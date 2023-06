Gegenoffensive der Ukraine: Das ist über Erfolge und Rückschläge bekannt

Größere Angriffe erwartet

Die Ukraine beginnt zunehmend damit, in umkämpften Gebieten Offensiven zu starten. An mehreren besetzten Orten konnte laut Kiew bereits wieder die ukrainische Flagge gehisst werden.

Kiew - Im Ukraine-Krieg konnte Kiews Gegenoffensive wohl erste Erfolge verzeichnen. Ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge weitere kleine Geländegewinne erzielt. Das Dorf Storoschewe im Gebiet Donezk sei eingenommen worden, teilte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag auf ihrem Telegram-Kanal mit. „Die Nationalflagge weht wieder über Storoschewe und so wird es mit jeder Ortschaft sein, bis wir die ukrainische Erde völlig befreit haben“, schrieb sie.

Storoschewe liegt an der Grenze zwischen den Regionen Donezk und Saporischschja in der Gegend, wo ukrainische Truppen auch am Vortag bereits die Einnahme mehrerer Siedlungen verkündet hatten.



Ukraine-Krieg: Militärexperte erwartet noch größere Offensive der Ukraine

Explizit hat Kiew den Beginn seiner lange angekündigten Großoffensive zur Befreiung von Russland besetzten Gebieten noch nicht bestätigt. Militärexperten gehen allerdings davon aus, dass diese bereits läuft. Die Geländegewinne unterstreichen dies. Gegenüber der amerikanischen Publikation Newsweek sagte der britische Militärexperte Philip Ingram, dass er eine große Offensive der Ukraine erwarte, sobald erste russische Posten durchbrochen wurden. „Bis dahin wird die Ukraine weiter einzelne Stellungen einnehmen und nicht verraten, wo eine größere Offensive starten wird“.

Der Vorstoß der Ukrainer verläuft zurzeit entlang des Flusses Mokri Jaly. Storoschewe liegt auf der Westseite des Flusses wie auch das zuvor als zurückerobert gemeldete südlichere Makariwka. Laut Kiew haben die in dem Gebiet agierenden russischen Truppen einen Damm gesprengt, um das weitere Vorgehen der Ukrainer zu bremsen. Die Auswirkungen des Dammbruchs sind noch unklar. Mokri Jaly ist ein relativ kleiner Fluss. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Ukraine-Krieg: Russland berichtet von abgewehrten Angriffe an der Südfront

Russlands Militär meldete hingegen, Angriffsversuche ukrainischer Truppen an der Südfront abgewehrt zu haben. Durch „energische Handlungen der verteidigenden Einheiten“ habe man drei Angriffe aus Richtung Welyka Nowosilka in Donezk und im Raum der Ortschaft Lewadne im Gebiet Saporischschja abgewehrt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag.

Er sprach zugleich davon, dass ukrainische Truppen unter anderem in der Siedlung Neskutschne getroffen worden seien. Die Siedlung galt bislang als russisch kontrolliert, ehe am Wochenende ukrainische Einheiten Bilder vom Hissen der Nationalflagge im Dorf veröffentlichten. Der nun von Moskau gemeldete Beschuss gilt als weiteres Indiz dafür, dass Neskutschne nicht mehr unter russischer Kontrolle ist. Aus russischen Militärkreisen gab es mitunter auch Versuche, die ukrainischen Vorstöße zu relativieren. Dem Institute for the Study of War zufolge hieß es demnach, dass die Ukraine lediglich in „Graubereichen“, also zuvor bereits umkämpften Regionen, Erfolge erzielen konnte. (dpa/lp)