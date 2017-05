Ehekrise bei den Trumps? „Like“ von Melania sorgt für Spekulationen

Social-Media-Flop

New York - Hoppala! Gibt es im Hause Trump eine Ehekrise? Ein „Like“ auf Twitter von First Lady Melania heizt die Gerüchteküche an.

Dass Vertreter des politischen Lebens mal „auf der Maus ausrutschen“, das ist in Deutschland ein durchaus bekanntes Phänomen. Überraschend aber: Nun hat der Social-Media-Fehlerteufel sogar die Gattin des Twitter-Meisters Donald Trump erwischt. Und auch in diesem Fall gilt - „ein Schelm, wer Böses dabei denkt“.

Denn vom Twitter-Account Melania Trumps erhielt am Mittwoch ein Post einen Like, der der First Lady eigentlich unmöglich gefallen kann. So ist es zumindest im Sinne der Ehe der Trumps zu hoffen. Es handelte sich nämlich um einen Witz über die Mauerbau-Pläne des US-Präsidenten - und über einen „Eisernen Vorhang“ in der Ehe von Donald und Melanie Trump.

„Die einzige Mauer, die Trump gebaut hat...“

„Scheint so, als wäre die einzige Mauer, die Donald Trump gebaut hat, die zwischen ihm und First Lady Melania“, twitterte der User Andy Ostroy. Ein Seitenhieb auf die vom Kongress einkassierte Finanzierung für die geplante Mauer an der US-Grenze zu Mexiko. Gespickt mit einer Bildsequenz, die Melania Trump eines falschen Lächelns für ihren Donald zu überführen scheint.

Dass die 47-Jährige den Post zumindest zwischenzeitlich mit einem Herzchen, einem „Fave“, bedachte, hat unter anderem die Webseite motherjones.com mit einem Screenshot belegt. Die Autoren der Page nehmen die First Lady aber auch in Schutz. Die wahrscheinlichste Erklärung für die Panne sei, dass einem der professionellen Betreuer des Accounts ein Fehler unterlaufen sei, meinen sie.

In Erinnerung bleibt die Videosequenz

Selbst in diesem Fall bleibt aber der Verdacht, dass einige Trump-Mitarbeiter die geplatzten Mauer-Pläne ihres Chefs ziemlich amüsant finden. Und in Erinnerung bleibt so oder so die in dem ominösen Tweet geteilte Videosequenz. Denn die erweckt stark den Anschein, dass Melania Trump bei der Amtseinführung ihres Gatten alles andere als gut drauf war - Mauer hin oder her.

