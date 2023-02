Ukraine-Krieg: UN-Chef warnt vor Ausweitung des Kriegs und Einsatz von Atomwaffen

News-Ticker

Bei der UN-Vollversammlung findet Generalsekretär António Guterres deutliche Worte. Russland verstärkt derweil seine Truppen im Ukraine-Krieg. Der News-Ticker.

Diplomatischer Marathon : Selenskyj will internationale Beziehungen der Ukraine weiter stärken

: Selenskyj will internationale Beziehungen der Ukraine weiter stärken Spanien liefert: Sechs Leopard-Panzer werden der Ukraine zur Verfügung gestellt

Sechs Leopard-Panzer werden der Ukraine zur Verfügung gestellt Verstärkte Truppenpräsenz: Russische Angriffe an mehreren Frontabschnitten erwartet

Russische Angriffe an mehreren Frontabschnitten erwartet Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Donnerstag, 23. Februar, 6.30 Uhr: Bei der Eröffnung der Sondersitzung der UN-Vollversammlung zum Jahrestag des Kriegsbeginns hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Ausweitung des Konfliktes und dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. Die möglichen Folgen einer Konfliktspirale seien eine klare und gegenwärtige Gefahr. „Inzwischen haben wir implizite Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen gehört. Der sogenannte taktische Einsatz von Atomwaffen ist absolut inakzeptabel.“ Es sei höchste Zeit, vom Abgrund zurückzutreten.

Unterdessen warf Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja Deutschland und dem Westen im Ukraine-Konflikt ähnliche Motive wie im Zweiten Weltkrieg vor. Der Westen wolle das Ende Russlands erreichen. „Die deutschen Panzer werden wieder einmal Russen töten.“

+ Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht auf der Sondersitzung der UN-Vollversammlung zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. © Mary Altaffer/dpa

Die russische Armee verstärkt derweil nach Erkenntnissen Kiews ihre Truppen an verschiedenen Frontabschnitten. Das lasse auf unmittelbar bevorstehende neue Angriffe schließen, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verabschiedete am Mittwoch (22. Februar) einen Jahrgang junger Offiziere zum Abschluss ihrer Ausbildung in den Krieg.

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj hält „diplomatisches Tempo“ bei

+++ 22.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am heutigen Mittwoch mit mehreren Staatsoberhäuptern, darunter der Premierminister Großbritanniens. Das berichtet Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er habe den „diplomatischen Marathon fortgesetzt“, um die Ukraine zu stärken und das Völkerrecht zu schützen.

Seine Regierung arbeite sehr intensiv mit Großbritannien zusammen, um die in London getroffenen Verteidigungsvereinbarungen umzusetzen. „Es wäre großartig, wenn alle unsere Partner, wie das Vereinigte Königreich, verstehen würden, wie sich die Geschwindigkeit von Waffenlieferungen auf konkrete Erfolge auf dem Schlachtfeld auswirkt“, fügte Selenskyj hinzu.

Noch in dieser Woche müssten zudem politische Fragen geklärt werden. Die zweite Wochenhälfte werde im Hinblick auf die internationalen Beziehungen der Ukraine daher „noch aktiver“ sein. „Wir halten unser diplomatisches Tempo bei“, so der Präsident. Er bedankte sich zudem bei den ukrainischen Streitkräften, die auf dem Schlachtfeld weiterhin erfolgreich Widerstand leisteten.

News im Ukraine-Krieg: Spanien bestätigt Lieferung von sechs Leopard-Panzern

+++ 21.10 Uhr: Spanien wird der Ukraine sechs Leopard-Panzer des älteren Typs 2A4 liefern. Das bestätigte Verteidigungsministerin Margarita Robles im Parlament in Madrid. „Falls es notwendig werden sollte“, könne ihr Land auch noch mehr Panzer dieses Typs liefern. Es handele sich um Fahrzeuge, die zunächst generalüberholt werden müssten.

Spanien verfügt laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) über insgesamt 347 Leopard-Panzer – davon handele es sich um 108 Panzer der älteren Variante 2A4 und 239 Panzer des neueren Typs 2A6. Die neueren, kampfstärkeren Panzer wolle Spanien allerdings bisher nicht an die Ukraine abgeben. Sie würden für die eigene Landesverteidigung gebraucht, so Robles.

Aktuell stehen laut dpa die Lieferung von 14 Leopard 2A6 aus Deutschland und drei aus Portugal fest. Für ein komplettes ukrainische Panzerbataillon aus 31 Fahrzeugen des neueren Typs fehlten demnach noch 14 weitere Panzer.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Truppenpräsenz an mehreren Fronten

+++ 20.15 Uhr: Kurz vor dem Jahrestag der Invasion in die Ukraine am 24. Februar verstärkt die russische Armee nach Informationen Kiews ihre Truppen an mehreren Frontabschnitten. Das lasse auf unmittelbar bevorstehende neue Angriffe schließen, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am heutigen Mittwoch (22. Februar) mit.

Die russischen Streitkräfte konzentrieren ihre Hauptanstrengungen demnach „auf Offensivoperationen in den Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Schachtarsk“, wie es in der Mitteilung der ukrainischen Militärführung heißt. Besonders in der Region um Bachmut gebe es weiterhin schwere Kämpfe. Mithilfe von Luftaufklärung versuche das russische Militär, gezieltere Artillerieangriffe durchzuführen. Bei Awdijiwka und Schachtarsk seien jedoch erfolgreich russische Angriffe abgewehrt worden.

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Belgorod erneut unter Beschuss

+++ 19.15 Uhr: Mindestens zwei Menschen sollen durch ukrainischen Beschuss in der Stadt Schebekino in der russischen Region Belgorod verletzt worden sein. Das teilt der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am heutigen Mittwoch auf seinem Telegramm-Kanal mit. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen befinde sich in einem mittelschweren, der andere in einem kritischen Zustand, so Gladkow.

Der Beschuss habe im örtlichen Einkaufszentrum ein Feuer ausgelöst, das allerdings bereits gelöscht werden konnte. Im Stadtbezirk Shebekinsky sei zudem ein weiteres Dorf unter Beschuss geraten. Hier habe es keine Verletzten gegeben, doch der Beschuss habe drei Privathäuser beschädigt. Gladkow beschuldigt die ukrainischen Streitkräfte, bewusst auf zivile russische Ziele zu feuern. Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

News im Ukraine-Krieg: Ungarns Ministerpräsident Orban droht der EU

+++ 16.45 Uhr: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat der EU damit gedroht, gegen die Verlängerung der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland ein Veto einzulegen. Drei anonyme Diplomaten äußerten gegenüber dem europäischen Ableger des Nachrichtenportals Politico, dass Orban offenbar möchte, dass vier Namen von der Sanktionsliste gestrichen werden.

Ungarn sträubt sich demnach auch dagegen, die Frist zur Verlängerung von ökonomischen Sanktionen von sechs Monaten auf ein Jahr zu erweitern. Dabei haben sich beide Seiten bereits verständigt, die vier geforderten Namen werden von der Sanktionsliste gestrichen, wie die Diplomaten gegenüber Politico mitteilten. Nichtsdestotrotz stellt sich die ungarische Partei bei der Verlängerung der Frist quer. Deshalb solle nun verhandelt werden, die Frist von sechs auf neun Monate zu verlängern.

+++ 15.45 Uhr: Bei einem Treffen mit Vertretern der osteuropäischen Nato-Staaten in Warschau, äußerte sich US-Präsident Joe Biden erstmals zum Austritt Russlands aus dem nuklearen Abrüstungsabkommen „New Start“. „Moskau hat damit einen großen Fehler begangen“, sagte der 80-Jährige, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet. Auch das russische Parlament hat den Austritt aus dem Abrüstungsabkommen beschlossen. Am Dienstag (21. Februar) hat Wladimir Putin bei seiner Ansprache an die Nation verkündet, dass Russland aus dem „New-Start“-Abkommen austreten werde. Angepeilt ist aber hierbei ein Austritt aus dem Abkommen zum Jahr 2026, wie das russische Außenministerium in Nachgang von Putins Verkündung mitteilte.

News im Ukraine-Krieg: Russische Panzer auf dem Weg nach Deutschland

+++ 15.15 Uhr: Mit einem Post auf Facebook verkündete der ukrainische Verteidigungsminister, Oleksij Resnikow, dass sich zerstörte russische Panzer auf den Weg nach Deutschland und in das Baltikum befinden, um sie dort in Museen ausstellen zu lassen. Im vergangenen Sommer fanden solche Ausstellungen bereits in Polen und Tschechien statt. „Diese russischen Panzer sind die einzigen, die es durch die Ukraine schaffen und den Westen ‚einmarschieren‘ werden“, schreibt Resnikow zu den Bildern der zerstörten Kampfpanzer, die sich auf Lkw-Anhängern befinden. „Die freie Welt hat eine Panzer-Koalition geschaffen, um der Ukraine zu helfen. In der nahen Zukunft werden wir diese Unterstützung erhalten“, schreibt Resnikow zu seinem Post auf der Social-Media-Plattform.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Truppen an Ostfront

+++ 13.00 Uhr: Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Yurii Ihnat, hat in einem Gespräch mit der Ukrainska Pravda erklärt, dass „das russische Militär seine Nutzung von taktischen Luftangriffen und den Einsatz von Luftfahrzeugen an der Ostfront am Mittwoch (22. Februar) intensiviert“ habe. Dies sei für ihn allerdings keine Überraschung, so Inhat. Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen in den letzten Tagen konnte das russische Militär seine Bodentruppen demnach nur spärlich aus der Luft unterstützen.

Am Morgen meldete die Stadt Charkiw Raketeneinschläge, bei denen zwei Personen verletzt wurden. Laut dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe haben russische Truppen hierbei Raketen des Typs S-300 verwendet, die eigentlich zur Verteidigung gegen Lufteinheiten konzipiert sind.

News zum Ukraine-Krieg: Polen äußert sich zu Panzer-Lieferungen

Update vom Mittwoch, 22. Februar, 11.50 Uhr: Nach Aussagen des polnischen Außenministeriums sollen innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine geliefert werden. Dies solle geschehen, nachdem die Ausbildung der ukrainischen Panzerbesatzungen am neuen Gerät abgeschlossen sei, sagte Lukasz Jasina, Sprecher des polnischen Außenministeriums, einem Bericht von CNN zufolge. Ebenfalls unterstütze Polen den Vorschlag der Ukraine, Kampfjets aus den alten Beständen aus Zeiten der Sowjetunion an das ukrainische Militär zu liefern. „Als Mitglied der NATO müssen wir uns mit unseren Verbündeten abstimmen und eine gemeinsame Lösung finden“, wird Jasina von CNN zitiert.

News im Ukraine-Krieg: Russland plant wohl neue Mobilisierung

Erstmeldung vom Mittwoch, 22. Februar, 10.30 Uhr: Moskau – Lässt der Kreml den Konflikt mit Kiew weiter eskalieren? Zumindest könnte Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Ansicht des Bundesnachrichtendienstes (BND) noch bis zu einer Million weiterer Soldaten mobilisieren. Mit ein Grund dafür dürften die hohen russischen Verluste im Krieg sein. Auch bei der Ausrüstung sieht es düster aus. Wagner-Chef Prigoschin muss regelrecht um Munition und Waffen betteln. „Im letzten Herbst wurden um die 300.000 Menschen mobilisiert und rekrutiert, die werden zum Teil noch ausgebildet, zum Teil sind sie schon ins Gefecht eingeführt“, sagte BND-Chef Bruno Kahl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Das weitere Mobilisierungspotenzial Russlands ist ein Reservoir von bis zu einer Million Männern, wenn das als nötig erachtet wird im Kreml.“

Ein Jahr nach Beginn des Krieges sieht Kahl bei Kreml-Chef Wladimir Putin keinerlei Verhandlungsbereitschaft. Auf die Frage, ob er bei Putin irgendeinen Willen sehe, Frieden zu schließen, sagte der BND-Chef: „Überhaupt nicht. Im Moment geht es ihm darum, auf dem Schlachtfeld die Entscheidung zu suchen und so viele Vorteile wie möglich dort zu realisieren – um dann irgendwann vielleicht einen Frieden zu seinen Bedingungen zu diktieren.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland hat sich offenbar überschätzt

Der Kriegsverlauf sei in vielerlei Hinsicht völlig anders gekommen, als sowohl Moskau als auch die Ukraine und der Westen das angenommen hätten, sagte Kahl weiter. Am Anfang habe Russland gedacht, es könnte „mit wenigen präzisen militärischen, eher symbolischen und demonstrativen Aktionen“ die Ukraine unter Kontrolle bringen. Das habe nicht geklappt, und das habe den Ukrainern einen großen situativen Vorteil gebracht. „Erst viel später ist es den Russen gelungen, ihre quantitative Stärke auf dem Gefechtsfeld zur Geltung zu bringen.“

Auch jetzt noch sei die Verteidigung des Landes durch die ukrainische Armee gegen zahlenmäßig stark überlegene Russen noch sehr wirksam, sagte der BND-Chef. „Aber das ist auf Dauer eine schwierige Auseinandersetzung, die auf Seiten der Ukrainer nur dann erfolgreich sein wird, wenn die Unterstützung des Westens wirklich sehr nachhaltig ist.“

News im Ukraine-Krieg: Kiew landet Überraschungserfolge gegen Russland

Russland ist es laut Kahl inzwischen gelungen, Überraschungserfolge der Ukrainer zu stoppen. „Es ist jetzt eher ein Stellungskrieg, ein sehr grausamer, brutaler Abnutzungskrieg.“ Zur Debatte um eine mögliche Frühjahrsoffensive der russischen Armee sagte der BND-Chef: „Was jetzt Offensive genannt wird, ist eigentlich eine Verstärkung dessen, was wir ohnehin schon sehen. Im Donbass, wo der Schwerpunkt des russischen Angriffs ist, werden immer mehr Truppen zugeführt.“ (Redaktion mit Agenturen)

