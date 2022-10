Ukraine-Krieg: „Ständiger Terror“ – Selenskyj rechnet nicht mit Verhandlungen

News-Ticker

Die Ukraine schießt scharf gegen Soldaten aus Russland. Sie seien keine Kämpfer, sondern „Vergewaltiger und Mörder“. Der News-Ticker.

Die EU warnt vor einem Atomwaffeneinsatz durch Russland.

Der Kreml spricht eine Drohung an die USA aus, sollte das Land weitere Mehrfachraketenwerfer liefern.

+++ 22.18 Uhr: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat die Unmöglichkeit von Verhandlungen mit Russland bekräftigt. „Der ständige Terror gegen die Zivilbevölkerung ist Russlands offensichtliche Absage an echte Verhandlungen“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht. „Terror auf Staatsebene ist eines der schlimmsten internationalen Verbrechen.“

Kurz zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den ukrainischen Geheimdienst für den kürzlichen Anschlag auf die Krim-Brücke verantwortlich gemacht und von einem „Terrorakt“ gesprochen.

„Putin beschuldigt die Ukraine des Terrorismus? Das sieht sogar für Russland zu zynisch aus“, erwiderte daraufhin der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. Podoljak verwies auf jüngste Raketenangriffe in der südukrainischen Stadt Saporischschja, infolgedessen jüngsten Erkenntnissen nach mehr als ein Dutzend Menschen starben. „Nein, es gibt nur einen Terrorstaat – und die ganze Welt weiß, wer er ist.“

News zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten bleiben als „Diebe, Vergewaltiger und Mörder“ in Erinnerung

+++ 21.40 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat russischen Soldaten Unversehrtheit versprochen, sollten sich diese im Ukraine-Krieg ergeben. „Man wird sich an euch als Diebe, Vergewaltiger und Mörder erinnern“, sagte er an die Kämpfer aus Russland gerichtet in einer Videoansprache, die in den sozialen Medien verbreitet wurde. „Ich werde euch sagen, was als Nächstes kommt. Tausende russischer Jungs werden sterben. Wir garantieren all jenen, die sich weigern zu kämpfen, sofort Leben, Sicherheit und Gerechtigkeit“, fügte der Minister hinzu.

News zum Ukraine-Krieg: Putin bezeichnet Explosion auf Krim-Brücke als „Terrorakt“ der Ukraine

+++ 19.50 Uhr: Kreml-Chef Wladimir Putin hat den ukrainischen Geheimdienst SBU für die schwere Explosion auf der Krim-Brücke verantwortlich gemacht. „Es gibt keine Zweifel. Das ist ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der Russischen Föderation ausgerichtet war“, sagte Putin am Abend.

News zum Ukraine-Krieg: FSB wirft Ukraine Hunderte Angriffe auf russisches Staatsgebiet vor

+++ 19.14 Uhr: Russlands gefürchteter Inlandsgeheimdienst FSB hat der Ukraine mehr als 100 Angriffe auf russisches Staatsgebiet vorgeworfen – alleine seit Anfang Oktober. Insgesamt seien in den vergangenen Tagen 32 Ortschaften in den an die Ukraine grenzenden Gebieten Brjansk, Kursk und Belgorod beschossen worden, teilte der FSB mit. Damit habe die Zahl der Angriffe zuletzt deutlich zugenommen. Bei den Angriffen seien ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden, hieß es aus Moskau weiter. Unabhängig überprüft werden konnte das nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Sieben Luhansk-Orte zurückerobert –„Es gibt Hoffnung“

+++ 17.38 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat die Ukraine in den vergangenen Tagen sieben Orte im weitgehend von Russland besetzten Gebiet Luhansk im Osten ihres Landes zurückerobert. Dazu zählten etwa die Dörfer Nowoljubiwka und Grekiwka, schrieb der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, im Messengerdienst Telegram. „Es gibt Hoffnung“, so Hajdaj.

Bereits am Freitag (7. Oktober) hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj von sechs befreiten Luhansker Ortschaften gesprochen. Da diese aber nach der Vertreibung der russischen Truppen noch abgesichert werden mussten, könnten die Details erst jetzt genannt werden, meinte Hajdaj. Selenskyjs Aussagen zufolge wurden bislang insgesamt 2434 Quadratkilometer und 96 Siedlungen wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht.

News zum Ukraine-Krieg: Slowakei liefert zwei Radhaubitzen an die Ukraine

+++ 14.45 Uhr: Der Verteidigungsminister der Slowakei, Jaroslav Nad, hat angekündigt, sein Land werde der Ukraine zwei weitere Radhaubitzen vom Typ Zuzana 2 übergeben. „Wir haben dem Aggressor Putin noch ein weiteres Geschenk gemacht“, schrieb Nad sarkastisch auf Twitter. Der russische Präsident Wladimir Putin war am Freitag 70 Jahre alt geworden. Die Lieferung der Radhaubitze ist Teil einer kommerziellen Bestellung von insgesamt acht Zuzana-Haubitzen. Die Lieferung zweier dieser Haubitzen steht noch aus. Dänemark, Norwegen und Deutschland wollen gemeinsam die Produktion von 16 weiteren Waffensystemen dieses Typs für die Ukraine finanzieren.

Das Geschütz der Zuzana 2 verwendet das Nato-Standardkaliber 155 Millimeter und hat eine Reichweite von mehr als 39 Kilometern.

Ukraine-Krieg – Gouverneur: Russische Streitkräfte feuern fast 70 Granaten auf den Bezirk Nikopol

+++ 13.45 Uhr: Wie der Gouverneur der Region Dnjepropetrowsk, Valentyn Reznichenko, mitteilte, haben die russischen Streitkräfte in Nikopol eine Stromleitung zerstört. Darüber hinaus seien Häuser, Geschäfte, eine Apotheke und ein landwirtschaftlicher Betrieb beschädigt worden.

Im benachbarten Marhanets wurden nach Angaben des Gouverneurs ein Solarkraftwerk sowie Industrie- und Lebensmittelbetriebe beschädigt. Insgesamt sollen fast 70 Granaten auf den Bezirk Nikopol abgefeuert worden sein.

Ukraine-Krieg – Medien: EU will 15.000 ukrainische Soldaten ausbilden

+++ 10.45 Uhr: Die Europäische Union soll die Ausbildung ukrainischer Militärangehöriger intensivieren. Medienberichten zufolge will die EU im kommenden Winter bis zu 15.000 Ukrainer in EU Staaten ausbilden. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten berichtet, sollen die beiden Einsatz-Hauptquartiere in Deutschland und Polen sein. Das Mandat für die Ausbildungsmission soll zunächst für zwei Jahre gelten.

Dem Bericht zufolge verabschiedeten die zuständigen EU-Botschafter im Rahmen des „Politischen und sicherheitspolitischen Komitees“ (PSK) einen Beschluss, wonach die entsprechenden Module und Strukturen schnell errichtet werden sollen. Die Welt am Sonntag schreibt unter Berufung auf Diplomatenkreise, dass in Polen ein multinationales Trainingskommando auf operativer Ebene errichtet werden soll. Ukrainische Soldaten sollen dabei etwa in der Abwehr chemischer, biologischer und nuklearer Waffen, im Sanitätswesen und im Umgang mit Cyberangriffen ausgebildet werden. Dazu gehörten auch die Ausbildung in militärischer Logistik, in der Instandsetzung von Waffen, im Häuserkampf und in Fragen der Luftveteidigung sowie des Artillerieeinsatzes.

Ukraine-Krieg – Selenskyj: „Sehr harte Kämpfe“ um die östliche Stadt Bakhmut

+++ 08.25 Uhr: Rund um die strategisch wichtige Stadt Bakhmut in der östlichen Region Donezk finden heftige Kämpfe statt. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Samstag (08. Oktober 2022) mit. „Wir halten unsere Positionen im Donbass, insbesondere in Richtung Bakhmut, wo jetzt sehr, sehr harte Kämpfe stattfinden“, so Selenskyj. „Ich möchte heute noch einmal unsere Soldaten der 93. Mechanisierten Brigade Kholodny Yar für ihren Mut und ihre anhaltende Kraft in dieser Richtung erwähnen.“

Selenskyj sagte auch, eine der höchsten Prioritäten für die Ukraine sei derzeit, „die Entscheidungen unserer Partner zu beschleunigen, die Ukraine mit modernen und effektiven Flugabwehrsystemen in ausreichender Menge zu versorgen.“ Am Samstag (08. Oktober 2022) kündigte die Bundesregierung an, weitere Waffen, darunter das Luftabwehrsystem IRIS-T an die Ukraine zu liefern. Hinzu kommen insgesamt 100 Panzer aus Griechenland und der Slowakei.

Ukraine-Krieg: Zahl der Toten in Saporischschja steigt

Update vom Sonntag, 9. Oktober, 5.40 Uhr: Nach einem russischen Raketenangriff im Zentrum der Stadt Saporischschja am Donnerstag ist die Zahl der Todesopfer ukrainischen Angaben zufolge weiter gestiegen. Mindestens 17 Menschen seien getötet worden, darunter ein Kind, teilte der staatliche ukrainische Notdienst im Onlinedienst Telegram mit. Am Samstag hatten ukrainische Behörden die Zahl der Toten bereits auf 14 korrigiert.

Die von ukrainischen Einheiten kontrollierte Stadt Saporischschja liegt in der gleichnamigen Region, in welcher sich auch das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja befindet. Moskau hatte die Region in der vergangenen Woche annektiert, obwohl sie nicht vollständig unter Kontrolle der russischen Truppen steht.

News zum Ukraine-Krieg: Putin unterstellt Atomkraftwerk Saporischschja russischen Behörden

+++ 22.00 Uhr: Nach ukrainischen Angaben sitzen über 6000 Autos mit Zivilpersonen, die aus dem russisch besetzten Gebiet Saporischschja zu fliehen versuchen, an einem Kontrollpunkt fest. Der Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorov, sagte in einer Fernsehansprache, dass einige Autos seit über zehn Tagen am Kontrollpunkt in Vasylivka in der Oblast Saporischschja fest hingen und auf die Einreise in das ukrainisch kontrollierte Gebiet warteten.

Zuvor hatte Wladimir Putin das Atomkraftwerk Saporischschja per Dekret den russischen Behörden unterstellt. Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin unterzeichnete nach Informationen der Ukrainska Prawda nun seinerseits ein Dekret zur Gründung eines staatlichen Unternehmens im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja, das von den russischen Streitkräften beschlagnahmt worden ist.

In dem Dokument heißt es, das „Föderale Staatliche Einheitsunternehmen Kernkraftwerk Saporoschje (Moskau)“ werde „auf der Grundlage des Rechts der wirtschaftlichen Verwaltung gegründet.“

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj scherzt über Explosion auf Krim-Brücke

+++ 21.30 Uhr: Präsident Selenskyj hat eine Beteiligung seiner Untergebenen an der Explosion auf der Krim-Brücke offen gelassen. In der Ukraine sei es größtenteils sonnig und warm gewesen, „auf der Krim leider bewölkt, obwohl auch dort warm“, sagte er in seiner täglichen Videoansprache in Anspielung auf die Detonation. Näher ging er auf den Vorfall nicht ein.

Allerdings forderte er anschließend erneut die Russen zur Aufgabe auf. Das sei ihre beste Option, um am Leben zu bleiben, so Selenskyj. In der Zukunft werde es in der Ukraine keine Besatzer geben. „Auf unserem ganzen Territorium, insbesondere auf der Krim“, fügte er hinzu.

Selenskyjs Angaben nach geht der Vormarsch seiner Truppen weiter voran. Allerdings machte er keine Angaben zu neuen Rückeroberungen. Stattdessen hob er mit dem Donezk einen Frontabschnitt hervor, an dem Russland zuletzt Erfolge vermeldet hatte. Im Raum Bachmut werde sehr hart gekämpft, räumte der 44-Jährige ein. Er lobte die „Widerstandsfähigkeit“ der Brigade, die dort ihre Stellungen halte. Die Kleinstadt Bachmut gilt als wichtiger Pfeiler im Verteidigungsbollwerk im Gebiet Donezk.

News im Ukraine-Krieg: Putin befiehlt Kadyrow die Überwachung der Krim-Brücke

+++ 20.55 Uhr: Präsident Wladimir Putin hat den russischen Geheimdienst FSB per Dekret angewiesen, die Kontrolle über die durch eine Explosion beschädigte Krim-Brücke zu verschärfen. Es ist die erste Maßnahme, die der Kreml nach der mutmaßlich durch einen Anschlag herbeigeführten Explosion am Morgen ergriff.

Bislang war die Verantwortung für die Sicherheit der Brücke laut dem Duma-Abgeordneten Alexander Chinstein dreigeteilt. Für die Überwachung des Luftraums war das Verteidigungsministerium verantwortlich, für die Seeüberwachung die Nationalgarde „Rosgwardija“. Die Auto- und Eisenbahnstrecke selbst wurde vom Verkehrsministerium kontrolliert.

Vor dem Erscheinen des Kreml-Dekrets hatte der wegen schwerster Verbrechen gegen die Menschlichkeit kritisierte Ramsan Kadyrow angeboten, mit seinen Einheiten künftig die Krim-Brücke zu bewachen, die der Nationalgarde „Rosgwardija“ unterstellt sind.

News im Ukraine-Krieg: Putin schweigt zu Explosion auf Krim-Brücke

+++ 19.30 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin wird nach offiziellen Angaben trotz der Explosion auf der strategisch wichtigen Krim-Brücke in den nächsten Tagen nicht zu den Russen sprechen. Ein solcher Auftritt sei nicht geplant, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge. Zuletzt hatte Putin sich im Zuge der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja sowie der Teilmobilmachung an seine Bevölkerung gewandt.

Politische Beobachterinnen und Beobachter hatten angesichts der schweren Schäden an der Brücke eine Ansprache des Präsidenten erwartet. Bei der Explosion kamen russischen Angaben zufolge drei Menschen ums Leben, sieben Tankwaggons eines Güterzugs gerieten in Brand. Am Nachmittag wurde der Verkehr auf der Brücke wieder aufgenommen. Bisher hat sich keine der Kriegsparteien als Verursacher der Tat bekannt.

News im Ukraine-Krieg: Ursache für Explosion „eindeutig“ in Russland zu suchen

„Es ist erwähnenswert, dass der explodierte Lastwagen allen Anzeichen nach von der russischen Seite auf die Brücke fuhr“, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Samstag. „Die Antworten sollten also in Russland gesucht werden“, fügte Podoljak hinzu. „Das alles weist eindeutig auf eine Spur nach Russland hin.“

Mittlerweile konnte der Besitzer des Lastwagens nach russischen Angaben identifiziert werden. Es handele sich um einen Einwohner der südlichen russischen Region Krasnodar, erklärten russische Ermittler, ohne den Namen des Mannes zu nennen. Demnach wurden an seinem Wohnsitz Ermittlungen eingeleitet, die dokumentierte Fahrtroute des Lastwagens werde überprüft.

News im Ukraine-Krieg: „Eskalation“ zwischen russischen Einheiten befürchtet

+++ 18.15 Uhr: Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidialamtes, teilt mit, die Explosion auf der Krimbrücke sei das Ergebnis eines Konflikts zwischen dem russischen Sicherheitsdienst und privaten Militärfirmen auf der einen Seite und dem russischen Verteidigungsministerium und Generalstab auf der anderen Seite.

In einem Kommentar gegenüber der Ukrainska Prawda sagte Podoljak, der Lkw, der auf der Brücke, die die besetzte Krim mit Russland verbindet, explodierte, stammte aus Russland. „Wir sehen eine Eskalation des Konflikts zwischen dem russischen Militär und den Strafverfolgungsbehörden, die sich der Kontrolle des Kremls entzieht“, sagte Podoljak.

News im Ukraine-Krieg: In Moskau werden Soldaten verhaftet

+++ 17.55 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden in Moskau zahlreiche Soldaten verhaftet und der Verkehr im Stadtzentrum blockiert, worüber die russischen Medien jedoch nicht berichten würden. Das gab die Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums bekannt.

Der Geheimdienst berichtet, dass in Moskau eine Reihe von Maßnahmen gegen Soldaten begonnen hat, wobei der Verkehr im Stadtzentrum blockiert wurde. Einheiten der Dserschinski-Einsatzdivision – der Eliteeinheit der russischen Garde – sollen in die Stadt eingedrungen sein. Zusammen mit Polizeieinheiten bewegen sie sich laut der Angaben auf das Zentrum zu. „Es sind zahlreiche Festnahmen, Inhaftierungen und Blockaden des Militärs bekannt. In der Zwischenzeit wurden alle Militäreinheiten am Stadtrand von Moskau in höchste Alarmbereitschaft versetzt.“

News im Ukraine-Krieg: Russland tauscht General nach Angriff auf Krim-Brücke aus

+++ 15.40 Uhr: Die russischen Truppen in der Ukraine haben nach zahlreichen Niederlagen bei ihrem Angriffskrieg nun einen neuen Kommandeur. Der 55 Jahre alte Armeegeneral Sergej Surowikin sei von Verteidigungsminister Sergej Schoigu eingesetzt worden, um die „militärische Spezialoperation“ zu führen, teilte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Samstag in Moskau mit. Schoigu kommt damit nach Meinung von Kommentatoren seinen Kritikern entgegen, die angesichts von Niederlagen eine Neuaufstellung der Truppen in der Ukraine gefordert hatten.

Die Lage war von kremlnahen Militärbloggern zuletzt als chaotisch und katastrophal beschrieben worden. Die Kriegsreporter, Feldkommandeure und die private Kampftruppe Wagner reagierten Medien zufolge begeistert auf die Ernennung des „verantwortungsbewussten“ Soldaten. Surowikin gilt als Offizier mit breiter Erfahrung in Kriegen, darunter in der Vergangenheit auch in Syrien und davor in der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus. Der „Held Russlands“ war 2017 zum Befehlshaber der Weltraumtruppen ernannt worden.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Widerstand gegen eigene Militärführung wächst

+++ 10.40 Uhr: Die russische Militärführung bekommt immer mehr Gegenwind aus der eigenen Bevölkerung, wie britische Experten einschätzen. Die Kritik richte sich jedoch nicht gegen die politische Führung Russlands. Dennoch könne der Widerstand „wohl nur schwer umgekehrt werden“, wie aus dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Krieg vom Samstag hervorgeht.

Dem Pro-Krieg-Block gehören demnach vor allem der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow und der Chef der Wagner-Söldnertruppe Jewgeni Prigoschin an, die den Krieg gerne eskalieren lassen würden. Kritik an der Militärführung komme aber von TV-Moderatoren, Popstars sowie einer „zunehmend lautstarken Gemeinde von ultra-nationalistischen Militär-Bloggern“.

News im Ukraine-Krieg: Anschlag auf Krim-Brücke – Moskau geht von Autobombe aus

+++ 9.40 Uhr: Wie Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag (8. Oktober) der Agentur Interfax mitteilte, möchte der russische Präsident Putin eine Kommission einsetzen, um die genauen Umstände des Brückenbrandes aufzuklären.

In Kiew war es vorher schon immer wieder zu Drohungen gekommen, die für Russland wichtige Brücke unter Beschuss zu nehmen. In der Region Kertsch, die auf der Krim direkt an die Brücke grenzt, kam es zuletzt häufig zu Drohnenexplosionen.

2018 ließ Putin die Brücke, die von Russland auf die Krim führt, bauen. Die Eisenbahn- und Straßenbrücke wurde in der letzten Zeit viel für Waffentransporte genutzt.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Explosionen auf der Krim – Brücke in Flammen

+++ 9.00 Uhr: Der Großbrand der Brücke auf der Krim sei durch eine Autobombe entstanden. Dies berichten zumindest russische Medien unter Verweis auf das nationale Anti-Terror-Komitee. Sieben Tanks eines Güterzuges auf dem Weg zur Halbinsel Krim seien dadurch in Brand geraten. Auch die Straße wurde beschädigt, weshalb der Verkehr unterbrochen war.

+++ 7.55 Uhr: Nach mehreren schweren Explosionen auf der von Russland besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist nach russischen Behördenangaben ein großer Brand auf der Bahnbrücke ausgebrochen. Es brannte dem Anschein nach ein Waggon mit Treibstoff, wie auf in russischen und ukrainischen Medien verbreiteten Bildern und Fotos am Samstag (8. Oktober) zu sehen war. Die Fahrbahn auf dem Straßenteil war demnach auch massiv beschädigt.

Es war laut den Behörden auf der Krim unklar, was genau passiert war. Der Verkehr wurde eingestellt. Geprüft werde eine Fährverbindung, teilte die Regierung in Simferopol mit. Es gab demnach ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzten oder Toten.



Die auf Anordnung von Staatschef Wladimir Putin gebaute Straßen- und Eisenbahnbrücke, welche die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim mit dem russischen Staatsgebiet verbindet, dient vor allem auch zum Transport militärischer Ausrüstung für die russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Russland attackiert Kiew mit Kamikaze-Drohnen

Erstmeldung vom Mittwoch, 5. Oktober: Kiew – Erstmals hat das russische Militär ukrainischen Angaben zufolge nahe der Hauptstadt Kiew Ziele mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. „Es gab sechs Einschläge und Explosionen“, teilte der Gouverneur des Gebiets Kiew, Olexij Kuleba, am Mittwoch (5. Oktober) im Nachrichtendienst Telegram mit.

News zum Ukraine-Krieg: Sechs Drohnen abgeschossen

„Sechs von ihnen wurden abgeschossen, drei mit Flugabwehrraketen im Süden und ebenfalls drei wurden durch die Luftstreitkräfte abgeschossen“, sagte der Sprecher der Luftwaffe, Jurij Ihnat, im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Medienberichten zufolge soll eine Kaserne in Bila Zerkwa Ziel gewesen sein.

Der Iran hatte vor mehr als einem Monat Kampfdrohnen an Russland geliefert, eine Lieferung aber offiziell bestritten. Kiew bezeichnete die Unterstützung für Russland als „unfreundlichen Akt“, verwies den iranischen Gesandten des Landes und reduzierte das Personal der iranischen Botschaft. (mit Agenturen)

