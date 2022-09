Nord Stream-Lecks: „Ich sehe nur einen möglichen Akteur und das ist Russland“

Pipelines

+ © Screenshot/Twitter @forsvaretdk Die Bilder der dänischen Streitkräfte zeigen, wie das Gas im Meer entweicht. © Screenshot/Twitter @forsvaretdk

Unklar ist, wie es zu den Gaslecks bei den Nord Stream-Pipelines kam. Ein norwegischer Militärexperte macht Russland verantwortlich.

Moskau – Wie konnte es zu den Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 kommen? Zwei Unterwasserexplosionen soll es auf schwedischem und norwegischem Hoheitsgebiet gegeben haben. Unklar ist allerdings noch, wer genau dafür verantwortlich ist. Handelte es sich um gezielte Sprengungen? Die Ukraine macht Russland dafür verantwortlich. Auch der norwegische Militärwissenschaftler und Marineoffizier Tor Ivar Strömmen hält einen russischen Sabotageakt für die wahrscheinlichste Erklärung.

„Ein Leck an drei verschiedenen Orten mit so großer Entfernung dazwischen kann nur die Folge eines vorsätzlichen Akts oder von Sabotage sein“, sagte Strömmen am Dienstag (27. September) der Nachrichtenagentur AFP. Zugleich komme einzig Russland für ihn als Verantwortlicher infrage.

Nord Stream 1 und 2: „Lecks an Gaspipeline sind extrem selten“

„Lecks an Gaspipelines sind extrem selten“, sagte Strömmen weiter. Die Nord Stream-Leitungen seien zudem recht neu, im Fall von Nord Stream 2 sogar sehr neu. Da bleibe eigentlich nur Sabotage als Erklärung. „Ich sehe nur einen möglichen Akteur und das ist Russland“, führte der Offizier aus. Moskau wolle die Verantwortung für die Einstellung seiner Gaslieferungen nicht übernehmen. Dasselbe Muster sei schon zu beobachten gewesen, als von russischer Seite der Betrieb von Nord Stream 1 unter Verweis auf nötige Wartungsarbeiten eingestellt wurde.

„In Wirklichkeit geht es bei all dem um die Nutzung von Energie als Waffe“, sagte Strömmen weiter. Russland versuche, die europäischen Länder zu verunsichern. „Ziel ist es, Europa zu spalten und es dazu zu bringen, Druck auf die Ukraine auszuüben, um einen Waffenstillstand oder einen Frieden zu den von den Russen gewünschten Bedingungen zu erreichen.“

Experte: Russland wird USA verantwortlich für Nord Stream-Lecks machen

Zugleich werde Russland wahrscheinlich versuchen, Washington für die Sabotage verantwortlich zu machen, vermutet der Norweger. „Die USA haben seit langem Druck auf Europa ausgeübt und besonders auf Deutschland bezüglich ihrer energetischen Abhängigkeit von Russland.“ Die Theorie, dass die USA die Leitungen nun sabotiert hätten „wäre wahrscheinlich leicht in den Kreisen zu verkaufen, die in Europa wegen der aktuellen Lage verärgert sind“. (mse/afp)