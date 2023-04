„Nicht einmischen“: Eklat am Flughafen - Moldau lässt russischen Gouverneur nicht aussteigen

Unerwünscht

Moldau hat einem russischen Gouverneur die Einreise verweigert. Die Delegation wurde am Flughafen festgesetzt. Man verbitte sich Einmischungen.

Chisinau - In der Republik Moldau ist es zu einem unerwarteten Eklat gekommen: Das Land hat einer russischen Delegation von Politikern die Einreise verweigert, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der moldauische Grenzschutzdienst ließ die russischen Politiker und Beamten nicht aus dem Flugzeug aussteigen. Moldau forderte Russland auf, „sich nicht in die inneren Angelegenheiten“ ihres Landes „einzumischen“.

Moldau verweigert russischem Gouverneur Einreise

Der Vorfall ereignete sich demnach am Montag (17. April). Eine russische Delegation unter der Leitung von Rustam Minnichanow, Gouverneur der Region Tatarstan, habe an einer Wahlkampfveranstaltung in der autonomen Region Gagausien in Moldau teilnehmen wollen. Dort finden am 30. April Wahlen zur Ernennung des Regierungschefs statt.

+ Unerwünscht: Der Gouverneur von Tatarstan, Rustam Minnichanow. © IMAGO/Yegor Aleyev

Gagausien ist seit 1994 offiziell eine autonome territoriale Einheit innerhalb Moldaus. Die Region im Süden des Landes verfügt über Sonderrechte und eine eigene Regierung. Die Einwohner gehören zu einem großen Teil zu einer turksprachigen Volksgruppe, die christlich-orthodox und prorussisch ist.

Moldau wirft Russland Einflussnahme und Destabilisierung vor

Die russische Delegation um Minnichanow durfte ihr Flugzeug nicht verlassen, wie Reuters berichtet. Die moldauische Polizei erklärte, ihre Reise ziele darauf ab, einen prorussischen Kandidaten zu unterstützen, der bei den Wahlen in Gagausien kandidiere.„Die Unterstützung eines Kandidaten bei Kommunalwahlen in Moldau ist kein gültiger Grund, und die Behörden fordern die russischen Bürokraten auf, sich nicht in die inneren Angelegenheiten unseres Landes einzumischen“, erklärte der Grenzschutzdienst..

Moldau hatte Russland bereits wiederholt vorgeworfen, zu versuchen, das Land zu destabilisieren. Russland unterstütze prorussische Bewegungen und mache Stimmung gegen die proeuropäische Regierung in Chisinau. Außerdem war ein Strategiepapier des Kreml bekannt geworden, das festhalten soll, wie Russland die Westorientierung Moldaus verhindern und den prorussischen Einfluss im Land ausbauen möchte.

Minnichanow hat in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, in dem er sagt, dass er und seine Delegation als unerwünscht eingestuft worden seien. Dies bezeichnete er als bedauerlichen Schritt, denn die Menschen in Tatarstan und Gagausien, beide Heimat der Turkvölker, seien „Brüder“, so Minnichanow. (kasa)

