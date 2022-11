Midterms: Republikanern fehlt nur noch ein Sitz zur Mehrheit

USA

Im Repräsentantenhaus steuern die Republikaner auf eine knappe Mehrheit zu. Den Demokraten bleibt nur eine letzte Hoffnung. Der News-Ticker.

Update, 16.11.2022, 09.00 Uhr: Den Republikanern fehlt noch genau ein Sitz, um nach den Midterms die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzuerobern. Bislang stellt die Partei 217 Abgeordnete, 18 mehr als noch vor den Zwischenwahlen. Die Demokraten wiederum kommen bislang auf 207 Abgeordnete. Sie müssten alle elf noch offenen Sitze gewinnen, um auf eine Mehrheit zu kommen. Das gilt als nahezu ausgeschlossen.

Midterms: Kevin McCarthy gewinnt Nominierung

+++ 20.40 Uhr: Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner, Kevin McCarthy, hat die Nominierung seiner Partei für das Amt des Parlamentspräsidenten gewonnen. Er schlug seinen konservativen Herausforderer, den Abgeordneten Andy Biggs, in einer Abstimmung mit 188 zu 31 Stimmen, wie mehrere Quellen aus dem Saal CNN zufolge berichten. Es handelte sich um eine geheime Abstimmung, bei der McCarthy nur eine einfache Mehrheit benötigte.

Obwohl Biggs´Herausforderung immer als aussichtslos galt, zeigt die Zahl der Republikaner, die für ihn stimmten, wie viel Arbeit McCarthy noch vor sich hat, um die Verweigerer bis Januar zu überzeugen, wenn er die Mehrheit des gesamten Repräsentantenhauses gewinnen muss.

Bericht: Moskau könnte Rückzug aus Cherson wegen Midterms verzögert haben

+++ 20.10 Uhr: US-Geheimdienstinformationen legen einem Bericht zufolge nahe, dass Moskau den Abzug aus der südukrainischen Stadt Cherson wegen der US-Zwischenwahl verzögert angekündigt haben könnte. Russland habe der Regierung von US-Präsident Joe Biden vor den Midterms keinen Vorteil verschaffen wollen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf vier nicht näher genannte Quellen. Die Wahlen sind demnach als ein Faktor für die formelle Ankündigung unter hochrangigen russischen Beamten diskutiert worden. Sie seien aber nicht der einzige Faktor gewesen, so CNN weiter.

US-Präsident Biden hatte sich am Tag nach den Midterms vergangene Woche ähnlich geäußert. „Zunächst einmal fand ich es interessant, dass sie mit dieser Entscheidung bis nach der Wahl gewartet haben“, sagte Biden in einer Pressekonferenz über die Ankündigung des Rückzugs.

Midterms: Hat Trump den Republikanern bei den Wahlen 2022 geschadet? Die Zahlen deuten auf Ja

+++ 18.20 Uhr: Die Republikanische Partei muss in Nevada ihre nächste Niederlage einstecken. Der Republikaner Adam Laxalt gab nun im Rennen um den US-Senat in Nevada auf. Im Zuge dieser Bekanntmachung am Dienstag (15. September 2022) forderte Laxalt die demokratische Senatorin von Nevada, Catherine Cortez Masto, zum Einlenken auf. „In Zukunft müssen wir uns besser auf unsere neuen Wahlgesetze einstellen oder daran arbeiten, sie zu ändern. Ich bin jedoch sicher, dass eine Anfechtung dieser Wahl nichts am Endergebnis ändern würde. Deshalb habe ich heute Morgen Catherine Cortez Masto angerufen, um ihr zu ihrem Sieg zu gratulieren“, sagte Laxalt.

+++ 17.50 Uhr: Donald Trump hat bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus eine große Zahl von Republikanern unterstützt. Zwar werden noch Stimmzettel ausgezählt, doch es zeichnet sich ab, dass dies nicht immer von Vorteil war. Philip Wallach, Wissenschaftler am rechtsgerichteten American Enterprise Institute, schreibt in der Washington Post, dass Trumps ausgewählte Republikaner bei umkämpften Wahlen zum Repräsentantenhaus unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.

+ Die Midterms entscheiden darüber, welche Partei den Kongress in Washington DC (USA) kontrolliert. © STEFANI REYNOLDS/AFP

Midterms: Trump-Verbündete Greene fordert parteiinternen „Bürgerkrieg“

+++ 16.30 Uhr: Bei den Republikanern hängt nach den Midterms der Haussegen schief. Wie aber kann nun alles wieder geradegerückt werden? Die rechte Kongress-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat die Lösung parat: Sie sei bereit, einen parteiinternen „Bürgerkrieg“ zu führen, sagte die Trump-Verbündete in einem Interview mit Steve Bannons War-Room-Podcast. „Um erfolgreich zu sein, müssen wir zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass wir es ausfechten werden“, so Greene. „Und ich sage dir eins: Ich habe immer gesagt, dass ich keine Angst vor einem Bürgerkrieg in der GOP habe. Ich bin voll dabei.“

Midterms: Republikaner nach Niederlagen vor Zerreißprobe

+++ 14.45 Uhr: Nachdem die Republikaner bei den Midterms deutlich schwächer als erwartet abgeschnitten haben, werden in der Partei bisherige Spitzenpolitiker infrage gestellt. Vor allem im Repräsentantenhaus könnte es einen Kampf um den Vorsitz der Kammer geben. Die sich abzeichnende knappe Mehrheit macht es für den bisherigen republikanischen Minderheitsführer Kevin McCarthy schwieriger, die Demokratin Nancy Pelosi auf dem Chefposten abzulösen. Denn er ist darauf angewiesen, Stimmen sowohl gemäßigter Republikaner als auch rechter Anhänger von Donald Trump zu bekommen.

Midterms: Wird Graham den früheren Präsidenten Trump unterstützen?

+++ 10.40 Uhr: Der republikanische Senator Lindsey Graham will nicht auf die Frage antworten, ob er bereit sei, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu unterstützen, falls dieser 2024 erneut kandidieren sollte. „Ich werde es Ihnen nach Georgia sagen“, sagte Graham auf Nachfrage eines Journalisten.

Midterms: Republikaner nähern sich Sieg im Repräsentantenhaus

+++ 10.00 Uhr: Die Associated Press geht davon aus, dass der republikanische Abgeordnete Ken Calvert seinen demokratischen Herausforderer Will Rollins in einem umkämpften Rennen um den 41. kalifornischen Kongressbezirk besiegen wird.

Midterms: Trump-Kandidatin teilt auf Twitter aus

+++ 09.35 Uhr: Nachdem die US-Republikaner deutlich schwächer als erwartet bei der Parlamentswahl abgeschnitten haben, werden in der Partei bisherige Spitzenpolitiker infrage gestellt. Insbesondere im Abgeordnetenhaus, wo sich nur eine schmale Mehrheit für die Republikaner abzeichnet, könnte es einen Kampf um den Vorsitz der Kammer geben.

+++ 09.02 Uhr: Nach der verlorenen Gouverneurswahl in Arizona hat die von Ex-US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Kari Lake auf Twitter ausgeteilt. „Einwohner Arizonas erkennen Bullshit, wenn sie ihn sehen“, schrieb sie in dem sozialen Medium. Donald Trump griff auf Truth Social zurück und schrieb, dass die Wahl gestohlen worden sei. „Wow! Sie haben Kari Lake die Wahl genommen. Es ist sehr schlecht da draußen“, wird er bei mediaite zitiert.

Midterms: Nächste Klatsche – Republikaner verlieren auch in Arizona Gouverneurswahl

+++ 08.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich beim G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf der indonesischen Ferieninsel Bali erfreut über den Ausgang der US-Zwischenwahlen gezeigt. „Das amerikanische Volk hat wieder einmal bewiesen, dass die Demokratie das ist, was wir sind“, sagte Biden bei einer Pressekonferenz nach einem langen Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. „Wahlleugnern wurde auf allen Ebenen eine klare Absage erteilt“, sagte der Demokrat Biden. Und es habe eine klare Absage an politische Gewalt und Einschüchterung von Wählern gegeben.

Update vom Dienstag, 15. November, 06.14 Uhr: Die von Ex-US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Kari Lake hat die Gouverneurswahl im Bundesstaat Arizona laut Medienberichten gegen die Demokratin Katie Hobbs verloren. Hobbs setzte sich nach einem knappen Rennen gegen ihre republikanische Rivalin durch, wie die US-Sender CNN und NBC am Montag (Ortszeit) meldeten. Lake ist eine eingefleischte Trump-Anhängerin und prominente Wahl-Leugnerin, die regelmäßig Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahl 2020 äußert.

Midterms: Wahlergebnisse zeigen erstaunliche Trendwende in den USA

+++ 20.25 Uhr: So knapp die Wahlergebnisse in den USA vielerorts sind, ziehen viele Walhbeobachter:innen und US-Medien eine wichtige Erkenntnis aus den Midterms 2022. Gerade in so genannten Swing States, Staaten und Wahlbezirken, die mal vorwiegend demokratisch, dann wieder republikanisch wählen, ließen die Wahlergebnisse darauf schließen, dass die Menschen wieder mehr zu einer gemäßigten politischen Mitte tendieren könnten.

Midterms: Republikaner steuern auf die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu

+++ 18.10 Uhr: Im Rennen um die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus sehen aktuelle Auszählungstrends einen knappen Sieg der Republikaner als so gut wie gesichert. Das berichtet etwa die New York Times. Demnach kämen die Republikaner, wenn sich alle aktuellen Tendenzen bestätigen würden, auf 221 der 218 benötigten Sitze. In einigen Wahlbezirken hätten die Republikaner übers Wochenende Vorsprünge ausbauen können. Da teilweise jedoch nur wenige tausend Stimmen zwischen Demokraten und Republikanern liegen, könne es dennoch nach wie vor zu Überraschungen kommen.

+++ 15.50 Uhr: Bei den Midterms in den USA wurden in 36 Staaten auch neue Gouverneurinnen und Gouverneure bestimmt – das mächtigste Amt in einem Bundesstaat. Noch offen ist die Frage, wer in Arizona das Amt übernehmen wird. Hier liefern sich die Trump-Kandidatin Kari Lake und ihre demokratische Kontrahentin Katie Hobbs nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen liegt Hobbs mit knapp 26.000 Stimmen vorne.

Midterms: Wer wird Gouverneurin in Arizona?

Lake, die die dortige Wahlleitung schon als „Schwachköpfe und Betrüger“ bezeichnet hatte, legte jetzt noch einmal nach und sprach von einer „Lachnummer“ in Arizona. „Wir können uns hier in Arizona nicht mehr zum Gespött machen“, sagte sie am Sonntag (13. November) in einem Interview mit Fox News. „Und wenn ich erst mal Gouverneurin bin, werde ich das nicht mehr zulassen.“ Lake galt vor der Wahl als Favoritin.

Kandidatin Stimmen Prozent Katie Hobbs (D) 1.211.595 50,5 % Kari Lake (R) 1.185.584 49,5 %

(Quelle: CNN)

Update vom Montag, 14. November, 13.30 Uhr: Noch immer werden im Kampf um das Repräsentantenhaus zahlreiche Stimmen ausgezählt. Insgesamt 19 Sitze sind noch zu vergeben, davon alleine 10 in Kalifornien. Offizielle Ergebnisse müssen dort allerdings erst drei Wochen nach der Wahl bekannt gegeben werden. Trotzdem zerfleischen sich die Republikaner aufgrund der ausgebliebenen roten Welle schon jetzt gegenseitig (s. Erstmeldung).

Umstritten ist jetzt auch, wann die Führungspositionen in Senat und Repräsentantenhaus gewählt werden sollen – und auch die Fronten beim Personal scheinen nicht geklärt. Angeblich ist bereits für Dienstag (15. November) bei den Republikanern die Wahl im Repräsentantenhaus vorgesehen. Doch einige Abgeordnete drängen auf eine Verlegung. Einen Herausforderer für Kevin McCarthy gibt es bisher wohl nicht, allerdings ist offen, ob es nicht doch noch zu einer Gegenkandidatur kommen wird.

Midterms: „Zeit für Beerdigung“ - Top-Republikaner erklärt eigene Partei für tot

Erstmeldung vom Montag, 14. November: Washington, D.C. - Die Ergebnisse waren unerwartet schlecht. Der Senat ist verloren, das Repräsentantenhaus noch immer nicht gesichert. Für die Republikaner waren die Midterms 2022 in den USA ein absoluter Reinfall. Es rumort und brodelt in der Partei, der Machtkampf ist voll entbrannt.

Im Mittelpunkt steht dabei mal wieder kein Geringerer als Donald Trump. Inzwischen stellt sich sogar die Frage, ob der Misserfolg dem früheren Präsidenten die Führungsrolle in der Partei kosten könnte. Konservative Kommentatoren aus dem Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch haben über Trump bereits den Daumen gesenkt. Auch einige republikanische Politiker machen Trump öffentlich für die Schlappe verantwortlich.

Midterms: Trump-Anhänger will alte republikanische Partei abschaffen

„Trump hat uns die letzten drei Wahlen gekostet, und ich will nicht, dass das ein viertes Mal passiert“, sagte Larry Hogan dem Sender CNN am Sonntag (13. November). Der scheidende republikanische Gouverneur von Maryland legte noch einen obendrauf: „Ich habe es satt, zu verlieren – das ist alles, was er getan hat.“

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Mit großen Worten meldete sich auch die starke Pro-Trump-Fraktion zu Wort. So stellte Josh Hawley den Republikanern ein miserables Zeugnis aus – bezog sich dabei aber nur auf die alteingessene Garde. „Die alte Partei ist tot. Zeit, sie zu begraben“, schrieb Hawley auf Twitter. „Baut etwas Neues auf.“ Die Republikanische Partei, auch bekannt als Grand Old Party (GOP), wurde im Jahr 1854 gegründet.

Midterms: Republikaner suchen Schuldige für Niederlagen

Es war nicht der erste abfällige Kommentar des Senators von Missouri über seine eigene Partei. Zuvor hatte er bereits getwittert, dass der alte Washingtoner Republikanismus in den Midterms „klar verloren“ habe, wobei die GOP bei Themen wie Waffenkontrolle und Sozialversicherung Fehler gemacht habe. Er forderte die Partei auf, endlich etwas für das Volk zu tun und „eine tatsächliche Agenda“ anzubieten: „Entrümpeln Sie das System.“

Tatsache ist aber, dass Trumps Rolle als Königsmacher und Lenker der Republikaner bei den Midterms einen heftigen Knacks erlitten hat. Einige der radikalen Kandidaten, die er zum Sieg pushen wollte, mussten sich geschlagen geben. Offenbar schadete Trump mit seinen Horrorszenarien über ein Land unter Präsident Joe Biden und mit seiner erfundenen Erzählung von massivem Wahlbetrug seiner Partei und sich selbst.

Midterms: Ergebnis im Repräsentantenhaus offen

Tatsächlich hatte es vorab nicht danach ausgesehen, dass die Republikaner bei den Midterms derart schwach abschneiden würden. Im Senat verpassten sie die Mehrheit, im Repräsentantenhaus sind die Verhältnisse noch unklar. Allerdings haben die Republikaner in der größeren Kongresskammer bessere Chancen, die Kontrolle zu erobern. Aber auch im Repräsentantenhaus ist das Rennen deutlich knapper als erwartet. Von der vorhergesagten Erfolgswelle der Republikaner ist jedenfalls nichts übrig geblieben. (Christian Stör)

Rubriklistenbild: © STEFANI REYNOLDS/AFP