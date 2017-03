Merkel sagt Ägypten enge Zusammenarbeit in Flüchtlingsfragen zu

Auffanglager „noch nicht“ Thema

Kairo - Angela Merkel kann bei ihrem Besuch in Ägypten erste Ergebnisse vorweisen: Die Zusammenarbeit in Flüchtlingsfragen scheint aber noch nicht der gewünschte Erfolg zu sein.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Ägypten Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik zugesagt. Das Land habe 500 000 syrische Flüchtlinge und noch weitaus mehr aus dem Sudan und anderen afrikanischen Ländern aufgenommen, sagte Merkel am Donnerstag bei einem Auftritt mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi in Kairo. „Deshalb haben wir hier eine gemeinsame Aufgabe, auch das Schicksal der Flüchtlinge zu verbessern.“

Deutschland werde die Lebenssituation der Flüchtlinge in Ägypten mit Programmen verbessern und gleichzeitig die Arbeit der internationalen Organisationen unterstützen, kündigte Merkel an. Auf die Frage nach möglichen Auffanglagern für Flüchtlinge in Ägypten sagte sie, an diesem Punkt der Diskussion sei man noch nicht. Die Kanzlerin betonte aber: „Es geht nicht darum, dass Menschen, die gar nicht aus Ägypten gekommen sind, von Ägypten zurückgenommen werden.“

Zeitpunkt für Gespräch über Flüchtlingspakt „noch nicht erreicht“

Al-Sisi sagte, in Ägypten gebe es bisher keine Flüchtlingslager. Die fünf Millionen Flüchtlinge im Land lebten in Häusern, „sie essen, was die Ägypter essen, als wären sie selber Ägypter“. Auf die Frage, ob er für Milliardenzahlungen der EU analog des EU-Türkei-Flüchtlingspakts bereit wäre, eine solche Vereinbarung einzugehen, sagte Al-Sisi, der Zeitpunkt für solche Gespräche sei noch nicht erreicht. Er ließ allerdings offen, welche Voraussetzungen für solche Verhandlungen geschaffen werden müssten.

Merkel war am Donnerstagmittag in Kairo angekommen. Der Umgang mit Flüchtlingen ist nur eines von vielen Themen, die die Kanzlerin beim Treffen mit dem umstrittenen ägyptischen Staatschef al-Sisi besprechen muss.