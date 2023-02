Nato-Verhandlungen in Brüssel: Ukraine fordert Kampfjets - für Baerbock kein Thema

Nato-Treffen

Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten treffen sich in Brüssel. Thema dürfte auch die Forderung von Selenskyj nach mehr Waffen sein. Der News-Ticker.

Ukraine-Treffen: Selenskyj hofft auf weitere Waffen

Selenskyj hofft auf weitere Waffen Brüssel: Nato-Verteidigungsminister beraten über Militärhilfe und Munition

Nato-Verteidigungsminister beraten über Militärhilfe und Munition Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Nato-Verhandlungen in Brüssel: Worum es gehen wird

Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten treffen sich in Brüssel. Thema beim NATO-Treffen werden der Krieg in der Ukraine und Anstrengungen der Allianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hofft auf eine Entscheidung für weitere Waffenlieferungen an sein Land beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Über sie werden Waffenlieferungen an Kiew koordiniert. Erwartet wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow. Die sogenannte Ramstein-Konferenz, zu der auf Einladung der USA Vertreter aus rund 50 Staaten nach Brüssel kommen, wird vorher ebenfalls über weitere Rüstungshilfe beraten.

+ Am 14. Februar findet das NATO-Treffen in Brüssel statt (Symbolbild) © Christophe Gateau/ dpa

Vor Beratungen der westlichen Verbündeten über weitere Waffenlieferungen an Kiew telefonierte der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj mit US-General Christopher Cavoli. Ein Sieg der Ukraine bedeute nicht nur die Befreiung der von Russland besetzten Gebiete, sondern auch das Schaffen von Bedingungen, die es Moskau unmöglich machten, die Ukraine künftig noch einmal anzugreifen.

Nato-Verhandlungen in Brüssel: Waffen für die Ukraine

Außenministerin Annalena Baerbock hat derweil bekräftigt, dass die Bereitstellung von Kampfjets für die Bundesregierung derzeit kein Thema sei. „Das ist keine Debatte, die wir führen“, wiederholte die Grünen-Politikerin am Montag bei einem Besuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Dagegen geht der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk davon aus, dass Deutschland Kampfjets an sein Land liefern wird und fordert eine rasche Entscheidung darüber. „Auch deutsche Experten sagen, Deutschland wird die Kampfjets liefern, das ist nur die Frage der Zeit“, sagte er am Montagabend in der ARD-Sendung „Hart aber fair“. Je länger die Debatte darüber dauere, desto schwieriger werde es für die Ukraine, die von Russland besetzten Gebiete zu befreien: „Der Zeitfaktor ist entscheidend.“ (Red mit Agenturen)

Rubriklistenbild: © Christophe Gateau/ dpa