 Prozent 30 - 31 NEOS 7.8 Prozent + 2.5 Prozent 14 JETZT (Peter Pilz) 2.0 Prozent - 2.4 Prozent 0 Grüne 14.0 Prozent + 10.2 Prozent 24 - 27

Ergebnis der Österreich-Wahl 2019: Neueste Hochrechnung des ORF (29. September, 19.00 Uhr)

Partei Ergebnis Gewinne/Verluste Sitze im Nationalrat ÖVP 37.2 Prozent + 5.7 Prozent 71 SPÖ 21.7 Prozent - 5.1 Prozent 41 - 43 FPÖ 16.0 Prozent - 9.9 Prozent 30 - 31 NEOS 7.8 Prozent + 2.5 Prozent 14 JETZT (Peter Pilz) 2.0 Prozent - 2.4 Prozent 0 Grüne 14.0 Prozent + 10.2 Prozent 24 - 27

Das ist das erste Ergebnis der Österreich-Wahl 2019 - Hochrechnung von OE24

Partei Ergebnis Gewinne/Verluste Sitze im Nationalrat ÖVP 37.2 Prozent + 5.7 Prozent 71 SPÖ 21.8 Prozent - 4.9 Prozent 41 - 43 FPÖ 16.0 Prozent - 10.0 Prozent 30 - 31 NEOS 7.4 Prozent + 2.1 Prozent 14 JETZT (Peter Pilz) 1.8 Prozent - 2.6 Prozent 0 Grüne 14.3 Prozent + 10.5 Prozent 24 - 27

Ergebnis der Österreich-Wahl 2019: Hochrechnung des ORF

Partei Ergebnis Gewinne/Verluste Sitze im Nationalrat ÖVP 37.2 Prozent + 5.7 Prozent 71 SPÖ 22.0 Prozent - 4.9 Prozent 41 FPÖ 16.0 Prozent - 10.0 Prozent 30 NEOS 7.4 Prozent + 2.1 Prozent 14 JETZT (Peter Pilz) 1.8 Prozent - 2.6 Prozent 0 Grüne 14.3 Prozent + 10.5 Prozent 27

Das erste Ergebnis der Österreich-Wahl liegt heute so früh wie noch nie vor: Der Nachrichtensender oe24.TV hat heute bereits um 16.57 Uhr erste Exit Polls veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Hochrechnungen, die auf Nachwahlbefragungen basieren. Bei diesen Exit Polls wurden 700 Wähler beim Verlassen des Wahllokals durch Interviewer nach ihrer Stimmabgabe befragt. Aus diesen Interviews wurde die erste Hochrechnung erstellt. „Österreich“-Herausgeber Wolfgang Fellner spricht bei oe24.tv von einem „Erdbeben“.

Um 17.00 Uhr schlossen die letzten Wahllokale offiziell.

Zwischen 20.00 und 21.00 Uhr wird Innenminister Wolfgang Peschorn vermutlich das vorläufige Ergebnis der Österreich-Wahl 2019 verkünden..

Wien - Die kommende Nationalratswahl in Österreich ist erneut eine vorgezogene Neuwahl. Wenn am 29. September 2019 in der Alpenrepublik der Urnengang stattfindet, sind seit der letzten Nationalratswahl weniger als zwei Jahre vergangen.

Österreich-Wahl 2019: Wann gibt es Ergebnisse der Nationalratswahl?

Die Österreich-Wahl findet am 29. September 2019 statt. Bis 17 Uhr können Wähler ihre Stimme abgeben. Dann schließen die Wahllokale in der Alpenrepublik. Schon kurz darauf kann man mit den ersten Prognosen und Hochrechnungen zum Wahlergebnis rechnen.

Dem Zeitplan zufolge wird das vorläufige Ergebnis der Nationalratswahl nach 19 Uhr ermittelt sein. Das vorläufige Wahlergebnis soll zwischen 20.00 und 21.00 Uhr vorliegen. Die Auszählungen der Briefwahl sind hier allerdings noch nicht mit inbegriffen. Diese Stimmen werden erst am Tag darauf (Montag) fertig ausgezählt sein. Wurde die Stimme in einem anderen Wahlkreis als dem eigenen abgegeben, kann sie erst am Donnerstag (3. Oktober) ausgezählt werden.

Und wann steht das endgültige Ergebnis der Nationalratswahl fest? Dieses wird am 16. Oktober 2019 verkündet. Alle Neuigkeiten zur Österreich-Wahl werden im Ticker zusammengetragen. Die aktuellen Zahlen und Grafiken finden Sie hier.

Ergebnis der Österreich-Wahl 2019: Was kommt nach der Regierungskrise?

Kanzler Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP wurde durch ein Misstrauensvotum - erstmals überhaupt in Österreich - vom Parlament aus dem Amt gewählt. Ausschlaggebend hierfür war die Ibiza-Affäre um den Koalitionspartner FPÖ und den (damaligen) Parteichef Heinz-Christian Strache. Es wurden diesbezüglich sogar Ermittlungen auch gegen ÖVP und SPÖ eingeleitet.

Vize-Kanzler Strache erklärte als Reaktion auf das 2017 aufgenommene Video seinen Rücktritt und Kurz entband daraufhin auch die Minister der rechten FPÖ von ihren Aufgaben. Der populäre Regierungschef (33) erklärte daraufhin, sich für Neuwahlen einzusetzen. Voraussichtlich wird seine ÖVP bei der Österreich-Wahl 2019 das stärkste Ergebnis einfahren.

Wer regiert bis zur kommenden Nationalratswahl in Österreich?

Die rechtskonservative Regierung wurde in Österreich also vorzeitig beendet und Bundespräsident Alexander van der Bellen hatte Sebastian Kurz Ende Mai von seinen Aufgaben als Bundeskanzler entbunden. Seit dieser Wende ist eine Übergangsregierung an der Macht. Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein (parteilos) wurde zur ersten Kanzlerin von Österreich. Als Vize-Kanzler und Justizminister fungiert der langjährige Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, Clemens Jabloner.

Die aus vielen Experten bzw. Ministern gebildete Übergangsregierung bleibt im Amt, bis nach der Österreich-Wahl 2019 die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind.

Österreich-Wahl 2019: Ach Parteien kämpfen landesweit um gutes Ergebnis

Bei der Nationalratswahl 2019 werden insgesamt acht Parteien antreten. Abgesehen von diesen in der ganzen Alpenrepublik wählbaren Fraktionen sind in einzelnen Wahlkreisen noch weitere Parteien auf der Liste. Hier die acht großen Bündnisse mit ihren jeweiligen Spitzenkandidaten:

ÖVP: Sebastian Kurz

SPÖ: Pamela Rendi-Wagner

FPÖ: Norbert Hofer

NEOS: Beate Meinl-Reisinger

JETZT: Peter Pilz

GRÜNE: Werner Kogler

KPÖ: Ivo Hajnal

WANDL: Fayad Mulla-Khalil

Österreich-Wahl 2019: Klares Ergebnis deutet sich an

Die Tendenz von Umfragen der vergangenen Wochen und Monate lässt den klaren Schluss zu, dass die ÖVP von Sebastian Kurz aller Voraussicht nach erneut an die Regierung kommt. Doch dahinter findet ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen statt: Die SPÖ, der frühere Bündnispartner FPÖ und auch die wiedererstarkten Grünen haben Hoffnungen, an die Macht zu kommen.

Institut Datum ÖVP SPÖ FPÖ Grüne NEOS JETZT Karmasin/Österreich 06.09.19 35 % 21 % 20 % 12 % 9 % 1 % Research Affairs/Österreich 04.09.19 36 % 22 % 20 % 11 % 8 % 1 % Market 04.09.19 34 % 22 % 21 % 11 % 9 % 2 % Research Affairs/Österreich 28.08.19 36 % 22 % 20 % 11 % 8 % 1 % Unique Research/Profil 22.08.19 36 % 20 % 20 % 12 % 9 % 1 % OGM/Kurier 12.08.19 35 % 23 % 20 % 11 % 8 % 1,5 % Research Affairs/Österreich 02.08.19 36 % 22 % 20 % 12 % 7 % 1 % Unique Research/Profil 13.07.19 37 % 20 % 21 % 11 % 9 % 1 % IFES/Kronen Zeitung 11.07.19 37 % 23 % 19 % 11 % 8 % 1 % Hajek/ATV 01.07.19 38 % 20 % 20 % 11 % 9 % 1 % SORA/ORF 19.06.19 38 % 21 % 18 % 12 % 8 % 1 % OGM/Kleine Zeitung 01.06.19 36 % 22 % 21 % 10 % 8 % 2 % Wahlergebnis 2017 15.10.17 31,5 % 26,9 % 26 % 3,8 % 5,3 % 4,4 %

