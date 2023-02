„Brutales“ Geschäft in Schottland: Sturgeon tritt zurück

Turbulenzen in Schottland

Nach acht Jahren als erste Ministerin Schottlands tritt Nicola Sturgeon von ihrem Amt zurück und löst damit ein politisches Erdbeben auf der Insel aus. Der News-Ticker.

+++ 12.56 Uhr: Laut Nicola Sturgeon sei sie überzeugt, dass jetzt der richtige Moment für ihren Rücktritt sei: „In meinem Kopf und in meinem Herzen weiß ich, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Das ist das richtige, für mich, meine Partei und für unser Land.“

+++ 12.45 Uhr: Nicola Sturgeon hat auf der Pressekonferenz in Edinburgh erste Gründe für ihren Rücktritt genannt. „Das Leben als Politikerin ist viel intensiver, ich wage sogar zu sagen, brutaler als in den vergangenen Jahren geworden“, so die erste Ministerin Schottlands.

Nicola Sturgeon erklärt Rücktritt mit „brutalem“ Politikbetrieb

+++ 12.22 Uhr: Laut Nicola Sturgeon sei ihre Entscheidung keine Reaktion auf aktuelle politische Entwicklungen. Vielmehr habe sie nicht das Gefühl, die Aufgabe an der Spitze der schottischen Regierung mit der Energie zu erfüllen, die nötig sei. „Ein neuer Anführer kann das besser“, so Sturgeon. Sie sei aber zuversichtlich, dass ihre Partei über genug personelle Potenzial verfüge.„Die SNP ist voll von talentierten Individuen, die das können.“

+++ 12.14 Uhr: Es ist offiziell. Nicola Sturgeon tritt von ihrem Amt als erste Ministerin Schottlands zurück. Sie werde das Amt noch solange bekleiden, bis ihre Nachfolge geklärt sei, sagte Sturgeon auf einer Pressekonferenz in Schottland.

Nicola Sturgeon erklärt Rücktritt auf Pressekonferenz

+++ 12.05 Uhr: In Edinburgh ist bereits alles für die Pressekonferenz von Nicola Sturgeon vorbereitet. In wenigen Momenten wird Schottlands Regierungschefin wohl vor die Mikrofone treten.

+++ 11.41 Uhr: Noch bevor der Rücktritt Sturgeons offiziell ist, wird bereits über die Gründe spekuliert. Sehr wahrscheinlich dürfte für die 52 Jahre alte Politikerin ihr Scheitern bei den Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands ausschlaggebend gewesen sein. Das vermutet unter anderem die Nachrichtenagentur dpa. London hatte eine von ihr angestrebte erneute Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands blockiert. Das höchste Gericht Großbritanniens hatte dem schottischen Regionalparlament zudem das Recht abgesprochen, ohne Zustimmung der britischen Regierung eine Volksabstimmung anzusetzen.

Nicola Sturgeon kurz vor Rücktritt als Regierungschefin in Schottland

Erstmeldung vom 15. Februar, 11.20 Uhr: Edinburgh - Schottlands erste Ministerin Nicola Sturgeon wird wohl noch heute ihren Rücktritt bekannt geben. Laut Informationen der britischen BBC wird die Vorsitzende der „Schottischen Nationalpartei“ ihren Rückzug von den politischen Ämtern auf einer „hastig arrangierten Pressekonferenz“ in Edinburgh bekannt geben, wie die BBC in ihrer Meldung schreibt.

Nicola Sturgeon war seit November 2014 erste Ministerin Schottlands und die erste Frau in diesem Amt. Damals hatte sie Alex Salmond im Amt abgelöst. Sturgeon gilt als Unterstützerin des Unabhängigkeitsprozesses von Schottland gegenüber London. Wie lange die 52 Jahre alte Politikerin das Amt noch innehaben wird, ist nicht bekannt. (dil)