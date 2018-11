Drama im NRW-Landtag: Referent bricht zusammen - SPD-Mann rettet ihm das Leben

Mehrere Politiker eilten sofort zur Hilfe

+ © Henning Kaiser/dpa Im Landtag von Nordrhein-Westfalen brach ein AfD-Referent zusammen. © Henning Kaiser/dpa

Im Landtag von Nordrhein-Westfalen ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein Mann war dort zusammengebrochen, doch mehrere Politiker eilten sofort zur Hilfe - und retteten dem Referenten das Leben.

Düsseldorf - Dramatische Minuten im Landtag von Nordrhein-Westfalen: Am Mittwoch war während einer Sitzung des Gesundheitsausschusses ein Fraktions-Referent zusammengebrochen. Nur dem schnellen Eingreifen eines anderen Politikers ist es wohl zu verdanken, dass dieser Vorfall nicht in einer Tragödie endete.

Was war geschehen? Wie waz.de berichtet (Inhalt befindet sich hinter einer Bezahlschranke, Anm. d. Red.), hatte ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der AfD-Fraktion am Mittwoch einen Herzstillstand erlitten. Serdar Yüksel von der SPD schildert die bangen Minuten laut dem Online-Portal so: „Der Referent der AfD stand auf, ging ein paar Meter von seinem Platz weg und brach dann plötzlich zusammen.“

Im NRW-Landtag: Politiker retten Referentem das Leben

Yüksel fackelte nicht lange und griff sofort ein. Der Landtagsabgeordnete, der jahrelang als Intensiv-Krankenpfleger arbeitete, konnte keinen Puls mehr spüren und begann umgehend mit einer Herzdruck-Massage. Unterstützung erhielt er dabei von der Landtagsabgeordneten Susanne Schneider (FDP), die die Mund-zu-Mund-Beatmung übernahm. Zwei weitere Politikerinnen standen bereit, um im Ernstfall ebenfalls einzugreifen.

Die Lebensretter leisteten ganze Arbeit: Der Referent wurde wiederbelebt, war offenbar sogar nach einigen Minuten wieder ansprechbar. Er wurde anschließend von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

AfD-Sprecher: „Situation war für Mitarbeiter sehr ernst“

Ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion sagt laut dem Portal: „Die Situation war für unseren Mitarbeiter sehr ernst.“ Und Serdar Yüksel? Der zeigte sich angesichts seines beherzten und erfolgreichen Einsatzes zufrieden. Für ihn gab es offenbar keine Alternative, als sofort einzugreifen. Laut waz.de sagt er: „Da hilft man einfach spontan.“

