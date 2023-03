USA warnen China vor aktiver Unterstützung im Ukraine-Krieg

News-Ticker

Die USA warnen China vor Sanktionen im Falle einer Waffenlieferung. Bachmut könnte bald an das Militär von Kremlchef Putin fallen. Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 2. März, 21.51 Uhr: Am Donnerstag hat die Ukraine die Evakuierung von besonders gefährdeten Bewohnern aus der umkämpften Frontstadt Kupjansk und angrenzenden Gebieten im Nordosten der Ukraine angeordnet. „Die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern und Bewohnern mit eingeschränkter Mobilität hat in der Gemeinde Kupjansk begonnen“, hieß es auf der Website der Militärverwaltung der Region Charkiw.

Ukraine-News: USA warnen China

Update vom 2. März, 19.13 Uhr: Die USA haben China vor Sanktionen gewarnt, falls Peking Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützen sollte. „Sollte China die russische Aggression mit tödlichem Gerät unterstützen oder sich an der systematischen Umgehung von Sanktionen beteiligen, um Russland zu helfen, wäre das ein ernstes Problem für unsere Länder“, sagte US-Außenminister Antony Blinken nach einem Treffen der Außenminister der G20 in der indischen Hauptstadt Neu Delhi am Donnerstag.

Ukraine-News: Ukraine macht Russland Vorwürfe

Update vom 2. März, 17.00 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge haben russische Drohnen Zivilisten in der Region Cherson angegriffen, die in einer Schlange für humanitäre Hilfe standen. Dies teilte laut dem Nachrichtenportal Ukrainska Prawda die Staatsanwaltschaft von Cherson mit. Bei dem Vorfall seien neun Zivilisten, darunter ein Kind, verletzt worden.

Ukraine-News: Russland wirft Ukraine Angriff auf russische Region vor

Update vom 2. März, 13.50 Uhr: Russland wirft der Ukraine vor, „Saboteure“ in das russische Gebiet Brjansk an der ukrainischen Grenze geschickt zu haben. Die ukrainischen „Saboteure“ seien in den Morgenstunden in die Region eingedrungen, erklärte Verwaltungschef Alexander Bogomaz laut der Staatsagentur Tass. Sie hätten zwei Dörfer infiltriert, wo die Kämpfe andauern würden. Der russische Geheimdienst FSB erklärte, man unternehme eine Operation, „um die Saboteure zu eliminieren“. Russische Behörden behaupten, bei den Gefechten sei eine Person getötet und eine weitere verletzt worden, wobei von sechs Geiseln in ukrainischen Händen die Rede ist.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte den Vorfall einen „Terror-Angriff“. Kreml-Chef Wladimir Putin hat nach offiziellen Angaben für diesen Freitag den nationalen Sicherheitsrat einberufen. „Für Freitag steht beim Präsidenten der Sicherheitsrat auf dem Plan“, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Demnach sagte Putin im Zusammenhang mit den jüngsten Vorfällen kurzfristig auch eine geplante Reise in die Kaukasus-Region Stawropol ab.

„Sie sind ins Grenzgebiet eingedrungen, wo sie das Feuer auf Zivilisten eröffnet haben. Sie haben gesehen, dass es sich um ein Zivilfahrzeug handelte, dass dort Zivilisten und Kinder drin saßen“, sagte Putin. Zwischenzeitlich hatten Medien auch Berichte über eine angebliche Geiselnahme und den Beschuss eines Schulbusses verbreitet, die dann aber selbst von offiziellen Stellen in Russland widerrufen wurden. Putin machte für den Beschuss die Führung in Kiew verantwortlich, die er einmal mehr als vermeintliche „Neonazis“ darstellte. Diese versuchten mit Gewalt, Russland seine historische Identität und Sprache zu rauben, behauptete der 70-Jährige. „Aber ich wiederhole mich: Es wird ihnen nicht gelingen, und wir werden sie zerquetschen.“

Ukraine-News: Weiterhin schwere russische Angriffe im Osten der Ukraine

Update vom 2. März, 12.25 Uhr: Die russischen Truppen setzen ihre schweren Angriffe im Osten der Ukraine fort. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben ukrainische Soldaten am vergangenen Tag mehr als 170 separate Angriffe in Kupjansk, Lyman sowie in der Nähe der schwer umkämpften Stadt Bachmut abgewehrt. Russische Truppen hätten binnen 24 Stunden insgesamt 21 Luftangriffe geflogen, erklärte der Generalstab. Zwei dieser Angriffe seien mit iranischen Kamikazedrohnen erfolgt. Die ukrainische Armee hingegen habe selbst 16 Angriffe aus der Luft geführt. Zudem seien zwei russische Munitionsdepots und drei weitere wichtige Objekte zerstört worden.

Ukraine-News: Russischer General mit Forderung nach Nuklear-Einsatz gegen USA

Update vom 2. März, 10.40 Uhr: Im offiziellen Magazin des russischen Verteidigungsministeriums hat der stellvertretende Befehlshaber der Strategischen Raketenstreitkräfte Russlands, General Igor Fasletdinow, eine neue Art militärischer Operation mit der Nutzung von Atomwaffen vorgeschlagen, um sich gegen eine angebliche US-Aggression zu schützen.

Im Beitrag, den er zusammen mit dem ehemaligen russischen Oberst Wladimir Lumpow verfasste, warf Fasletdinow den USA vor, Russland mit einer „strategischen, globalen Multi-Sphären-Operation“ besiegen zu wollen. Russland müsse mit den „strategischen Abschreckungskräften“ antworten, forderte der General laut der Agentur Ria Nowosti. Dabei müsse man moderne strategische Angriffs- und Verteidigungswaffen sowie nukleare und konventionelle Waffen einsetzen.

Ukraine-News: Russland setzt Angriffe im Osten der Ukraine fort

Update vom 2. März, 6.10 Uhr: Das russische Militär setzte am Mittwoch nach Berichten des ukrainischen Generalstabs seine Angriffe im Osten der Ukraine unvermindert fort. Im Mittelpunkt der schwersten Gefechte stand einmal mehr die seit Wochen umkämpfte Stadt Bachmut, wie die ukrainische Armeeführung in ihrem täglichen Lagebericht mitteilte. Russische Einheiten bedrängen die Stadt bereits von drei Seiten.

Eine Serie russischer Artillerie- und Luftangriffe wurde auch aus der Umgebung der ostukrainischen Großstadt Charkiw gemeldet. Bei Raketenangriffen habe es auch zivile Opfer gegeben, hieß es. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Region zwei sogenannte Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion abgeschossen.

Ukraine-News: „Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle“

Update vom 1. März, 21.40 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben die Lage an den Fronten des Landes nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Griff. „Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle“, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Allerdings müssten die Menschen im Hinterland der Fronten weiterhin unter den russischen Angriffen leiden. „Bewusster Terror“, sagte Selenskyj zu den russischen Artillerieangriffen auf Städte und Dörfer hinter den Fronten im Süden und Osten der Ukraine.

„Im größten Teil unseres Landes, wo es uns gelungen ist, für relative Sicherheit zu sorgen, können sie (die Bewohner) vielleicht nicht nachempfinden, wie das Leben der Menschen ist, die in den Grenzgebieten zu Russland und im Süden unseres Landes leben“, sagte Selenskyj. Dort seien die Menschen zwar nicht an der Front, aber dennoch direkt im Krieg. „Dort, wo Russland ständig versucht, alles zu zerstören, was die Menschen haben, ständig - und das ist keine Übertreibung.“

Update vom 1. März, 21.19 Uhr: Das russische Militär hat am Mittwoch nach Berichten des ukrainischen Generalstabs seine Angriffe im Osten der Ukraine unvermindert fortgesetzt. Im Mittelpunkt der schwersten Gefechte stand einmal mehr die seit Wochen umkämpfte Stadt Bachmut, teilte die ukrainische Armeeführung in ihrem täglichen Lagebericht mit. Russische Einheiten bedrängen die Stadt bereits von drei Seiten.

Update vom 1. März, 20.34 Uhr: In der Nähe eines von Russland genutzten Militärflughafens nahe der ukrainischen Grenze sind Berichten zufolge Explosionen zu hören gewesen. Laut dem Nachrichtenportal Newsweek habe die Ukraine eine Gegenoffensive gegen den Kreml gestartet. Offen ist, was es mit der Offensive auf sich hat.

Ukraine-News: Scholz äußert sich

Update vom 1. März, 19.33 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert sich am Donnerstag (09.00 Uhr) in einer Regierungserklärung zu der von ihm vor einem Jahr konstatierten „Zeitenwende“. Scholz kündigte damals das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro an, um die über Jahre zusammengesparte Bundeswehr wieder für die Landes- und Bündnisverteidigung fit zu machen.

Ukraine-News: Lukaschenko unterstützt Chinas-Friedensplan für den Ukraine-Krieg

Update vom 1. März, 18.01 Uhr: China und Belarus haben bei einem Staatsbesuch des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko am Mittwoch in Peking den Schulterschluss zelebriert. Bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping machte Lukaschenko seine uneingeschränkte Unterstützung für das chinesische Positionspapier zum Ukraine-Krieg deutlich. Belarus „unterstützt die Initiative zur internationalen Sicherheit, die Sie vorgelegt haben, voll“, sagte Lukaschenko zu Xi.

Ukraine-News: Schwere Kämpfe um Bachmut

Update vom 1. März, 15.15 Uhr: Im Ukraine-Krieg befindet sich die ostukrainische Stadt Bachmut aktuell im Zentrum der Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Während die ukrainische Armee weiter Widerstand leistet, verstärkt das russische Militär Angriffe, um die Stadt nach Monaten endlich einzunehmen. Dennoch will sich die ukrainische Armee noch nicht zurückziehen, erklärte der Sprecher der östlichen Kampfgruppe, Serhij Tscherewatji, gegenüber dem US-Sender CNN.

Aktuell gebe es zwar keine entsprechende Entscheidung, betonte er. Sollte man aber eine bedrohliche Lage für Soldaten feststellen und sollte es angesichts der militärischen Lage nötig sein, werde man die Entscheidung zum Rückzug treffen, unterstrich er. Ein ukrainischer Soldat bestätigte dies gegenüber CNN: „Niemand zieht sich zurück. Wir stehen. Bachmut ist ukrainisch.“ Die Situation sei im Vergleich zu den vorigen Tagen ruhiger, sagte er.

Der als „Putins Koch“ bekannte Chef der Wagner-Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, äußerte sich laut der britischen Zeitung The Guardian ebenfalls über Bachmut. Das ukrainische Militär werfe „Extra-Reserven in den Kampf und versucht die Stadt mit aller Kraft zu halten“. Die Zusammenstöße würden „jeden Tag immer blutiger“ werden, sagte er in einer Audiobotschaft.

Ukraine-News: Ukraine weist Drohnenvorwürfe von Russland zurück

Update vom 1. März, 12.19 Uhr: Die kürzlich in Russland abgestürzten Drohnen haben international Aufsehen erregt. Russland beschuldigt die Ukraine – die weist das jetzt zurück: Kiew führe einen Verteidigungskrieg und greife auf russischem Gebiet nichts an, twitterte Mychajlo Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidentenbüro.

Außerdem schrieb Selenskyj-Berater Podoljak: „In der Russischen Föderation nehmen Prozesse von Panik und Zerfall zu“. Dies äußere sich in „einer Zunahme von inländischen Attacken unbekannter Flugobjekte auf Infrastrukturobjekte“. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte zu Podoljaks Äußerungen nur: „Wir glauben ihm nicht.“

Seit Wochenbeginn waren in mehreren russischen Regionen – sowohl unweit der ukrainischen Grenze als auch im Raum Moskau – Drohnen abgestürzt.

Ukraine-News: US-Institut veröffentlicht aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten

Update vom 1. März, 10.59 Uhr: Russland verzeichnet in den Gefechten im Ukraine-Krieg bislang bis zu 70.000 Tote. Das ist deutlich mehr als bei allen anderen gewaltsamen Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Center for Strategic and International Studies (CSIS) hervor.

„Die durchschnittliche Zahl der pro Monat getöteten Soldaten ist mindestens 25 Mal so hoch wie im Tschetschenien-Krieg und 35 Mal so hoch wie im Afghanistan-Krieg“, heißt es in dem CSIS-Bericht. Die ukrainischen Kämpfer hätten sich „bemerkenswert gut“ geschlagen, merken die US-Analysten außerdem an. Das Portal Nexta hat ein Schaubild zu dem Bericht getwittert:

The U.S. Center for Strategic and International Studies states that #Russian troop losses in #Ukraine exceeded those of all conflicts in which #Russia has been involved since World War II. pic.twitter.com/ucXV6jB5Kh — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2023

Ukraine-News im Liveticker: Mehr als 8000 Zivilisten gestorben – mindestens 500 Kinder unter Todesopfern

Erstmeldung vom 1. März: Kiew – Der Ukraine-Krieg hat bereits mehr als 8000 Zivilisten das Leben gekostet (unter ihnen gut 500 Kinder); mindestens 13.000 Zivilisten wurden in den Gefechten verletzt. So lautet zumindest die aktuellste Schätzung des UN-Kommissariats für Menschenrechte vom Freitag (24. Februar). Die Stelle geht allerdings davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen.

Ukraine-News zur Schlacht um Bachmut: Russland setzt im Ukraine-Krieg auf Wagner-Söldner

Zu den blutigsten Kämpfen gehört die Schlacht um Bachmut. Wolodymyr Selenskyj schlägt nun Alarm: „Russland zählt seine Männer überhaupt nicht und schickt sie in den Kampf, um beständig unsere Stellungen anzugreifen“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Videoansprache am Dienstag (28. Februar). „Die Intensität der Kämpfe nimmt nur noch zu.“

Laut der ukrainischen Seite setzt Russland hier auf die „besten Sturmtruppen“ der als besonders brutal geltenden Söldnergruppe Wagner. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Die Einnahme der Stadt in der Ostukraine habe für Moskau vor allem symbolischen Wert, meinen Beobachter.

Beschuss in AKW-Region: News zum Atomkraftwerk Saporischschja im Ukraine-Krieg

Auch die Lage rund um das AKW Saporischschja alarmiert Beobachter. Das Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk ist im Ukraine-Krieg schon mehrfach getroffen worden – die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig. Nun haben die Gefechte in der Region erneut die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zu einer Warnung genötigt.

Gut 20 Detonationen nahe dem AKW registrierten dort stationierte Experten der Behörde, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag und mahnte: „Dies ist ein besorgniserregender Trend, der die Dringlichkeit und Bedeutung der Einrichtung einer nuklearen Sicherheits- und Schutzzone im Kernkraftwerk Saporischschja zeigt.“

Drohnen im Ukraine-Krieg: Militär von Wladimir Putin nutzt neuen Startplatz

Moskau nutzt unterdessen für seine Drohnenangriffe nun einen zweiten Startplatz, was ihm eine „andere Angriffsachse, näher an Kiew“ eröffne, so die Einschätzung des britischen Geheimdienstes. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch (1. März) mit.

Der Startplatz befinde sich im westrussischen Gebiet Brjansk. Zuvor sei seit Mitte Dezember nur ein Ort in der südrussischen Region Krasnodar genutzt worden. „Damit wird die Zeit in der Luft über der Ukraine wahrscheinlich verkürzt“, hieß es (AFP/dpa/frs)

