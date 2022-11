Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Greift China ein?

Krisendiplomatie

Die Verhandlungen zwischen Russland und dem Westen gestalten sich schwierig. China hat eine „Schlüsselrolle“. Der News-Ticker.

+++ 20.46 Uhr: In Zusammenhang mit der China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hofft SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf neue diplomatische Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. „Der Krieg in der Ukraine wird am Ende nicht auf dem Schlachtfeld entschieden“, sagte Mützenich dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Unser Ziel sollte es sein, neben der umfassenden Unterstützung der Ukraine, der Diplomatie mehr Raum zu geben. Dabei kann China eine Schlüsselrolle zukommen.“

Peking könne kein Interesse an einer militärischen Eskalation haben, zeigte sich Mützenich überzeugt. „Denn ein möglicher Einsatz von Massenvernichtungswaffen würde auch die Volksrepublik erschüttern.“ Es wäre viel wert, wenn auch China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „die Aussichtslosigkeit und Gefährlichkeit seiner Strategie bewusst machen würde“, fügte der Fraktionsvorsitzende hinzu.

+ Xi Jinping und Wladimir Putin: Ihre Beziehung ist kompliziert. (Archivfoto) © Alexander Demianchuk/Imago

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Russland lässt erste Frachter aus der Ukraine auslaufen

+++ 18.06 Uhr: Nach Angaben der Türkei konnten mindestens sechs Frachter ukrainische Häfen verlassen. Die Getreidelieferungen sind vor allem für die Ernährung der Bevölkerungen in Afrika und Asien von großer Relevanz. Allerdings hängt die Zukunft der Transporte von Moskau ab: Russland drohte bereits damit, bei neuen Angriffen auf seine Schwarzmeerflotte das Abkommen abermals auszusetzen.

Zudem warnte der Kreml, das mit der Türkei, den Vereinten Nationen und der Ukraine im Juli ausgehandelte Abkommen auslaufen zu lassen. Bislang gilt es nach Angaben der dpa bis zum 19. November. „Natürlich muss das Thema einer Verlängerung noch erörtert werden. Die offizielle Frist ist noch nicht abgelaufen“, so Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland beklagt derweil, dass seine Exporte von Getreide und Dünger durch die westlichen Sanktionen behindert würden.

Update vom Donnerstag, 3. November, 07.40 Uhr: Vor dem UN-Sicherheitsrat scheiterte Russland mit einer gegen die USA und die Ukraine gerichteten Resolution zu Biowaffen. Der Text, der sich an unbelegte russische Vorwürfe anlehnt, die USA würden biologische Waffen in der Ukraine produzieren, bekam am Mittwoch nur zwei Stimmen – die von Russland selbst sowie von China. Die USA, Großbritannien und Frankreich stimmten gegen die Beschlussvorlage. Die übrigen 10 Länder des 15-köpfigen Rates enthielten sich. Für eine Annahme wären mindestens neun Stimmen nötig gewesen. Die Resolution galt als erneuter Versuch Moskaus, seinen nicht belegten Behauptungen Geltung zu verschaffen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Putin droht nach rückkehr zum Getreideabkommen wieder

+++ 20.00 Uhr: Nur wenige Stunden nachdem Russland angekündigt hat, sich wieder an das Getreideabkommen mit der Ukraine zu halten, droht Präsident Putin abermals mit dem Ausstieg aus dem Deal. Sobald die Ukraine abgegebene Garantien verletze, werde Russland Konsequenzen ziehen und das Getreideabkommen erneut kündige, sagte Putin in einer Rede vor dem russischen Sicherheitsrat.

+++ 12.30 Uhr: Russland hat beim Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine eine unerwartete Kehrtwende vollzogen und steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein (s. Update v. 11.40 Uhr). Es habe notwendige schriftliche Garantien der Ukraine gegeben, den eingerichteten humanitären Korridor und die Häfen nur für die Ausfuhr von Lebensmitteln zu nutzen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Das sei für den Moment ausreichend, um das Abkommen zu erfüllen, hieß es in Moskau. Die Transporte würden noch am Mittwoch fortgesetzt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

+++ 11.40 Uhr: Russland steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: UN rechnen mit Getreide-Transporten am Donnerstag

+++ 11.15 Uhr: Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die ukrainischen Getreidelieferungen bald wieder aufgenommen werden. „Obwohl für den 2. November keine Schiffsbewegungen im Rahmen der #BlackSeaGrainInitiative geplant sind, erwarten wir, dass beladene Schiffe am Donnerstag in See stechen“, twitterte UN-Koordinator Amir Abdulla am Dienstagabend. „Die Exporte von Getreide und Lebensmitteln aus der #Ukraine️ müssen weitergehen.“ Nach der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland hatten die Vereinten Nationen für Mittwoch die Einstellung des Schiffsverkehrs im Schwarzen Meer angekündigt.

+++ 08.55 Uhr: Kreml-Chef Wladimir Putin geht von „notwendigen Bedingungen“ aus, die zu Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine anregen könnten. Das meldet Newsweek.com. Demnach könnten laut Putin mögliche, ins Stocken geratene Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine wieder aufgenommen werden. Putin äußerte jedoch seine Enttäuschung darüber, dass die Ukraine sich „weigert, mit Russland zu diskutieren“. Grund ist unter anderem, dass Moskau vor kurzem eine Vereinbarung über die Ausfuhr von Getreide aus ukrainischen Häfen ausgesetzt hat.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Putin verlangt „echte Garantien“ in Getreidekrise

+++ 08.35 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin teilte dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Dienstag mit, dass er von Kiew „echte Garantien“ verlange, bevor er möglicherweise dem Getreideabkommen wieder beitrete. Erdogan zeigte sich dennoch mit Blick auf eine vollständige Wiederaufnahme des Getreideabkommens „zuversichtlich“. Man könne eine „lösungsorientierte Zusammenarbeit“ aufbauen, hieß es in einer Mitteilung des türkischen Kommunikationsministeriums nach einem Telefon Erdogans mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag. Eine Lösung der „Getreidekrise“ würde auch eine Rückkehr zu Verhandlungen anregen können, wurde Erdogan zitiert.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Fortsetzung des Getreideabkommens

Update vom Mittwoch, 2. November, 6.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hob am Dienstag (1. November) die Wichtigkeit ukrainischer Getreideexporte hervor. „Der Getreide-Korridor braucht zuverlässigen und langfristigen Schutz“, betonte er in seiner täglichen Video-Botschaft. Russland müsse daher verstehen, „dass es eine harte, umfassende Antwort auf alle Maßnahmen erhalten wird, die unsere Nahrungsmittelexporte stören“.

Russland hatte am Samstag (29. Oktober) das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide ausgesetzt. Die Begründung dafür war ein ukrainischer Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim. Dieser Angriff soll laut dem russischen Militär vom Schiffskorridor ausgegangen sein, der für den Getreidetransport genutzt wird.

Das Koordinationszentrum JCC in Istanbul überwacht die sichere Durchfahrt von Frachtschiffen durch den Korridor. Nach Angaben des JCC werden am Mittwoch (2. November) keine Schiffe diesen Korridor nutzen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Türkei glaubt an Fortsetzung des UN-Getreideabkommens

+++ 22.00 Uhr: Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat innerhalb weniger Tage zwei Telefonate mit seinem russischen Amtskollegen geführt. Er glaube, dass der von den Vereinten Nationen vermittelte Getreidehandel, welchen Russland am Wochenende ausgesetzt hatte, fortgesetzt werde.

„Herr (Sergej) Schoigu erörtert die Angelegenheit weiterhin mit seinen eigenen Behörden auf der Grundlage der von uns übermittelten Informationen. Wir erwarten heute oder morgen eine Antwort von ihnen“, sagte Akar in einer Erklärung. „Es gibt Fortschritte in dieser Richtung. Wir bewerten die verfügbaren Informationen dahingehend, dass diese Vereinbarung fortgesetzt wird.“

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Schiffsverkehr im Schwarzen Meer wird eingestellt

Update vom Dienstag, 1. November, 19.30 Uhr: Die Vereinten Nationen haben die Einstellung des Schiffsverkehrs im Schwarzen Meer angekündigt, nachdem Russland das Getreideabkommen ausgesetzt hatte. „Das UN-Sekretariat und das gemeinsame Koordinierungszentrum berichten, dass die Delegationen der Ukraine, der Türkei und der Vereinten Nationen vereinbart haben, für morgen, den 2. November, keine Bewegung von Schiffen im Rahmen der Schwarzmeer-Getreideinitiative zu planen“, sagte Sprecher Farhan Haq am Dienstag (1. November) in New York.

Russland hatte am Samstag (29. Oktober) das unter Vermittlung der Türkei und der UN geschlossene Abkommen ausgesetzt. Zur Begründung nannte Moskau Drohnenangriffe Kiews auf seine Schwarzmeerflotte. Mit Blick auf eine vollständige Wiederaufnahme des Abkommens zeigte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan „zuversichtlich“. Man könne eine „lösungsorientierte Zusammenarbeit“ aufbauen, hieß es in einer Mitteilung des türkischen Kommunikationsministeriums nach einem Telefon Erdogans mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag (1. November).

Moskau vs. London – Beziehungen drohen zu eskalieren

Erstmeldung vom Dienstag, 1. November, 17:31 Uhr: Moskau – Russland kämpft seit Beginn des Ukraine-Krieges nicht nur gegen sein Nachbarland. Als Feindbild wird immer wieder auch der Westen ausgemacht. Im Staats-TV gelten vor allem die USA und Großbritannien als Hauptgegner, die zerstört werden müssten. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einer Rede am 27. Oktober den Westen für die Zuspitzung der Lage in der Ukraine verantwortlich gemacht. Der Westen spiele ein „gefährliches, blutiges und schmutziges“ Spiel, so Putin.

Nun hat Russland zum zweiten Mal binnen weniger Tage Großbritannien die Schuld für die Explosionen an den Gas-Pipelines Nord-Stream 1 und 2 in die Schuhe geschoben. Die russischen Geheimdienste hätten Informationen, wonach „Großbritannien etwas mit dieser Sabotage oder – auf Russisch gesagt – mit diesem Terroranschlag gegen die lebenswichtige Energie-Infrastruktur zu tun hat, die keine russische, sondern, das ist wichtig zu berücksichtigen, eine internationale Energie-Infrastruktur ist“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag (1. November).

Moskau beschuldigt weiter London wegen Nord-Stream-Explosionen

Peskow warf der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge den europäischen Hauptstädten ein „sträfliches Schweigen“ vor. Die Handlungen der Briten müssten Folgen haben. Kremlchef Wladimir Putin hatte zuvor gesagt, „Angelsachsen“ hätten die Explosionen an den Pipelines verursacht. London hatte die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Das Verteidigungsministerium sprach auf Twitter von der „Verbreitung falscher Behauptungen epischen Ausmaßes“.

Doch die Vorwürfe Russlands beziehen sich nicht nur auf Nord Stream 1 und Nord-Stream 2, sondern auch auf Drohnenangriffe gegen die Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Auch diese seien von britischen Offizieren gesteuert worden. „Solche Handlungen können nicht einfach so stehen bleiben. Natürlich werden wir über weitere Schritte nachdenken“, sagte Peskow.

Mit insgesamt 16 Drohnen soll die Schwarzmeerflotte auf der Krim laut Russland angegriffen worden sein. Das russische Verteidigungsministerium hatte schon am Samstag einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen in der Ostsee und im Schwarzen Meer hergestellt und speziell die britische Marine beschuldigt. Moskau legte bislang aber keine Beweise für die Vorwürfe vor. Großbritannien hatte mit Empörung auf die Anschuldigungen reagiert und diese zurückgewiesen.

Handy britischer Politikerin Truss wohl von Moskau gehackt

Zugleich war am Wochenende bekanntgeworden, dass es mutmaßlich russischen Angreifern im Sommer gelungen sei, das Handy der damaligen Außen- und späteren Premierministerin Liz Truss zu knacken. Es werde davon ausgegangen, dass Moskau dabei in den Besitz geheimer Nachrichten mit internationalen Verbündeten wie auch an private Konversationen gelangt sei, wie die Mail on Sunday unter Berufung auf mehrere Quellen schrieb. Die Hacker hätten Nachrichten aus bis zu einem Jahr heruntergeladen, berichtete die Mail. Dabei habe es sich auch um sensible Informationen zum Ukraine-Konflikt gehandelt, etwa zu Waffenlieferungen.

Das Verhältnis zwischen Moskau und London leidet seit Kriegsbeginn auch darunter, dass der britische Geheimdienst seit dem 24. Februar täglich in beispielloser Form Informationen zum Kriegsverlauf veröffentlicht. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. (cs/lz/jo mit dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © Alexander Demianchuk/Imago