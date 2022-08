Schwere Verluste für Russland: Ukraine zerstört Munitionslager - Angriffe zurückgeschlagen

News-Ticker

Russland verzeichnet schwere Verluste im Ukraine-Krieg. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht die Statistik vom 5. August: die Lage im News-Ticker.

Fünf Monate nach der Invasion in die Ukraine kämpfen die russischen Streitkräfte mit schweren Verlusten.

Russland entwirft Pläne, um die Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren.

+++ 20.33 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine trieben die russischen Besatzer nach eigenen Angaben bei einem Angriff in Richtung Maryinka in die Flucht. In der rund 30 Kilometer von Donezk gelegenen Stadt hätte Russland einen Vormarsch versucht und sei dabei in die Flucht geschlagen worden, das berichtet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte.

Die Ukraine hat zudem drei weitere Angriffe erfolgreich abgewehrt, so der Bericht. Diese seien in Richtung der Dörfer Krasnohorivka, Avdiivka und Pisky erfolgt. Welche Verluste für Russland oder die Ukraine dabei entstanden, ist bisher noch unklar. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Ukraine-News: Er soll Russland Informationen geliefert haben - Spion festgenommen

Update vom Freitag, 5. August, 17.50 Uhr: Der Ukraine-Krieg tobt unvermindert weiter. Der Geheimdienst der Ukraine verkündet einen weiteren Verlust für Russland. Der Meldung zufolge wurde ein mutmaßlicher Spion gestellt und verhaftet.

Bei dem Festgenommenen soll es sich um keinen geringeren, als den „ehemaligen stellvertretenden Leiter der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine“ handeln. Er steht im Verdacht, geheime Informationen an Russland weitergegeben zu haben. Bei der Durchsuchung seines aktuellen Arbeitsplatzes in „Staatlichen Weltraumagentur der Ukraine“ soll er versucht haben, das Feuer auf die Beamten zu eröffnen.

Der sich in Haft befindende Generalmajor muss sich nun auch wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und des versuchten Mordes verantworten. Die Ermittlungen dauern nach Angaben des Geheimdienstes SBU an. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

+ Ukraine-News: Russland hat wohl einen wichtigen Spion hinter den Linien der Ukraine verloren. (Symbolbild) © Irina Gorbasyova/dpa

Verluste für Russland: Die Ukraine zerstörte russische Munitionsdepots

Erstmeldung vom Freitag, 5. August: Kiew/Moskau – Dem Facebook-Bericht eines operativen ukrainischen Militärkommandos zufolge, haben ukrainische Streitkräfte drei Munitionsdepots der russischen Armee zerstört: je eines in Cherson, Prydniprowske und Tokariwka im Süden der Ukraine. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben jedoch nicht.

Soldaten: 41.650

41.650 Flugzeuge: 223

223 Hubschrauber: 192

192 Panzer: 1792

1792 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4032

4032 Artilleriesysteme: 950

950 Luftabwehrsysteme: 123

123 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 260

260 Autos und andere Fahrzeuge: 2964

2964 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 742

742 Stand: Donnerstag, 5. August 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Darüber hinaus sollen inzwischen 41.650 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen sein. Das geht aus der täglich aktualisierten Statistik hervor, die unter anderem das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda veröffentlicht hat.

