GroKo-News-Ticker: Heute kommt es zum großen Stimmungstest bei der CDU

Sonderparteitag zur Großen Koalition

+ © AFP Jens Spahn (CDU) trifft am Montag beim Sonderparteitag in Berlin ein. © AFP

Die CDU will auf einem Parteitag am Montag über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen und eine neue Generalsekretärin wählen. Alle Infos zur geplanten Großen Koalition in unserem News-Ticker.

Nach zähen Verhandlungen haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt - mit Überraschungen, was die Ministerienverteilung angeht.

Angela Merkel hat am Sonntag vorgestellt, wer aus der CDU Ministerposten im neuen Kabinett bekommen soll.



Offen bleibt, ob die SPD-Basis bei einer aktuell laufenden Mitgliederbefragung der erneuten Großen Koalition zustimmt. Bis Freitag stimmen die Mitglieder ab.

Am Montag, 26. Februar, ab 10 Uhr wird die CDU auf einem Sonderparteitag über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen. Es wird mit einer breiten Zustimmung gerechnet.

10.27 Uhr: Die designierte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich optimistisch über die künftige Zusammenarbeit mit Jens Spahn in der Parteispitze geäußert. Spahn sei ein „netter Kollege, ausgewiesener Gesundheitsexperte und er wird das gut machen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag bei ihrem Eintreffen zum CDU-Parteitag in Berlin. Die Delegierten sollten die bisherige saarländische Ministerpräsidentin am Nachmittag als Nachfolgerin von Peter Tauber zur neuen Generalsekretärin wählen.

10.20 Uhr: Der CDU-Bundesvorstand will beim Sonderparteitag am Montag einen Antrag auf die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms stellen. "Die CDU setzt sich dafür ein, Wohlstand und soziale Sicherheit für möglichst alle Menschen in unserem Land zu erreichen", heißt es in dem Antrag unter der Überschrift "Unser Auftrag: Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert erneuern, stärken und zukunftsfest gestalten". Die soziale Marktwirtschaft sei Ausdruck dieses Wohlstands- und Sicherheitsversprechens.

Bis zum nächsten Parteitag im Dezember sollen Fragen der sozialen Marktwirtschaft unter den Vorzeichen der Digitalisierung erörtert werden. Es gehe darum, "welche Neujustierungen" in der sozialen Marktwirtschaft nötig seien, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag.

Der Antrag soll zugleich Auftakt für eine "breite Diskussion" mit allen Ebenen der Partei und den gesellschaftlichen Gruppen geben. Der Diskussionsprozess soll in die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms für die CDU münden.

9.28 Uhr: Um 11 Uhr will Kanzlerin Angela Merkel heute auf dem CDU-Sonderparteitag zum die Fortsetzung der Großen Koalition mit der SPD werben. Dann wird auch deutlich werden, wie die von ihr vorgeschlagenen Minister in der Partei ankommen. Gegen 14.15 Uhr steht die Wahl des neuen Generalsekretärs an - Merkel hat Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als Kandidatin vorgeschlagen.

9.15 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich sehr zufrieden gezeigt mit den Personalentscheidungen der CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel. Über die Aufteilung der Ministerien sei die CDU enttäuscht gewesen, weil zu viele Ressorts an CSU und SPD gegangen seien, sagte er am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Aber der Unmut habe sich gelegt. „Ich glaube, dass die Partei wirklich begeistert ist von dem, was da nachgekommen ist... die Ministerliste kann sich sehen lassen.“

Günther erwartet, dass die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag an diesem Montag „mit einem richtig guten Ergebnis“ zur Generalsekretärin gewählt wird. „Ich gehe von einer guten Stimmung auf dem Parteitag aus“, sagte er.

dpa/AFP