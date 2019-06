Nach dem Fall Lübcke: Morddrohungen gegen mehrere Politiker

Kölns Bürgermeisterin betroffen

Archivbild: Plakate der damaligen Kölner Obermeisterkandidatin Henriette Reker stehen hinter Absperrbändern der Polizei am Tatort. Die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker war einen Tag vor der Wahl bei einer Messerattacke in Köln verletzt worden.

Nach dem Fall Lübcke scheint die Sicherheitslage prekär zu bleiben - Berichten zufolge gab es Morddrohungen gegen mehrere Politiker, darunter Kölns Bürgermeisterin Reker.

Köln/Berlin - Die Kölner Oberbürgermeister Henriette Reker hat eine Morddrohung erhalten. Die Polizei in Köln bestätigte am Mittwochabend entsprechende Informationen von Bild und WDR. Die Drohung sei nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Ob es einen Zusammenhang mit dem Verbrechen gebe, könne er nicht sagen. Zuständig sei zentral das Landeskriminalamt Berlin, da neben Reker auch andere Politiker Drohungen erhalten hätten.

Nach Informationen des WDR gibt es innerhalb Deutschlands mehrere Drohungen gegen Politiker, sie sollen sich unter anderem gegen den Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Andreas Hollstein, richten. Vom Landeskriminalamt war am Abend keine Stellungnahme zu erhalten.

Morddrohungen nach Fall Lübcke: Reker und Hollstein waren schon Opfer von Attentätern geworden

Sowohl Reker als auch Hollstein waren in den vergangenen Jahren zum Ziel von Attentätern geworden. Reker entging 2015 vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin nur knapp dem Tod, als ihr ein Rechtsradikaler mit einem Messer in den Hals stach. Auch Hollstein wurde im November 2017 von einem Mann mit einem Messer attackiert, er erlitt eine Verletzung am Hals.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen-Istha niedergeschossen worden. Unter dringendem Tatverdacht sitzt ein 45-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

Der Fall sorgt für eine erhitzte Debatte auch über den Umgang mit Rechtsextremen im Allgemeinen. Vor dem Mordfall war auf einschlägigen Seiten gegen Lübcke gehetzt worden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erlebte nach einem Moment physischer Schwäche am Dienstag eine Hasswelle im Netz.

