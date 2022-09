FDP vor Niedersachsen-Wahl: „Rot-Grün bedeutet Ideologie vor Vernunft“

Landtagswahl

+ © Sina Schuldt/dpa Stefan Birkner, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP Niedersachsen. © Sina Schuldt/dpa

Auf Bundesebene regiert die FDP zusammen mit Grünen und SPD. In Niedersachsen fahren die Liberalen hingegen schwere Geschütze auf.

Hannover – Auf Bundesebene ist die FDP zusammen mit Grünen und SPD in der Ampelkoalition. Vor der Niedersachsen-Wahl will die niedersächsische FDP dazu aufrufen, nicht für beide Parteien zu stimmen. Laut Tagesspiegel möchte die Landesparteien Postkarten verteilen, auf denen steht: „Wohlstand retten – Rot-Grün verhindern“. Nur die FDP könne verhindern, dass Rot-Grün die Wahl gewinne. „Rot-Grün in Niedersachsen bedeutet Ideologie vor Vernunft“, heißt es auf den Karten.

Man wolle „den Druck auf die Grünen in Berlin“ erhöhen, um die drei noch am Netz hängenden Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. „Die drei verbliebenen Atomkraftwerke müssen länger am Netz bleiben, damit Strom und Wärme bezahlbar bleiben. Die Preise müssen sinken!“, stehe auf den Postkarten, was auch der FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner immer wieder, genauso wie andere Parteikollegen, einfordert.

Niedersachsen-Wahl: FDP greift SPD und Grüne

„Wir brauchen in dieser Phase, wo die Energiepreise steigen und wir die Abhängigkeit vom russischen Gas verringern, weiterhin die drei noch verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland am Netz - auch das in Lingen in Niedersachsen“, sagte Birkner jüngst. Auf seinen Schwippschwager Habeck will er indes keine Rücksicht nehmen.

Niedersachsen-Wahl 2022: Weil, Althusmann und Co. – wer macht das Rennen? Stephan Weil hat seit Februar 2013 das Amt des Ministerpräsidenten in Niedersachsen inne. Der 1958 geborene SPD-Politiker will im Falle eines Erfolgs bei der Landtagswahl stärker in Bildung, Wohnungen und die ärztliche Versorgung investieren. „Wir sind entschlossen, in den nächsten fünf Jahren auch unter schwierigen Bedingungen diese Investitionen zu tätigen“, sagte er im April. Konkret strebt Weil das Ziel an, alle Schüler ab dem Schuljahr 2024 mit kostenlosen Leih-Tablets auszustatten. Zudem will er mit der Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum ermöglichen. © Moritz Frankenberg/dpa Spitzenkandidat für die CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 ist Bernd Althusmann. Der 1966 geborene Oldenburger gibt sich kämpferisch. Ziel der CDU ist, stärkste Kraft zu werden. „Wir sind bereit, die Führung zu übernehmen“, sagte Althusmann auf dem Parteitag im Juli. Die CDU stellt Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes. So sieht das CDU-Programm eine Unterrichtsgarantie und die Ausbildung von 10.000 zusätzlichen Kita-Fachkräften bis zum Jahr 2027 vor. Zudem soll Familien der Haus- oder Wohnungskauf erleichtert werden, indem die Grunderwerbsteuer für sie ausgesetzt und ein Baukindergeld ausgelobt wird. © Chris Emil Janssen/Imago Die Grünen gehen mit einem Spitzenduo in die Niedersachsen-Wahl 2022. Julia Hamburg (geboren 1986) wurde am 17. Februar 2013 zur Landesvorsitzenden gewählt, zog sich im September 2013 wegen einer Herzerkrankung vorerst von der politischen Arbeit zurück und legte im Februar 2014 das Amt nieder. Im März 2020 wurde Hamburg zur Vorsitzenden ihrer Fraktion gewählt und damit Oppositionsführerin im niedersächsischen Landtag. © Ulrich Stamm/Imago Zweiter im Grünen-Bunde ist Christian Meyer, der bei der Wahl 2017 (im Bild) als Agrarminister Niedersachsens amtierte. Die Grünen fordern vor allem eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. So wollen sie ein Klimaticket einführen, um landesweit kostengünstig Busse und Bahnen nutzen zu können. Zudem sollen 1000 Kilometer Radwege neu gebaut werden. Hamburg und Meyer verkündeten auf dem Parteitag im Juni das Ziel, „mit dem besten Ergebnis aller Zeiten“ die Koalition aus SPD/CDU in Rente zu schicken und selbst in der neuen Regierung entscheidend mitzumischen. © Peter Steffen/dpa Landtagswahl in Niedersachsen 2022: Vorstellung FDP-Landtagswahlkampagne in Niedersachsen. Stefan Birkner ist Spitzenkandidat der FDP bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022. Birkner, der vor seiner politischen Karriere als Staatsanwalt und Richter arbeitete, geht mit drei Themenschwerpunkten ins Rennen: Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft. Außerdem schwebt der FDP ein „Modernisierungsfond“ vor, in dem jährlich 100 Millionen Euro Landesgelder für Projekte angelegt werden. © Moritz Frankenberg/dpa Landtagswahl in Niedersachsen 2022: AfD-Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes. Spitzenkandidat für die AfD bei der Niedersachsen-Wahl 2022 ist Stefan Marzischewski-Drewes. Die AfD fordert unter anderem die Senkung der Energiesteuer sowie eine weitere Nutzung von Kernkraftwerken. Marzischewski-Drewes fordert zudem, dass die Sanktionen gegen Russland zurückgefahren werden müssen. 2017 holte die AfD in Niedersachsen 6,2 Prozent. Der Spitzenkandidat hält deutlich mehr für realistisch und hofft auf ein zweistelliges Ergebnis bei der Wahl am 9. Oktober. © Philipp Schulze/dpa Landtagswahl in Niedersachsen 2022: Jessica Kaußen stellt die Kampagne der Linken vor. Linke-Spitzenkandidatin Jessica Kaußen will sich in Niedersachsen für eine Verbesserung des Schulsystems einsetzen. So sollen 7000 neue Lehrkräfte eingestellt und die Schulsozialarbeit gestärkt werden. Zudem fordert Kaußen bezahlbaren Wohnraum, eine bessere medizinische Versorgung und Maßnahmen gegen die hohen Preise. Finanziert werden sollen diese Pläne durch eine Vermögenssteuer. © Ole Spata/dpa

„Unabhängig davon, dass Robert Habeck und ich verschwägert sind, uns kennen und schätzen, halte ich es einfach für einen guten Stil in der Politik, sich nicht persönlich anzugreifen und zu verletzen“, der FDP-Politiker. „Das will ich auch weiterhin so handhaben, auch im Umgang mit Robert Habeck“, ergänzte Birkner. Eine Presseanfrage von IPPEN.MEDIA ließen die Bundesgrünen aus „Kapazitätsgründen“ unbeantwortet.

Umfragen zur Niedersachsen-Wahl: Kommt die FDP in den Landtag?

Aktuell liegt die FDP laut Umfragen bei sechs bis sieben Prozent. Unklar ist daher, ob die Partei in der Lage sein wird, die fünf-Prozent-Hürde zu überwinden. Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatten die Liberalen jeweils über fünf Prozentpunkte an Stimmverlusten zu verzeichnen.

Die FDP in Niedersachsen fürchtet einen Stimmenverlust bei der kommenden Landtagswahl am 9. Oktober. Im Frühjahr hatte die FDP bereits in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen jeweils über fünf Prozentpunkte im Vergleich zu den jeweils vorangegangenen Landtagswahlen verloren. (mse)