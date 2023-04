Messerattacke in Fitnessstudio: Täter wollte sein Opfer wohl enthaupten - Bundesanwaltschaft übernimmt

Mehrere Opfer

Die Ermittlungen zu den Messerattacken in Duisburg vertiefen sich. Die Bundesanwaltschaft greift ein und übernimmt Untersuchungen zum Fall.

München – Ermittlungen zu den Messerangriffen in Duisburg sollen nun von der Bundesanwaltschaft geleitet werden. Generalbundesanwalt Peter Frank hat laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel den Fall an sich gezogen. Eine Sprecherin bestätigte dies gegenüber dem Magazin und lieferte Anhaltspunkte für das Motiv des Täters. Demnach gibt es wohl Spuren einer „islamistischen Tatmotivation“. Da der Fall eine „besondere Bedeutung“ aufweise, fiele er in die Zuständigkeit der obersten deutschen Anklagebehörde.

Messerangriffe in Duisburg: Syrer hat innerhalb von zehn Tagen fünf Menschen attackiert

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um den 26-jährigen Syrer Maan D. Er soll in seiner direkten Nachbarschaft innerhalb von zehn Tagen fünf Menschen mit Messern angegriffen haben. Er steht im Verdacht, in der Nacht zu Ostersonntag (9. April) zunächst einen 35-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Wegen der erheblichen Zahl von Stich- und Schnittwunden starb der Mann wenige Stunden nach dem Vorfall. Informationen des Spiegels zufolge deutet das Spurenbild darauf hin, dass der Tatverdächtige versucht hatte, sein Opfer zu enthaupten.

Am 18. April soll Maan D. weitere vier Männer in der Umkleide eines Fitnessstudios mit einem Messer attackiert haben. Im Zusammenhang mit dem Vorfall schwebt ein 21-Jähriger weiterhin in Lebensgefahr. Beide Taten geschahen dabei in einem Radius von weniger als einem Kilometer. Wegen der räumlichen Nähe schlossen Ermittler einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus. Der Verdacht bestätigte sich nach der Festnahme des Syrers. An einem Schuh des Tatverdächtigen wurden DNA-Spuren des getöteten 35-Jährigen und eines der Opfer aus dem Fitnessstudio gefunden, berichtete Spiegel. Bisher hat sich der 26-Jährige zu den Vorwürfen wohl nicht geäußert. (bb)