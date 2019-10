Bekannte TV-Astrologin mit düsterer Prophezeiung - und Vermutung zu Angela Merkel

“Ich habe Angst vor ...“

Die aus dem Fernsehen bekannte Astrologin Elizabeth Teissier deutet in Hinblick auf Angela Merkel die Himmelskörper - und hat eine düstere Prognose.

Köln/Berlin - Nicht jeder glaubt an Astrologie - und doch erweist sich die Kunst der Himmelskörperdeutung als äußerst beliebt. In allen Lebensfragen haben Astrologen Antworten auf offene und manchmal auch auf nie gestellte Fragen. Die schweizerisch-französische Star-Astrologin Elizabeth Teissier hat sich nun genauer mit Angela Merkel befasst und beantwortet die Frage: Wann tritt die amtierende Bundeskanzlerin zurück?

Angela Merkel: Astrologin Elizabeth Teissier mit düsterer Zukunftsprognose für Kanzlerin

In Sachen Astrologie ist Elizabeth Teissier kein unbekannter Name. Die gebürtige Algerierin hat laut eigenen Angaben bereits den ehemaligen französischen Präsidenten François Mitterrand und den spanischen König Juan Carlos mit ihren Deutungen beraten. Lange Zeit arbeitete sie als Mannequin und Schauspielerin, Bekanntheit in Deutschland erlangte sie durch ihre Moderation der ARD-Show „Astro Show“ zwischen 1981 und 1983. Heute lebt die mittlerweile 81-Jährige in Paris, die Himmelskörperdeutung gehört weiterhin zu ihren großen Hobbys.

Und so hat sich Elizabeth Teissier kürzlich im RTL-Interview mit Angela Merkel beschäftigt. Bisher habe der Jupiter die Bundeskanzlerin beschützt, erklärt die Astrologin gegenüber der Moderatorin Katja Burkard. Doch im November würde der Saturn wiederkommen. Die Konsequenz: „Er bringt Probleme und Hindernisse und es könnte auch zu einem Stopp kommen.“ Aus diesem Grund meint die Astrologin im RTL-Interview, dass Angela Merkel im November zumindest an einen Rücktritt denkt, auch im Februar soll solch eine Phase die Bundeskanzlerin einholen.

Doch der Showdown in Bezug auf Angela Merkel kommt laut Elizabeth Teissier im März 2020 „wenn Pluto sie angreift“. Laut der 81-Jährigen sei die Kombination von Pluto und Mars sehr hart. Dann vermutet die Astrologin, dass Angela Merkel sagen würde: „Ok, it‘s enough.“

Elizabeth Teissier: Das sagen die Himmelskörper über Deutschland unabhängig von Kanzlerin Angela Merkel

Auch in Bezug auf Deutschland entwirft Elizabeth Teissier ein eher dunkles Bild für das kommende Jahr. Denn auf die Frage von RTL-Moderatorin Katja Burkard, ob wir generell Angst vor 2020 haben müssen, kommt die Antwort prompt: „Kollektiv gesehen muss ich sagen: Ja. Es kommt zu mehr Gewalt, zu weniger Toleranz, zu Fanatismus. Ich habe Angst vor Anschlägen. Ich habe Angst vor einer enormen Wirtschaftskrise“, lautet die düstere Zukunftsprognose der Astrologin.

Doch auch eine gute Nachricht hat Elizabeth Teissier zum Abschluss. „Es kommt ein Gegenzyklus von Jupiter und Neptun“, erklärt die Astrologin. Dieser wird im Februar, Juli, September und Oktober aktiv sein. „Mit dem werden wir bewusster werden“, erklärt die bekannte Himmelskörperleserin. „Bewusster über die Probleme von Natur und der Ökologie. Wir bekommen ein größeres Bewusstsein und auch mehr Solidarität. Ich glaube, man muss hoffen, dass dieser Zyklus etwas bringt.“ Wir werden sehen, ob sich diese Einschätzung bewahrheitet.

