Merkel und Trump: Darüber wollen sie beim Sonder-Treffen reden

Noch vor G20-Gipfel

+ © dpa Merkel und Trump © dpa

Ob es wieder ein schwieriger Termin wird? Angeblich werden Angela Merkel und Donald Trump einander schon am Donnerstag treffen - noch vor Beginn des G20-Gipfels.

Berlin/Hamburg - Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich einem Medienbericht zufolge schon vor dem offiziellen Beginn des G20-Gipfels in Hamburg mit US-Präsident Donald Trump treffen. Nach Informationen Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) wollen Merkel und Trump am Donnerstag in Hamburg zu einem Vorgespräch zusammenkommen.

Dabei soll es unter anderem um eine gemeinsame Initiative zur Eindämmung der Terrorgefahr sowie zur künftigen Finanzierung von UN-Friedensmissionen gehen, wie das RND unter Berufung auf deutsche Regierungskreise berichtet. Außerdem wolle die Kanzlerin mit Trump weitere Chancen für eine globale Antwort auf die Flüchtlingsbewegung und ein entsprechendes G20-Signal ausloten.

Die Bundesregierung erklärte dazu auf Anfrage, dass es am Rande des Gipfels eine Reihe bilateraler Gespräche geben werde. Zu welchem Zeitpunkt und zwischen welchen Partnern, ließ sie offen. Offiziell beginnt der zweitägige G20-Gipfel am Freitag.

Donald Trump hat unterdessen in den USA mit harscher Kritik zu kämpfen: Er hatte in einem Twitter-Video symbolisch den News-Sender CNN mit Schlägen traktiert.

dpa/fn